Von Anjoulih Pawelka

Helmstadt-Bargen. Partytime im Dorf. Aber nicht nur dort, an diesem Samstagabend. Der Gomez-Klub Kraichgau hat zur digitalen Weltraumsause auf dem Planeten "Gometa-Alpha" eingeladen. Platz ist für 100 Computer, mit denen sich die Partygäste einloggen können. Wie viele Personen hinter den Bildschirmen sitzen, hängt lediglich vom Freundeskreis der Beteiligten ab – und natürlich, wie sollte es in diesen Zeiten anders sein, von den Kontaktbestimmungen wegen Corona. Was intergalaktisch klingt, ist es auch, beschreibt dieses Wort doch nicht nur die Location, sondern auch die Leistung, die hinter dem Projekt steht, das die zwölf Männer in ihrer Freizeit auf die Beine gestellt haben.

Um 20 Uhr geht’s los. Der Einstieg ist einfach. Einmal auf der Seite Gometa-Alpha.com auf "Zündung starten" klicken und es erscheint eine Seite, auf der die Gäste ihren eigenen Avatar, also ihr eigenes digitales Ich erschaffen können. Welche Haarfarbe soll meine Figur haben? Was soll sie tragen, und wie heißt sie? Alles Fragen, die zu beantworten eine gewisse Entscheidungsfreudigkeit voraussetzt. Kurz die Kamera und das Mikrofon am Computer überprüft, und der digitalen Partynacht steht nichts mehr im Weg.

Dass die Männer, alle Mitte 30, sich im Voraus auch um das flüssige Wohl und die richtige Atmosphäre im Wohnzimmer gekümmert haben, zeigt, dass hier nichts dem Zufall überlassen wird. Man kümmert sich um seine Gäste. So sitzt das Partyvolk im Wohnzimmer in ganz Deutschland verstreut vor seinen Monitoren, trinkt "Hausbrand" von heimischen Streuobstwiesen von einer Waibstadter Brennerei oder Gin aus Rheinland-Pfalz. Alles versehen mit der weißen Lilie und dem doppelköpfigen Adler, dem Logo des Klubs. Im Hintergrund wehen die lila Flaggen mit der Aufschrift "Fühlt sich nach Heimat an" und der angenehmen Gewissheit "Gomez loves you". Liebe kann man ja bekanntlich nie genug haben.

Zwei Ebenen hat das digitale Raumschiff, in dem auch die Stationen der Jugend verewigt sind. Da gibt es zum Beispiel die "Gometa-Aplha-Altstadt" mit den bekannten Kneipen, in denen die Männer schon zu Abitur- und Studienzeiten waren, das "Kinki", in dem ab 23 Uhr der DJ auflegt und natürlich das Clubhaus, in dem normalerweise abseits des Digitalen die Veranstaltungen des Vereins stattfinden. Wie das Weihnachtsevent "Heimkommen" oder das traditionelle Volleyballturnier, das sie eigentlich jeden Sommer planen.

Das Prinzip der Party ist einfach, wobei einfach nicht den Aufwand, der hinter der ganzen Programmierung und dem Design steht, meint. Wer einmal in "Gometa-Alpha" ist, kann sich mit seinem Avatar frei bewegen. Kommen andere Avatare in die Nähe, erscheint ein Video-Fenster, wie bei den gängigen Konferenz-Plattformen mit den Personen, die den Avatar ins Leben gerufen haben. Man kann sich unterhalten – auch zu mehreren. Läuft man weiter, verschwindet das Fenster wieder und mit ihm die Gesprächspartner.

Drei Monate hat es gedauert, die Plattform, die es davor schon gab, auf die Bedürfnisse des Gomez-Klub anzupassen. Dabei haben die Männer in jeder freien Minute an ihrem Projekt gearbeitet. Schon alleine die Namensfindung "hat Tage gedauert", erklärt Mathias Fogel. Denn sie sollte futuristisch und gleichzeitig aber auch die Verbindung zum Club widerspiegeln.

Nico Butschbacher, Grafikdesigner mit Detailverliebtheit, hat die Welt erschaffen. In seinem eigentlichen Job trifft er nur noch die kreativen Entscheidungen, aber setzt sie nicht selbst um. Das sei "ein schöner Ausgleich" gewesen, sagt er. Dass es so aufwendig und liebevoll gestaltet wird, hat sich erst mit der Zeit ergeben. Wer sich ungestört unterhalten möchte, kann sich an einen der vielen Tische mit seinem Gesprächspartner setzen. Dann hört man die Leute, die vorbeilaufen, nicht mehr.

Damit sich die Gäste nicht langweilen, haben die Männer sich einiges überlegt. Ab 21 Uhr öffnet das "Schlachtfeld". Die Gäste können sich beim Poker, Beerpong oder Mini-Spielen messen. In Zweierteams geht es dann darum, zu erraten, ob die gegnerische Mannschaft Schnaps oder Wasser getrunken hat. Moderiert wird das "Schlachtfeld" von Maren Strein, die auch die Zettel zieht, welches Getränk zu sich genommen werden muss. Wer eine Miene verzieht, verrät sich. Ab 21.30 Uhr gibt es ein Kraichgau-Quiz bei Roland Twardowsky. 30 Minuten später beginnt das "betreute Trinken in der Altstadt", bevor um 23 Uhr das Kinki öffnet und ein DJ die Bässe wummern lässt. Die Disco füllt sich, man sieht erwartungsvolle Gesichter, die sich zur Kamera beugen, der ein oder andere wippt schon im Takt zur Musik. Überall stehen Grüppchen beieinander, unterhalten sich. Es geht um alte Zeiten, Anekdoten und die aktuelle Situation.

Fogel, der die Plattform "Gather" durch Zufall entdeckt hat, ist sich mit seinen Kumpels einig: Man möchte weitere Veranstaltungen anbieten. "Megacool" ist auch das Fazit von Butschbacher. Sie hätten nicht gewusst, ob die Plattform auch mit so vielen Leuten funktioniert. Mehr als 25 seien sie nie gewesen. An diesem Samstag sind zu Spitzenzeiten 56 Zugänge vergeben. Hinter vielen sitzt mehr als eine Person. Die 600 Dollar für die 100 Zugänge scheinen gut angelegt gewesen zu sein. Und "Gometa-Alpha" lebt weiter. Jeden Mittwoch veranstalten die Männer hier ihren Stammtisch und überlegen sich sicherlich schon wieder neue Aktionen. Denn die Heimat und die Verbundenheit zu ihr liegt den zwölf weiterhin am Herzen.