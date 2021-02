Wenn es um Zahnpflege geht, ist Chihuahua-Hündin Stella nicht so entspannt. Foto: privat

Helmstadt-Bargen. (jou) Er ist bekannt aus der Show "Hochzeit auf den ersten Blick", hat sich mittlerweile der Musik zugewendet und wollte eigentlich nicht mehr im Fernsehen auftreten. Doch nun ist Aron Schweizer doch wieder auf dem Bildschirm zu sehen. Und zwar wegen seines Chihuahuas Stella.

Die siebenjährige Hündin hat "extreme Zahnprobleme", erzählt Schweizer. Sie hat Parodontose und ihre Zähne fallen aus. Also hat der Musiker seinen geliebten Schatz zu einem Kieferorthopäden für Hunde nach Stuttgart gebracht. Danach sei er ziemlich erschrocken, denn dort wurden der Hündin mehr als 14 Zähne gezogen. Das sei eine "furchtbare Prozedur" gewesen, sagt der studierte Bankbetriebswirt, der teilweise auch dachte, dass Stella das nicht überlebt. Dabei ist der drollige Chihuahua Schweizers Vorzeigehund. So ist Stella zum Beispiel auch schon in Musikvideos ihres Herrchens aufgetreten und lässt jeden Spaß mit sich machen.

Nach der Operation war dann die Zahnpflege ein großes Thema. Was bei Chihuahua-Hündin Luna ohne Probleme funktioniert, war bei Stella ein großes Hindernis: Das Zähneputzen. Schweizer berichtet, wie er den Hund samt Zahnbürste verfolgt hat. Das Resultat: Stella hatte auch keine Lust mehr zum Spazieren gehen.

Das sei der Grund gewesen, warum er sich dazu entschlossen hat, doch noch einmal bei einem Fernsehformat mitzumachen. Nun ist er bei RTL in der Sendung "Wir lieben Tiere", die ab Montag täglich um 14 Uhr läuft. Ob die Experten ihm dort helfen konnten, darf Schweizer erst nach der Ausstrahlung verraten (wir werden berichten). Bis dahin wird es aber noch ein wenig dauern, denn wann die Folge mit Schweizer erscheint, ist noch nicht klar. Auf jeden Fall noch nicht kommende Woche.