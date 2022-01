Der „Scheltenbrunnen“: historische Waschbänke in Bargen. Foto: Thomas Weber

Helmstadt-Bargen. (tw) Sicher ist er kein "lost place" – aber ganz bestimmt ein geschichtsträchtiger Ort. Haben doch Generationen von Menschen hier ihre Wäsche gewaschen und sie anschließend auf den benachbarten "Bleichwiesen" zum Trocknen ausgelegt. Gemeint ist der "Scheltenbrunnen" in Bargen, alte Waschbänke an einer kleinen Quelle am Ortsrand des älteren Dorfteils.

Im Heimatbuch "In Barge wuhne die Arge" ist von einer ersten urkundlichen Nennung um 1580 zu lesen. Als "scheltenprunnen" wurde die Quelle im "Oberdorf" damals bezeichnet. Die Autoren der Orts-Chronik nahmen dabei "mit Fug und Recht" an, dass die Bargener, die hier ihre Wäsche schrubbten, über ihre Zeitgenossen "gescholten" – also geschimpft – haben und sicher auch den neuesten Dorftratsch austauschten. Das etwas versteckte Kleinod ist eine beliebte Sehenswürdigkeit bei Spaziergängen im Ort.

Und auch überörtlich sind die Waschbänke, wie sie früher oft in den Ortschaften zu finden waren, von Interesse. Beim Besuch des Heimatvereins Kraichgau 2017 ließen sich die Teilnehmer eine Besichtigung nicht nehmen, und auch im Rahmen der Veranstaltungen zu "Unser Dorf hat Zukunft" nahmen sich die Gäste aus nah und fern gern Zeit, um das historische Relikt zu besichtigen. Erreichbar ist die Sehenswürdigkeit von der Bargener Rathausstraße aus über eine kleine Fußgängerbrücke.