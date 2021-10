Der Dirigent des Männergesangverein Bargen, Friedemann Buhl, spielt am Klavier das Jubiläumsstück des Chores. In einigen Wochen möchten die Mitglieder dann ein Video von dem fertigen Stück veröffentlichen. Foto: Anjoulih Pawelka

Von Anjoulih Pawelka

Helmstadt-Bargen. Friedemann Buhl sitzt am Klavier im Probenraum des Männergesangvereins Bargen und haut leidenschaftlich in die Tasten. Dazu singt Buhl, der Dirigent des Chores, mit voller, lauter Stimme: "So viel geplant, und nichts gescheh’n. So viel passiert, das wir nicht versteh’n. Es wird nicht leicht, aber wir schaffend das schon, denn wir sind nicht allein, wir sind viele aus 80 Millionen." Es ist der Refrain des neuen Lieds, das der MGV zu seinem 140-jährigen Bestehen veröffentlicht hat.

Das allerdings nicht alleine. Der Chor hat einen Textwettbewerb ausgerufen, an dem sich Vereine, Privatpersonen und Institutionen beteiligen konnten und Textstrophen eingereicht haben (wir haben berichtet). Der Wettbewerb ist vorbei, die Jury hat die schönsten Strophen ausgewählt, und Buhl hat sie in Form eines Liedes zusammengefasst.

Wir hatten Pläne, - der Bus war schon bestellt.

Und die Konzerte, - mit vielen lieben Freunden,

auf einmal alles anders, - gelähmt die ganze Welt.

Die online-Proben - ließen uns verzweifeln.

Virtueller Chorgesang frustriert.

Aber wir wissen, - dass unsere Freundschaft

alles aushält, - was immer auch passiert. Ein Jahr vorüber - voll grauenvoller Bilder,

Ärzte und Pfleger - mit Tränen im Gesicht.

Einsames Sterben - Verzweiflung auf den Fluren,

Und von Despoten - die rührt das alles nicht.

Menschen die kämpfen - um ihre Existenzen,

Andere spotten - s’ist alles gar nicht wahr.

Doch gibt es Hoffnung - ein Lächeln hinter Masken,

helfende Hände - die trotzen der Gefahr. Refrain:

So viel geplant, - und nichts ist geschehn.

So viel passiert, - das wir nicht verstehn.

Es wird nicht leicht, - aber wir schaffen's schon,

Denn wir sind nicht alleine,

Wir sind Viele aus 80 Millionen. So fern wir uns jetzt voneinander halten,

so nah sind wir als Freunde doch vereint.

Wir lassen uns von nichts und niemand spalten,

uns hält die Eintracht, und niemand ist allein.

Es war für mich immer so selbstverständlich,

die andren Jungs aus mei'm Verein zu seh'n.

Und wenn das alles für irgendwas gut war,

dann, zu kapier'n, dass wir zusammen steh'n.



Als des Corona - vor oam Joar im Fernseh war,

hot koaner gwisst, - was mit uns bassierd.

Ob’s scheene Schlachdfeschd, - Kerwe oder Krautmarkt,

des war alles - uffemol tabu.

Ob uff ä Hochzich oder ‘n fuchzichschde Gebordsdag,

nirgends derf ma aktuell meh noa.

Doch mir losse uns unser Luschd ned nemme,

ma gewwe Gas, wenn mas widda derf! Refrain Wir sind MobilTON - und wir singen gerne!

Ja wir sind bunt - so bunt wie diese Welt!

Ja wir sind anders - und haben ein Motto:

"Mittendrin, statt immer nur dabei!"

Mit Bargen proben - war ein Erlebnis

Zusammen tanzen - war für uns der Hit!

Im nächsten Jahr - gibt's unsre Konzerte,

wir geben alles, singen, lachen, macht doch mit! So viel geplant, - und nichts ist geschehn.

So viel passiert, - das wir nicht verstehn.

Es wird nicht leicht, - aber wir schaffen's schon,

Denn wir sind nicht alleine,

Wir sind Viele aus 80 Millionen. Wenn wir uns - begegnen,

dann leuchten - wir auf wie Kometen.

Es wird nicht leicht, - aber wir schaffen's schon,

Denn wir sind nicht alleine,

Wir sind Viele aus 80 Millionen.

