Außergewöhnlich und beeindruckend, so lautet das Fazit zur Inszenierung „Cervantes“ vom Ausnahme-Figurenspieler Raphael Mürle, der in der Turnhalle in Bargen auftrat. Foto: Jürriens

Von Berthold Jürriens

Helmstadt-Bargen. Es ist dunkel, und man erkennt im aufkommenden Scheinwerferlicht eine Figur, die regungslos auf dem Bauch liegt. Leise Klaviertöne setzen ein, und eine Feder schwebt über den Körper, berührt zunächst die Füße, dann die Arme, die Hände und den Kopf – immer wieder. Für den Betrachter ist das Entspannung und Spannung zugleich. Für diejenigen, die sich auf diese immer wieder auftauchenden ruhigen und feinfühligen, fast poetischen Bilder in den nächsten 70 Minuten einlassen, ist es der Beginn eines eindrucksvollen und wahrhaftig fantastischen Figurentheater-Abends, den es von dieser künstlerischen Qualität nur selten zu sehen gibt in den Kraichgauer Breitengraden. Als die rechte Hand der Figur zuckt und sich in menschlichen Bewegungsabläufen aufrichtet, sieht man erstmals den lebendig gewordenen Hauptdarsteller auf der Bühne: "Cervantes", oder genauer gesagt Miguel de Cervantes, den Schöpfer des berühmten Don Quijote.

Cervantes’ turbulentes, abenteuerliches Leben in den Wirren des Goldenen Zeitalters in Spanien hat Raphael Mürle mit Regisseurin Jutta Schubert für sein Figurentheater inszeniert. Ein Stoff, der auf die Bühne gehört, denn Cervantes wurde als Soldat an der linken Hand schwer verletzt, gefangen von Seeräubern, dann als Sklave verkauft, als Steuereintreiber exkommuniziert und findet sich auch mehrmals im Gefängnis wieder. Auch in der Liebe gehört der mit 57 Jahren spätberufene Schriftsteller zu den Pechvögeln.

Mürle porträtiert das Innenleben des Schriftstellers, der im Jahr 1616 völlig verarmt starb. Die vielen Figuren und Masken, deren Vielschichtigkeit Mürle beim eigenen Schnitzen entdeckt und erhalten hat, sind weit entfernt von möglichen historischen Porträts des Protagonisten.

Mürle agiert fast zärtlich mit den Fäden, bewegt diese kaum und erweckt damit Cervantes zum Leben. Man meint den spanischen Schriftsteller regelrecht atmen zu hören, als Horst Emrich dem geistigen Vater vom "Ritter mit der traurigen Gestalt" seine sonore Stimme leiht, die wie aus einer anderen Welt klingt. Cervantes aus dem Reich der Toten? Mürle spielt mit den Figuren, den Köpfen, mit den großen und kleinen Masken, die allesamt Cervantes’ Doppelgänger sind, und lässt sie zweifeln, verzweifeln, träumen oder nachdenken. Er selbst bleibt dabei stumm, mit ausdruckslosem Gesicht, das man ab und an im Scheinwerferlicht wahrnimmt.

Die Zuschauer sehen, wie Mürles Arm zum Körper wird, wenn Cervantes seiner Geliebten huldigt. Als Figurenspieler ist er längst nicht mehr vorhanden, selbst dann, wenn er mit einer Maske zu Cervantes mutiert und aus seinem Mund eine Papierrolle mit bedruckten Buchstaben herausquillt. Ein fast groteskes Bild, das zu Cervantes’ Leben passt, der an seinem Welterfolg nichts verdient. Mürle ist zum Teil des Stückes geworden, agiert in der Inszenierung als Cervantes. Auch die Synchronität des Figurenspiels mit der Erzählstimme und der Musik, szenengerecht interpretiert von Jens Felger, ist erstaunlich.

Im Gefängnis lässt Mürle dem Protagonisten den Tod in Form eines kleinen, weißen Kopfes erscheinen. Ein ähnlich gruseliges Bild wie der kriechende und pulsierende Wurm. Bilder mit großer Symbolkraft, die die Einsamkeit, Ängste und Hoffnungslosigkeit im Gefängnis widerspiegeln. Beeindruckend, wie sich dann auf dem Schreibpult eine Feder wie von Geisterhand bewegt, die den Don Quijote erschafft. Bei Mürle ist das eine Holzfigur mit drei Rädern, die wie ein Kinderspielzeug aussieht. Dazu der rundliche Sancho Pansa, der immer wieder vor dem Kampf gegen die Windmühlen warnt, ohne zu sprechen. Doch die "verzauberten Riesen" muss der sich selbst zum Ritter erklärte Landadelige bekämpfen – und scheitert bekanntlich.

Genauso wie sein Autor. Auch in dieser Szene gibt es nichts Unnötiges. Mürle reduziert und erschafft damit Fantasieräume für sich und seine Figur, die am Ende wieder regungslos am Boden liegt. Es folgt langer Beifall für den Ausnahmekünstler der deutschen Figurentheaterszene, Raphael Mürle. Aber auch für Ute und Martin Fuchs, die mit ihrem Verein "Puppe und Kunst" und dem geförderten Programm "Nahmenschen – Kulturmonate" derartige Auftritte solch erstklassiger Figurenspieler in der Region ermöglichen.