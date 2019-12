In Bargen soll es in den nächsten Jahren mit den Baugebieten „Östlich Asbacher Weg“ und „Asseläcker“ neue Flächen für Häuser geben. Ob auch ein neues Wohngebiet in Helmstadt entsteht, ist noch sicher. Foto: Thomas Weber

Von Thomas Weber

Helmstadt-Bargen. Selten in der 44-jährigen Geschichte der Gemeinde beschäftigte sich der Gemeinderat gleich mit drei Baugebieten in einer Sitzung. Bürgermeister Wolfgang Jürriens erklärte dabei nun, dass man noch die Vorteile in Anspruch nehmen will, um in einem vereinfachten und beschleunigten Verfahren wieder zu Bauland zu kommen. Die Bauplätze der beiden jüngsten Baugebiete in Bargen und Helmstadt seien inzwischen verkauft.

Jaqueline Schnurpfeil von der MVV Regioplan erklärte, wie es um die drei Flächen "Unterer Hag" in Flinsbach sowie "Östlich Asbacher Weg" und "Asseläcker" in Bargen steht. Nach etlichen Monaten der Vorarbeiten und Abwägungen hat das Planungsbüro die drei Flächen zur Entwicklung von Baugebieten vorgeschlagen. Diese Gebiete sind nicht ganz neu. Zu den Bargener Flächen gab es teilweise auch schon weit fortgeschrittene Bebauungsplanentwürfe. Nach den Worten der Planerin ließen sich in einer ersten Abschätzung in Flinsbach zwischen 16 und 18 Bauplätze ausweisen und auf der Fläche "Asseläcker" in Bargen bis zu 60 bebaubare Grundstücke planen.

Auf dem Abrundungsgebiet "Östlich Asbacher Weg" könnten zwischen sechs und acht Bauplätze entstehen. Auch in Helmstadt diskutiert man über Flächen, die zu einem neuen Baugebiet werden könnten. Hier reiche es aber noch nicht zur Beschlussreife, informierte der Bürgermeister auf Nachfrage von Gemeinderat Johannes Roß. Wie lange die Entwicklung der neuen Baugebiete dauert, wollte Gemeinderat Werner Ullrich wissen. Schnurpfeil erläuterte das formale Prozedere und relativierte die eingangs von ihr genannten fünf Jahre. Bei optimalen Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie schneller baulicher Umsetzung könne auch schon früher mit baureifen Plätzen gerechnet werden.

Für Jürriens stand fest, dass Bauplätze in allen drei Ortsteilen entstehen und dafür die erforderlichen Gespräche geführt werden sollen. Dann könne mit den Planungen begonnen werden. Diesem Vorschlag schloss sich der Gemeinderat dann auch einstimmig an.

Ausführlich informierte Rechnungsamtsleiter Jochen Leinberger danach über das Ergebnis des Haushalts von 2018. Ursprünglich befürchtete man, diesen kaum ausgleichen zu können. Doch mit nahezu verdoppelten Gewerbesteuereinnahmen und einem ansonsten ausgeglichenen Haushalt konnte wieder ein gutes Ergebnis erzielt werden. Mit einer Zuführung konnte die Rücklage auf fast 1,2 Millionen Euro aufgestockt werden. Die Gemeinde lässt sich die Kinderbetreuung 1,2 Millionen Euro kosten. Abzüglich der Zuschüsse und Beiträge verbleibt davon immer noch ein Defizit von 644.000 Euro beziehungsweise 3700 Euro je Kindergartenplatz und Jahr.

Auch bei den Bestattungen sieht es positiv aus. Hier kann die Gemeinde 72 Prozent der Kosten decken. Außerdem konnte die Gemeindekasse durch immer noch gute Erträgen aus der Forstwirtschaft entlastet werden. Die Personalausgaben haben sich von geplanten 1,9 Millionen Euro auf fast zwei Millionen Euro erhöht.

Der Vermögenshaushalt 2018 war im Wesentlichen von Aufwendungen für die Regenrückhaltebecken sowie den Bauhofneubau geprägt, ließ Kämmerer Leinberger wissen. Die Gemeinde musste aber keine Kredite aufnehmen. Trotzdem hat sie noch fast 4,4 Millionen Euro Schulden. Das bedeutet, dass theoretisch jeder Einwohner in Helmstadt-Bargen mit 1186 Euro verschuldet ist, erklärte Leinberger. Insgesamt wurden die Kredite um 334.389 Euro reduziert. Das Baugebiet "Mühlenaue" wies zum Jahresende auf dem Konto des Treuhänders ein Guthaben von 67.000 Euro aus. Durch den weiteren Verkauf der Grundstücke ist mit einem weiteren positiven Ergebnis zu rechnen.

Insgesamt lagen die Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde im Verwaltungshaushalt bei 9,9 Millionen Euro. Investiert hat die Gemeinde insgesamt 1,3 Millionen Euro. Der Vermögenshaushalt hat ein Volumen von 1,1 Millionen Euro. Der Bilanzwert der Kommune lag bei knapp 22 Millionen Euro.

Dennoch schätzt Kämmerer Jochen Leinberger die Situation mit "die fetten Jahre neigen sich dem Ende zu" eher pessimistisch ein. Der Gemeinderat stimmte dem vorgelegten Rechnungsergebnis einstimmig zu. Darin enthalten sind auch bewilligte Gelder, die noch nicht abgerufen wurden, wie die Einführung der Digitalen Registratur mit 17.400 Euro, eine EDV-Ausstattung für die Grafeneckschule für 29.200 Euro und eine Brandmeldeanlagen für 16.500 Euro sowie für die Sanierung des Daches und des Glockenstuhsl der neuen Leichenhalle für 60.000 Euro.