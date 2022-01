Von Berthold Jürriens

Helmstadt-Bargen. Die eine ist eine begnadete Geschichtenerzählerin. Jemand, den man früher als Kind angebettelt hätte, mit den Worten: "Nur noch eine, bitte." Der andere erzählt mit seinen poetischen Zeichnungen Geschichten von Sehnsucht, Melancholie und Glück. Jemand, der ein weißes Blatt lebendig werden lässt. Doch an diesem Vormittag stehen weder die erfolgreichen Bücher von Mehrnousch Zaeri-Esfahani noch die international gefeierten Illustrationen von ihrem Bruder Mehrdad Zaeri im Vordergrund. Die rund 30 Teilnehmer der virtuellen Matinee im Rahmen des Programms "Nahmenschen – Kulturmonate", das Ute und Martin Fuchs mit ihrer Werkstattbühne und dem Verein "Puppe und Kunst" präsentieren, erleben eine Art "Zaeri-Esfahani-Familientreffen" auf ihren Monitoren. "Wir improvisieren heute ein bisschen", sagt Mehrdad in die Kamera, der mit seiner Schwester Mehrnousch den gemeinsamen Bruder Mehrschad auf dem Sofa einrahmt und aus Mannheim Grüße an seine lächelnden und winkenden Eltern und seine andere Schwester in Heidelberg schickt.

Der Genuss des Erzählvormittags wird nicht gemindert, wenn man die Bücher nicht gelesen hat. Und wenn doch, wird man als Zuhörer von neuen persönlichen Dingen der iranischen Familie überrascht. Gemeinsam gehen sie zunächst der Frage nach, wie das Erzählen in ihre Familie gekommen ist und welche Bedeutung die Sprache hat. "Unsere im Jahr 2016 verstorbene Großmutter spielt die entscheidende Rolle", erzählt Mehrnousch, die auf eine Szene in ihrem Buch "Das Mondmädchen" verweist, zu dem ihr Bruder die Zeichnungen beigetragen hat. "Wenn wir als Kind eine Frage gestellt haben, bekamen wir nicht eine einfache Antwort, sondern eine ganze Erzählung", erinnert sie sich. "Oma erzählte immer."

Mehrdad Zaeri, Foto: privat

Und schon sind die Matinee-Teilnehmer mittendrin in der Geschichte der iranischen Familie Zaeri-Esfahani, die Ende der 1980er-Jahre aus ihrer Heimat fliehen musste und über die Türkei und Ost-Berlin nach West-Berlin kam. 14 Monate nach ihrer Ausreise landete die Familie in einer Sozialwohnung in Heidelberg. Chronologisch ist die spannende und berührende deutsch-iranische Geschichte in dem autobiografischen Roman "33 Bogen und ein Teehaus" von Mehrnousch und in den rund 500 Seiten ihres Vaters Dr. Hosein Zaeri-Esfahani zu finden, die sie übersetzt und mit ihren Geschwistern in dem Buch "Wer weiß, wofür das gut war" veröffentlicht hat. Die Zeichnungen dazu stammten von ihrem Bruder Mehrdad. Der Verlust von Heimat und das Ankommen in einem fremden Land, die Gefühlswelt der Familienmitglieder und die dazugehörigen Beobachtungen eines kleinen Mädchens, das alles taucht, mal mehr oder weniger, an diesem Vormittag auf. Aber es klingt immer leicht und hoffnungsvoll.

Auch weil den Kindern immer zugehört wurde, wie Mehrdad erzählt. Sein Vater habe ihm schon als Fünfjähriger beim Zeichnen die Wichtigkeit der Umrisse erklärt. Sie seien das Salz in der Suppe. "Auf die dicken Linien achte ich noch heute." Der Illustrator betont die Sprache, die "so wichtig ist für den Charakter und den Charme eines Menschen". Persönliche Erinnerungen, lustige Episoden und zeitgeschichtliche Hintergründe wechseln sich im Gespräch der Familienmitglieder ab. Auch die Eltern kommen zu Wort. Ihr Vater, ein ehemaliger Gehirnchirurg, erzählt von seinem Glücksgefühl, als die Kinder ihm zu seinem 80. Geburtstag "sein Buch" schenkten. 22 Jahre zuvor hatte er die persönlichen Aufzeichnungen seiner Lebensgeschichte Mehrnousch zur Übersetzung überreicht. Aber die Sozialpädagogin und dreifache Mutter hatte zunächst zu wenig Zeit, um die "eng in Persisch beschriebenen Blätter" zu übersetzen.

Gerne hört man zu, wie die Zaeris ihre ersten Erfahrungen mit der deutschen Sprache machten. Mehrschad habe die Menschen beim Sprechen beobachtet, aber dann auch erfahren, dass ja oder nein nicht immer die richtigen Antworten sind. "Ich hatte ein Vokabelheft und mir immer neue Wörter aufgeschrieben", erzählt Mehrnousch. Als "Oberchaot" in der Familie bezeichnet sich Mehrdad, der nicht nur auf sein Abi-Zeugnis wegen verspäteter Abgabe von Büchern warten musste, sondern als Jugendlicher "Bravo Girl" gelesen habe, "weil ich dazugehören wollte".

"Dass es noch eine normale ,Bravo‘ gab, merkte ich dann schnell an den Reaktionen." Durch das Zeichnen habe er erst den Zugang zur Gesellschaft bekommen. "Ich war damals schüchtern und hatte keine Freunde." Er zeichnete damals unter anderem Michael Jackson und "auf einmal stand ein Mädchen aus meiner Klasse neben mir und wollte meine Zeichnung haben. Ich weiß nicht, wie viele Zeichnungen von mir jetzt noch im Umlauf sind aus dieser Zeit", sagt er lächelnd.

Mehrnouschs Welt in ihrer Zeit der Integration war die Welt der Literatur und somit die Schulbibliothek. "Das war mein größtes Glück." Als "inspirierend, bewegend und berührend" kommentierten die Teilnehmer, die sogar aus Hamburg und Bulgarien zugeschaltet waren, diese besondere Erzählstunde. Ein gelungener Abschluss der "Nahmenschen"-Erwachsenen-Veranstaltungen.