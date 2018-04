Helmstadt-Bargen. (kel) Es begann mit Winnie Puuh. Eine Kuchenform in der Gestalt des kuscheligen Comic-Bärchens war der Herzenswunsch der Nicht von Rüdiger Settelmeier. Der bemühte Onkel durchkämmte Einzelhandel und Internet - vergeblich. Das brachte den Schwarzacher auf eine Idee: Es müssen neue, witzige Backformen her. "Allein in Deutschland feiern jährlich rund neun Millionen Kinder Geburtstag", lautete seine Überlegung. Und was gibt es Schöneres, als einen Geburtstagskuchen mit der Lieblingsfigur des Kindes drauf. Die Idee zündete: Acht Jahre nach der Gründung von "Dekoback" ist die Firma bei Backdekor-Produkten die Nummer zwei hinter den Nahrungsmittel-Riesen Dr. Oetker.

Aus dem Start-Up-Unternehmen, das zunächst in Reichartshausen seinen Sitz hatte, wurde ein Betrieb mit über 30.000 Verkaufsstellen weltweit und mit mehr als 100 Mitarbeitern. "Heute verkaufen wir jährlich über 16 Millionen Backdekor-Artikel", erklären die Mitgründer Sascha Hohl und Ceyhan Serbest. Dem Kraichgau ist man treu geblieben: Am 5. Mai wird am neuen, deutlich größeren Standort im früheren MWH-Werk in Helmstadt ein Werksverkauf eröffnet.

Kennzeichen des Unternehmens ist vor allem, dass man immer wieder am Portfolio feilt: 2016 entwickelt "Dekoback" eine neue Produktlinie: Grußkarten und Mitbringsel für Hunde und Katzen - und wieder steht die Familie im Mittelpunkt der Produkt-Idee steht: Mitgründer Settelmeier teilt seinen Familienalltag mit zwei Tibet-Terriern. Mit der Entwicklung und dem Vertrieb der Marke Cabioke für Bio-Backprodukte startet Dekoback ins Jahr 2017. Star-Wars-Kuchen, Fußballmuffins, Einhorn-Cupcakes - statt Omas Apfelkuchen kommen immer öfter Motivtorten und phantasievoll dekoriertes Kleingebäck auf den Kaffeetisch. Auch das Angebot an Backzutaten in den Supermärkten hat sich verändert. Wo früher lediglich Vanillezucker, Schokoglasuren und bunte Zuckerstreusel standen, findet man jetzt auch Lebensmittelfarben, Zuckerschrift und Zuckerdekore.

Ab Samstag, 5. Mai, gibt es für Backfans der Region eine besondere Einkaufsmöglichkeit. Dann nämlich eröffnet Dekoback, besser bekannt unter der Backmarke "Decocino", den Werksverkauf in Helmstadt. Vom Rollfondant zum Eindecken von Kuchen und Torten über Modellierschokoladen, Lebensmittelfarbpasten, Zuckerschriften, essbare Schmetterlinge, Blumen und Rosen, Zuckerdekore und Zuckerperlen bis hin zu Einhorn-Tortenauflegern, Darth-Vader-Kuchenkerzen und Fußball-Muffinsets - auf 200 Quadratmetern bietet der Werksverkauf eine Auswahl von über 180 Backdekor-Produkten.

"Unser ganzes Sortiment auf einen Schlag", so Rüdiger Settelmeier, einer der drei Geschäftsführer. "Das haben sich unsere Kunden schon lange gewünscht. Immer mehr Zuschriften haben wir über E-Mail, Facebook und sogar handschriftlich per Post bekommen, mit der Bitte, dass wir doch einen Werksverkauf aufmachen sollen."

Gerne wäre das Unternehmen laut Settelmeier dem Wunsch der Kunden schon früher nachgekommen. Aber es fehlte am Platz. Weil die Räume immer wieder zu klein wurden, ist man in den neun Jahren drei Mal umgezogen. Zuletzt befanden sich die Produktentwicklung, die Verwaltung, das Qualitätsmanagement und ein Teil des Lagers in Reichartshausen, in der ehemaligen Halle der Baufirma Emil Eckert. Der Rest der Firma arbeitete von Aglasterhausen aus. Zusätzliche Lagerflächen gab es in Waibstadt. Zum Jahreswechsel ist das Unternehmen nun zusammengezogen. "Wir freuen uns wie eine Familie, die lange getrennt leben musste. Jetzt sind wir alle an einem Ort", so eine Mitarbeiterin.

Der neue Firmensitz befindet sich nun im Industriegebiet von Helmstadt-Bargen der früheren Metallwerke. Wo einst Gartenmöbel zusammengeschraubt wurden, werden jetzt trendige Backdekore entwickelt, vermarktet und an die Supermärkte und Fachgeschäfte verschickt. Auf den rund 10.000 Quadratmetern hat das Unternehmen erst Mal Platz für seine Waren, seine Mitarbeiter und eben auch für den Werksverkauf.

Für diesen hat sich Dekoback außerdem noch etwas Besonderes ausgedacht: Neben dem eigenen Sortiment an Backdekoren gibt es auch Angebote von Capri Sun, Ritter Sport und Trolli. Familie, Freunde , Spaß und Action - das sind die verbindende Elemente der vier Marken.

Für Spaß und Unterhaltung für die ganze Familie ist auch beim Eröffnungstag am 5. Mai, gesorgt. Neben Wurst- und Getränkeverkauf und einer Überraschung für Kinder gibt es ein Glas Sekt zum Empfang für jeden Gast.