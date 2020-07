Von Anjoulih Pawelka

Helmstadt-Bargen.Jahrelang gab es weder ein Konzept noch eine flächendeckende Nutzung für das alte Pfarrhaus in Bargen. Nun haben Silke und Steffen Emmerich das Gebäude gekauft und haben viele Pläne, was sie damit machen möchten.

Beim Ortstermin wirken die beiden völlig entspannt und gelassen. Es scheint fast ein wenig, als ob sie sich auf die neue Aufgabe trotz der vielen Arbeit freuen. Steffen Emmerich erzählt, dass seit dem Auszug des Pfarrers vor einigen Jahren nur einzelne Räume des Gebäudes genutzt und vermietet wurden. Wohl kaum wirklich lukrativ für die badische Landeskirche, die seit einigen Jahren im Rahmen des Liegenschaftsprojekts ihren Immobilienbestand verkleinert. Also sollte das Gebäude verkauft werden.

Als die Emmerichs, die sich schon über Generationen in der evangelischen Kirchengemeinde in Bargen ehrenamtlich engagieren, davon hörten, war für sie klar: Das Gebäude aus dem Jahr 1850 soll nicht in falsche Hände geraten. Das sei für sie eine Herzensangelegenheit gewesen, erzählt Silke Emmerich. Die Diplom-Betriebswirtin, verbindet viele Erinnerungen mit dem Areal, das aus Pfarrhaus, Zwischenbau und Pfarrsaal besteht. Beim Gespräch im Pfarrsaal erinnert sie sich daran, wie sie früher als Jungscharkind beinahe an gleicher Stelle saß. Damals in den 1970er Jahren war das Gebäude allerdings noch nicht renoviert. Die Kinder trafen sich trotzdem dort und saßen eigentlich im alten Schweinestall. Kein Wunder also, dass die Emmerichs mit dem Areal verbunden sind.

Also haben sie ein Nutzungskonzept ausgearbeitet und sich für den Kauf des Areals beworben. Sie waren nicht die einzigen Interessenten, aber die mit dem überzeugendsten Konzept. Das ehemalige Pfarrhaus, das früher ein Stall war, und in dem bis vor wenige Tagen eine Ärztin ihre Praxisräume hatte, soll zu zwei Ferienwohnungen umgebaut werden. 50 und 80 Quadratmeter sind diese dann groß. "Uns ist schon klar, dass wir hier keine 300 Tage Übernachtungsgäste haben werden", sagt Steffen Emmerich, der aber auch betont, dass "nichts verschenkt werde". In Bargen gebe es allerdings wenig Übernachtungsmöglichkeiten. Da das Ziel des Leader-Programms, ohne dessen Förderung die Emmerichs das Projekt gar nicht schaffen würden, unter anderem den Tourismus in der Region zu stärken ist, haben sich die Ferienwohnungen angeboten. Sie sind aber auch eine Ergänzung zum ehemaligen Pfarrsaal.

Dieser soll erhalten bleiben und für private Veranstaltungen mit bis zu 50 Personen dienen. Aber auch die Kirche darf dort weiterhin ihr Sommerfest und den Weihnachtsmarkt veranstalten. Dafür bauen die Emmerichs eine größere Küche ein und gestalten die Toiletten behindertengerecht. Auch Workshops und Teambuilding-Maßnahmen kann sich die Familie in den Räumen vorstellen. Bis dahin gibt es aber noch viel Arbeit. Steffen Emmerich erklärt, was alles gemacht werden muss. Das Dach wird erneuert, genauso wie Fenster und auch eine neue Heizung muss installiert werden. Insgesamt 16 Gewerke werden bis zur Fertigstellung ihre Dienste angeboten haben. Die ganze Familie ist in das Projekt eingebunden. "Da hat jeder seine Aufgabe", sagt Emmerich und fügt hinzu: "Der Aufwand ist megamäßig."

40 Prozent der Umbaukosten können die Emmerichs durch die Förderung zurückbekommen – allerdings erst nach Abschluss der Maßnahme. "Ein bisschen Idealismus steckt schon dahinter", sagt Silke Emmerich, die dann auch erklärt, dass auch der große Garten Besonderheiten zu bieten hat. Dort möchte die Familie in Kooperation mit den Naturfreunden Schwarzbachtal eine Blühwiese anlegen, die dann auch im Zuge des Ferienprogramms genutzt werden kann. Aber auch die Lehrer der Grundschule Bargen können dort ihr Wissen im Rahmen des Naturkundeunterrichts vermitteln. Außerdem möchte Silke Emmerich Quittenbäume und Holundersträuche pflanzen. Beides Gewächse die hier relativ unbekannt und in Vergessenheit geraten sind. "Früher stand in jedem Garten ein Quittenbaum", sagt Steffen Emmerich.

Ab nächstem Jahr März oder April soll das Gebäude dann fertig sein.