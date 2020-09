Von Christiane Barth

Helmstadt-Bargen. Eine schöne Idee: Dies fand auch der Ortschaftsrat und will einen Rundweg durch Bargen gestalten. Angestoßen hatte dies ein Mitbürger. Eine Route durch das Dorf soll konzipiert werden, vom Dorfmuseum bis zur Grundschule. Elf Stopps mit reichlich Informationsgehalt sind vorgesehen. Und da hat das kleine Bargen reichlich zu bieten, angefangen von der alten Waschbank am Scheltenbrunnen über die umgestaltete Trafo-Station bis zum Bärenbrunnen, der im Dorf auch Großer Brunnen genannt wird.

Es sind keine monumentalen Sehenswürdigkeiten, die als Aushängeschild für das 1050-Seelen-Dorf dienen können, aber kleine, eher unscheinbare Kostbarkeiten, die teils auch sehr im Verborgenen liegen, wie der Bärenbrunnen am Sportplatz, hinter einem Zaun und hohen Bäumen verborgen. Vor drei Jahren haben die Waschbänke und die umgestaltete Trafo-Station, die zum Bücherturm wurde, bereits die Jury des Landeswettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft" beeindruckt.

Der Bürger Peter Becker, der sich mit der Geschichte Bargens auskennt, und die Ortschaftsrätin Dietlinde Köpf haben die Idee mit dem Rundgang, die bei einer der letzten Zusammenkünfte des Ortschaftsrates aufgekommen war, weiterverfolgt. Die elf Haltepunkte sollen mit Tafeln versehen werden, die den Spaziergänger mit Wissenswertem über die Bargener Institutionen, geschichtlich interessante Gebäude und andere Sehenswürdigkeiten versorgen. Über die genaue Ausgestaltung wird noch beraten.

Die Infotafeln könnten historisch Verbürgtes und Anekdoten mitaufnehmen, dafür sprach sich die Ortsvorsteherin Nazan Strauß aus. "Die Schilder sollten kurz und prägnant sein", meinte Dietlinde Köpf. Die Spaziergänger und Wanderer würden unterwegs wohl kaum tief in die Geschichte des Dorfes eintauchen wollen, ist ihre Meinung. Drei, vier Sätze zur Erklärung der Entstehungsgeschichte seien schon angebracht, merkte Bernhard Zuber an und sprach sich für eine wettergeschützte Ausführung der Infotafeln aus. Auch die Grundstückseigentümer müsse man um Erlaubnis fragen.

Für wen der Rundgang gedacht ist? "Ich glaube nicht, dass dann die große Touristenwelle durch Bargen rollen wird", meint Udo Banspach. Vielmehr geht er davon aus, dass der Rundweg genutzt werden könnte, um Besuchern Vorzüge Bargens zu zeigen. Bei Familienfeiern, Geburtstag oder Konfirmation dürfte er wohl sehr willkommen sein, vor allem für die Älteren, bei denen die Haltepunkte wohl mit vielen Erinnerungen verknüpft sind. "Aber Ortsfremde dürften mit dem Rundweg wohl eher weniger anfangen können", meint Banspach.

Folgende Stellen sollen zu Stopps für Wanderer auf ihren Rundweg durch Bargen werden: Die ehemalige Schule mit Rathaus, heute das Dorfmuseum; die evangelische Kirche; das älteste Fachwerkhaus in Bargen; das ehemalige evangelisches Pfarrhaus; der Bärenbrunnen; die Spaltenquelle; die alte Waschbank am Scheltenbrunnen; die Herrschaftsscheune des Hochstifts Worms; der alte Laufbrunnen im "Froscheck"; die katholische Kirche; ein steinernes Wegkreuz zwischen der Asbacherstraße und Kälbertshäuserstraße sowie die Grundschule – versehen mit einem Hinweis auf das fränkische Gräberfeld aus dem Frühmittelalter, das im Rahmen der damaligen Bauarbeiten entdeckt und untersucht worden ist.

Der Bärenbrunnen, der in den Wollenbach fließt, ist ein Relikt aus der Zeit vor der Flurbereinigung um 1950, als das "Wiesental" in Bargen noch Feuchtgebiet war. Er soll, so hieß es bei der Sitzung, wenn der Rundgang realisiert ist, unbedingt umzäunt bleiben. Angedacht ist außerdem, das Wasser des Brunnens zu nutzen, um damit vielleicht einmal ein Feuchtbiotop anzulegen, weiß Banspach. Aber auch das ist zunächst nur eine Idee.

Der Rundweg, der von den Ortschaftsräten in Zusammenarbeit mit historisch kundigen Bürgern ausgearbeitet wird, soll danach dem Gemeinderat Helmstadt vorgelegt werden, der über die Realisierung zu befinden hat. Auch die Frage, ob Zuschüsse in dieser Sache zu erhoffen sind, muss wohl geklärt werden.