19 Einsendungen gab es. Die Themen so unterschiedlich wie die Einsendenden selbst. Da sind zum Beispiel die Schweizer Freunde, die sich mit mehreren Vereinen zusammengesetzt haben, um eine Strophe zu dichten. Oder die Naturfreunde, die in ihrem Text über Vögel, Kröten und Friedenswanderungen geschrieben haben. Von vielen der eingesandten Strophen weiß die Jury, in der auch die RNZ saß, nicht, von wem sie stammen. "Wir hätten fünf Lieder machen können", sagt Buhl und fügt hinzu, dass er nie gedacht hätte, dass sich überhaupt jemand an dem Wettbewerb beteiligt.

Auch Sebastian Stadler war kreativ. Seine Strophe hat es in die Endauswahl geschafft. Der Gemeinderat hat sie in Dialekt geschrieben. Buhl findet das pfiffig. Als er "des Corona" aus dem Text zitiert, lacht er. Es bringe Lokalkolorit in das Lied. Stadler erzählt davon, wie Schlachtfest, Kerwe und Krautmarkt ausfallen mussten. Am Ende heißt es dann: "Doch mir losse uns unser Luschd ned nemme, ma gewwe Gas, wenn mas widda derf."

Das schwierigste sei gewesen, den Text auf die Melodie zu schreiben, erzählt er. Dazu hat sich Stadler das Lied 80 Millionen von Max Giesingers angehört und dann überlegt, was er sagen möchte. Zwischen 30 und 45 Minuten habe es dann gebraucht, den Text in Reinform zu schreiben. Es war das erste Mal, dass sich Stadler, der auch bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv ist, an so etwas probiert hat. "Ich finde es phänomenal, was der Verein auf die Beine stellt." Das sei für ihn Ansporn gewesen, sich an dem Wettbewerb zu beteiligen. Überhaupt schwärmt Stadler viel von dem Chor, in dem er aber selbst nicht aktiv ist. Das sei ein "super Chor", der es schaffe, auch junge Sänger fürs Mitmachen zu begeistern. Damit sei die Zukunft des MGV gesichert.

Dass er seine Strophe im Dialekt verfasst hat, war ihm ein persönliches Anliegen. Mundart sollte nicht in den Hintergrund treten, immerhin sei das die Sprache, die im Ort und bei Veranstaltungen gesprochen wird. Den Text so einzureichen war zum einen einfach, weil man "so redet, wie man es kennt", zum anderen war aber dann das Aufschreiben schwerer.

Für Dirigent Buhl wiederum gehört es zu seinem täglichen Geschäft, Texte so zu arrangieren, dass daraus ein Lied für einen seiner vielen Chöre wird. Der studierte Musiker, er hat einen Abschluss in Chorleitung, macht diesen Job seit 46 Jahren. An den Strophen des Jubiläumslieds hat er, wenn, dann nur ein klein wenig etwas verändert, damit es besser zu Melodie passt. Bei der ersten Strophe hatte Buhl vollkommen freie Hand, denn sie stammt vom Chor selbst. Darin wird beschrieben, wie der Chor seine Pläne für das Jubiläum mit Konzerten absagen musste und wie die Mitglieder an den Online-Proben verzweifelt sind, denn: "Virtueller Chorgesang frustriert." Sie endet mit: "Aber wir wissen, dass unsere Freundschaft alles aushält, was immer auch passiert." Dann baut sich das Lied auf. Strophe Nummer zwei sei super getextet, beschreibt Buhl die ernsten Zeilen, die vor allem das Leid in der Pandemie beschreiben.

Eine weitere Strophe, die direkt mit dem Bargener Chor zu tun hat, ist die von Mobilton. Mit den Sängerinnen und Sängern der Lebenshilfe Eberbach wollten die Bargener 2019 eigentlich zwei große Konzerte geben, doch Ende März war das dann aufgrund des Lockdowns schon nicht mehr möglich. Die Strophe drückt die Freude über das aus, was die beiden Chöre miteinander erlebt haben. Buhl übt das Lied nun mit seinem Chor ein. Dazu braucht er zwischen vier und sechs Wochen, so schätzt er.