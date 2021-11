Helmstadt-Bargen. (tw) Das "Zuschütten von Retentionsflächen" wurde in der Fragerunde der jüngsten Gemeinderatssitzung von Bürgerseite beklagt. Bezogen wurde die Aussage auf das geplante Baugebiet "Äußere Krautgärten" in Helmstadt und mögliche Hochwasserereignisse bei Starkregen. Dagegen führte Bürgermeister Wolfgang Jürriens die Berechnungen von Fachingenieuren und die bereits gebauten Hochwasserschutzmaßnahmen an, die die Entwicklung eines Baugebiets aus Sicht der Verwaltung möglich machen.

Wann die Antworten auf die Fragen zur "Alten Schule" in Helmstadt kommen, wollte eine Bürgerin wissen. Es fehlt noch an einem Gutachten, bedauerte der Bürgermeister das zögerliche Vorwärtskommen in der Sache. Ohne Gewähr hoffe er auf eine Aussage bis zur Dezembersitzung des Gemeinderats.

Zum Stand der Sanierung der Treppe am "Schwarzen Weg" in Bargen antwortete Bauamtsleiter Joachim Weschbach, dass die Maßnahme nach Zusage der beauftragten Firma noch in diesem Jahr abgeschlossen werden soll.

Weiteres Thema war das Parken auf Gehwegen. Bis die Gemeinde eine eigene Vollzugskraft habe, helfe nur die Anzeige bei der Polizei. Für den Flinsbacher Ortschaftsrat wünschte sich Gemeinderat Klaus Vierling einen Termin mit dem Planer des Außenbereichs des Kindergartens. Ortschaftsrat Benedikt Sommerauer schlug vor, den abgesetzten Tagesordnungspunkt "Entschädigungssatzung" im Rahmen eines Forums mit Gemeinde- und Ortschaftsräten zu behandeln und die Ortschaftsräte dazu anzuhören. Ebenso schlug er vor, den Bebauungsplan "Asseläcker" dem Bargener Ortschaftsrat zur Anhörung vorzulegen. Der Ortschaftsrat hätte im Rahmen der Anhörung zum Bebauungsplan Stellung nehmen können, wies der Bauamtsleiter auf die Offenlage hin. Zum geplanten Pflegeheim an der "Alten Schule" gebe es auch positive Stimmen im Ort, führte Gemeinderat Johannes Roß aus. Auf die Frage, ob ein Umdenken des Investors besteht, stellte Jürriens fest, dass es dazu keine Signale gibt.

Um nicht immer die gleichen Vereine durch die während der Gemeinderatssitzung blockierte Schwarzbachhalle zu belasten, wurde von Gemeinderat Werner Ullrich ein rollierendes System der Sitzungstage vorgeschlagen. Dies sei wegen der Terminabstimmung schwierig aber es besteht eventuell die Möglichkeit für die Vereine andere Räume zu nutzen, entgegnete Jürriens.

Warum die Haltestelle an der Bargener Grundschule nun doch nicht komme, wollte Roß wissen. Einerseits bringe die Haltestelle für die Wollenberger Kinder nichts, die an der Hauptstraße aussteigen; andererseits sei geplant, die Schulstraße zu sanieren und in diesem Rahmen will man ein Konzept für die Haltestelle entwickeln, erläuterte der Bürgermeister. Wegen der wieder hohen Zahl an Corona-Infizierten muss die Verwaltung den Weihnachtsmarkt absagen. Der Neujahrsempfang im Januar findet deshalb ebenfalls nicht statt, gab der Bürgermeister zum Schluss der Sitzung bekannt.