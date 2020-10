Von Berthold Jürriens

Helmstadt-Bargen. "Es geht um mehr als nur ein großes Projekt", sagt Bürgermeister Wolfgang Jürriens. Für den Verwaltungschef könnte Helmstadt-Bargen in naher Zukunft in aller Munde sein, wenn über Nachhaltigkeit und die damit verbundene ressourceneffiziente Lebensmittelproduktion gesprochen wird. Es geht um Aquaponik.

"Aquaponik nutzt Synergien sinnvoll. Das System ermöglicht es, nachhaltig, umweltverträglich und in größerem Umfang Fisch und Gemüse zu produzieren", erzählt Dr. Matthias Frost vom Unternehmen "Aquaponics Projekt 1 GmbH & Co KG" aus Waghäusel. Frost und seine Mitarbeiter haben ein großes Ziel vor Augen: "Wir wollen Deutschlands führender Aquaponik-Produzent für hochwertige Fisch- und Gemüseprodukte werden, der sowohl Einzelhändler als auch Endkunden beliefert." Und das in Helmstadt. Für das Projekt und die rund 10.000 Quadratmeter große Fläche hinter dem "Wolf-Gelände" zwischen Talweg und Schwarzbach hat der Gemeinderat bereits gestimmt.

Aquaponik wird als Zukunftstechnologie in der Ernährung gehandelt. Doch was ist Aquaponik? Aqua steht für Aquakultur, also Fischwirtschaft, kombiniert mit Hydroponik, das ist eigentlich erdfreier Anbau in Gewächshäusern. In der Praxis sieht das so aus: Regenwasser und Oberflächenwasser werden für eine Fischzucht aufgefangen. Dieses Fischwasser enthält durch Ausscheidungen unter anderem auch Ammonium, das Bakterien dann in Nitrat umwandeln. Das nitratbelastete Wasser ist die optimale Nährflüssigkeit für die Pflanzen. Durch den Nährstoffverbrauch der Pflanzen wird das Wasser wieder gereinigt. Die Folge: Kein Verbrauch von Frischwasser und kein Einleiten von nitratbelastetem Wasser in das Abwassersystem. "Das System ermöglicht sozusagen die Zucht von Fisch und Pflanzen in der kontrollierten Umgebung von Gewächshäusern in einem nachhaltigen und geschlossenen Stoffkreislauf", erklärt Frost.

Das Prinzip klingt so genial und simpel, dass man sich unweigerlich fragen muss, warum sich Aquaponik in Deutschland noch nicht stärker durchgesetzt hat. "Zunächst einmal fehlt die Lobby", sagt Peter Winkler gegenüber der RNZ bei einem Telefonat. "Und eine ebene große Fläche für entsprechende Anlagen." Er gilt als einer der Experten für Aquaponik in Deutschland und leitet als Projektmanager Forschung und Entwicklung die Versuchsanlage bei Waghäusel. Seit über zehn Jahren beschäftigt der "Aquaponiker" sich mit diesem Thema, hält Vorträge, experimentiert und besucht Aquaponik-Anlagen in ganz Europa. "Viele machen das als Hobby in ihrem Garten. So habe auch ich angefangen. Aber so eine Fläche wie in Helmstadt ist einfach ideal", sagt Winkler, der von Beginn an von Aquaponik fasziniert ist, auch wegen der Idee, die weltweite Lebensmittelproduktion und Fischzucht innovativer und nachhaltiger zu gestalten. "Nur Hydrokultur, wie sie die klassische Aquaponik vorsieht, ist schwierig. Unser Aquaponik 2.0 lässt Erdanbau zu und bietet damit Nährstoff- und Wasserpuffer." Wenn das Projekt genehmigt werden würde, "dann wäre Helmstadt europäischer Vorreiter".

Manfred Baumann von der "ObjektplanAgrar GmbH" aus Untermünkheim hat erste Baupläne präsentiert. "Mit der modular aufgebauten Technologie bietet das Projekt mehr Sicherheit, wenn ein Teil der Anlage ausfallen sollte", erklärt Baumann die Zeichnung. Frost gesteht, dass er und sein Team für dieses Projekt "brennen" würden und zählt weitere Vorteile auf. "Wassereinsparung von bis zu 80 Prozent gegenüber einer klassischen Fischzucht sowie kein Einsatz von Dünger. Wir können Landwirtschaft in der Nähe von Ballungsgebieten betreiben und lange Transportwege minimieren."

Beim Fisch sei die Wahl auf den Afrikanischen Wels gefallen. "Nicht hübsch, aber ein sehr guter Speisefisch", sagt Frost. Von Winkler erfährt man, dass diese Fischart für aquaponische Kreislaufanlagen bestens geeignet sei. "Er ist relativ anspruchslos und widerstandsfähig." Diese zukunftsweisende Methode spreche auch für eine nachhaltige und rentable Fischproduktion abseits von offenen Gewässern.

Aus ökologischer Sicht bieten Aquaponik-Systeme zahlreiche Vorteile, unter anderen eine verbesserte Ressourcen- und Klimaeffizienz im Vergleich zu herkömmlichen Systemen. Und in Helmstadt gäbe es zusätzliche Arbeitsplätze. "Wir unterstützen dieses innovative Projekt und müssen jetzt abwarten, wie die Behörden inklusive Baurechtsamt auf die Anträge reagieren", sagt Bürgermeister Jürriens.