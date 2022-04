Helmstadt-Bargen. (ham) 16 Jahre lang bestimmte er als Bürgermeister die Geschicke der Gemeinde Helmstadt-Bargen, jetzt ist Siegfried Kircher im Alter von 74 Jahren gestorben.

Als politischer "Nobody" eroberte er im Jahre 1985 den Helmstadter Bürgermeistersessel. Siegfried Kirchers Wahlsieg bereits im ersten Wahlgang mit 53,56 Prozent der Stimmen unter fünf Bewerbern galt damals als Riesenüberraschung. Damit trat der im Ortsteil Flinsbach wohnhafte Siegfried Kircher die Nachfolge des unter tragischen Umständen aus dem Leben geschiedenen Gerhard Epp an.

Der gebürtige Langenburger, der vor seiner Wahl die Leitung des Bauverwaltungsamtes der Stadt Neuenstadt innehatte, gab stets als Berufsziel die Übernahme eines Bürgermeister-Postens in einer kleinen Gemeinde an. 1993 sprachen ihm die Helmstadter Bürgerinnen und Bürger erneut im ersten Wahlgang unter vier Bewerbern das Vertrauen aus. Bei der zweiten Amtseinführung gab es für den wiedergewählten Rathaus-Chef viel Lob für dessen konstruktive Zusammenarbeit mit den Ortsgremien und den Vereinen.

In Erinnerung an Siegfried Kirchers Wirken bleiben vor allem der Abbau der hohen Verschuldung und die Stabilisierung der Gemeindefinanzen. Trotz der angespannten finanziellen Lage wurden die Erweiterung des evangelischen Kindergartens und der Hallenanbau in Flinsbach, der Anbau an die Grund- und Hauptschule, die Erweiterung des Feuerwehrhauses in Bargen, die Unterführung der B 292 sowie Maßnahmen zum Hochwasserschutz vorgenommen.

Aber während Kirchers zweiter Amtszeit mehrten sich auch die kritischen Stimmen, die dem Bürgermeister vorhielten, wichtige Vorhaben der Gemeinde nicht schnell genug voranzutreiben. Bei ihm stellte sich dann in der Folge eine gewisse Amtsmüdigkeit ein, die ihn schließlich veranlasste, im Jahre 2001 nicht mehr zur Wiederwahl anzutreten. Mit nur 53 Jahren setzte er sich zur Ruhe. Er blieb weiterhin in Flinsbach wohnen. Ein schwerer Schicksalsschlag ereilte ihn mit dem Tod seiner Ehefrau vor zwölf Jahren. Nach einem Schlaganfall im Oktober vergangenen Jahres zog er mit seiner zweiten Ehefrau in eine behindertengerechte Wohnung nach Neckargerach um. Nachdem seine Genesung gut vorangeschritten war, setzte nun ein Herzinfarkt seinem Leben ein Ende.