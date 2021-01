Helmstadt-Bargen. (bju) Keine Aufführungen und doch einiges zu tun: Puppenspieler Martin Fuchs ist beschäftigter als gedacht, auch wenn "meine aktuelle Tätigkeit leider nicht wie normal auf der Bühne vor Zuschauern stattfinden kann", berichtet er der RNZ. Bis Ostern sind vorerst alle Aufführungen abgesagt worden und "wahrscheinlich nicht das letzte Mal". Dennoch arbeitet Fuchs an Ideen zu alternativen Projekten und bearbeitet Anträge für diverse Vorhaben, die in seinem Kopf reifen.

"Ende Januar nehme ich auf Einladung des Landtagsabgeordneten Hermino Katzenstein an einer Videokonferenz teil, um über Kulturtreibende im ländlichen Raum zu berichten." Ganz aktuell sei sein neues Projekt mit dem Titel "angesagt und abgesagt". "In dieser neuen Rubrik möchten wir unseren Zuschauern sozusagen einen Blick durch das Schlüsselloch in die geschlossene Werkstattbühne ermöglichen."

Eigentlich wollte Fuchs mit seinem "Figurentheater Fex" das Stück "Sonnenschein und Mondenschein" im ersten Halbjahr dieses Jahres in der Werkstattbühne präsentieren. "Die Bühne und die Figuren waren gebaut, und die ersten Proben hatten im letzten Jahr schon begonnen. Ich habe mich aber aufgrund der Pandemie entschlossen, das Stück nicht weiter zu inszenieren, da es in nächster Zeit keine Möglichkeit gibt, das Stück live aufzuführen", erzählt er. Produktionen "auf Halde zu legen", wie er es nennt, sei nichts für ihn. "Angesagt und abgesagt" sei dieses Märchen, das Fuchs nun mit der Aktion "Buch statt Bühne" im Verlag seiner Frau Ute Fuchs in deren Edition "Märchen im Quadrat" als illustriertes Druck-Erzeugnis herausgibt. "Das Buch sollte sowieso gemeinsam mit dem Stück erscheinen, aber nun veröffentlichen wir es vorab."

Die Illustrationen dieses alten "Märchens zur Johannisnacht", das Fuchs neu erzählt hat, übernahm erneut Albert Völkl, mit dem Fuchs schon mehrere erfolgreiche Buch- und Bühnenprojekte absolviert hat. Der Trendelburger leitet ein eigenes mobiles Figuren- und Schattentheater, das wie das "Figurentheater Fex" bundesweit unterwegs ist. Völkl illustriert erfolgreich Bücher, zeichnet Comics und ist bei vielen anderen Theatern für Schattenfiguren, Puppen oder Bühnenbilder zuständig.

Fuchs hat den Text, der von Heinrich von Wlislocki 1880 niedergeschrieben wurde, neu bearbeitet. "Das Märchen wird von manchen Autoren den Sinti und Roma zugeordnet, allerdings gibt es die Motive auch in einem Kalmückischen Märchen mit dem Titel ,Die Königin, die ein Herz essen musste‘", erzählt der Figurenspieler. Fuchs hat für Recherchen auch das Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma in Heidelberg besucht. "In der Geschichte der beiden Brüder Sonnenschein und Mondenschein geht es um ihr inniges Verhältnis. Sie mögen sich so sehr, dass keiner ohne den anderen leben möchte. Nach einer Weissagung dreier Feen und einem Streit mit der Stiefmutter ziehen die beiden Brüder in die Welt", möchte "Märchenschreiber" Fuchs nicht zu viel verraten.

Wer einen ersten Blick auf das Buch und das Stück werfen möchte, kann sich auf der Internetseite www.werkstattbuehne-helmstadt.de unter der Rubrik "angesagt und abgesagt" mit einem kleinen Video darüber informieren. Dort könne man auch zukünftig weitere interessante Einblicke hinter die verschlossene Tür der Werkstattbühne gewinnen.