Von Thomas Weber

Helmstadt-Bargen. Zu wenig Stellplätze, ein zu hohes Gebäude und der befürchtete Lärm waren die Hauptkritikpunkte aus dem Publikum, aber auch teilweise aus dem Gemeinderat, zum Bebauungsplan "Alte Schule" in Helmstadt. Bekanntlich möchte ein Investor auf dem Areal ein Seniorenpflegeheim bauen.

Nach einführenden Worten von Bürgermeister Wolfgang Jürriens stellte Eva Poser vom Planungsbüro BHMP aus Bruchsal dem Gremium und zahlreichen Zuhörern den aktuellen Entwurf mit Gutachten vor. Dabei betonte sie, dass es sich nicht um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan handele und deshalb konkrete Auskünfte zum späteren Bauantrag nur im Rahmen der baurechtlichen Festsetzungen gemacht werden könnten. Insgesamt ist der Fokus des Bebauungsplans auf die Errichtung einer Seniorenpflegeeinrichtung sowie auf seniorengerechte Wohnungen ausgelegt. Poser ging auf die einzelnen Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange und zehn Stellungnahmen von Anwohnern und anderen Institutionen ein.

Während von den Behörden "keine nennenswerten Bedenken grundsätzlicher Art" vorgebracht wurden, gab es von Seiten der Anlieger in der Pfarrstraße und Waibstadter Straße deutlich andere Aussagen: Insbesondere wurde die "Dimension der Pfarrstraße" als "nicht ausreichend", bezeichnet und es wurde eine Anbindung von Norden über die Bundesstraße 292 vorgeschlagen. Außerdem erachten manche Anwohner die Rettungswege als zu eng, und die Anzahl der vorgesehenen Stellplätze reiche für das geplante nicht aus, hieß es weiter. Das könne zu Parkplatzknappheit in der Umgebung führen. Außerdem befürchten die Anwohner Lärmbelästigung durch ein erhöhtes Verkehrsaufkommen und den Betrieb im Heim. Zusätzlich wurde von den Anwohnern ein Pflegeheim in einem Wohngebiet grundsätzlich in Frage gestellt, und ein geplantes Café und ein Frisör in dem Gebäude als "unverträglich" gesehen. Weiter wurden die Ausrichtung der Zimmer, der Denkmalschutz des alten Schulgebäudes sowie die Barrierefreiheit und zu wenig Grünfläche angeführt. Ebenso wurde der Standort grundsätzlich als ungeeignet und die Verfahrensart im sogenannten Schnellverfahren in Frage gestellt.

Poser erwiderte, dass es schon eine artenschutzrechtliche Vorprüfung gegeben habe; ebenso habe es verkehrs- sowie schalltechnische Untersuchung gegeben. Das Gebäude solle zudem weniger Stockwerke als ursprünglich geplant bekommen, nämlich teilweise vier beziehungsweise drei im Neubau, der Verbindungsbau zwischen "Alter Schule" und Neubau solle zwei Geschosse haben. Außerdem habe man die Grundflächenzahl (GRZ) von 0,45 auf 0,4 gesenkt. Das bedeutet, dass 40 Prozent der Grundstücksfläche bebaut werden würden. Die gesetzlichen Abstandsflächen müssten eingehalten werden, und die Belange für ein gutes Kleinklima würden berücksichtigt, erläuterte Poser weiter. Mit diesen Änderungen könne nun in die Offenlage gegangen werden.

Gemeinderat Dr. Julian Emmerich stellte die Parksituation für die künftigen Bewohner der Einrichtung und besonders auch für das Personal in Frage. Er schlug eine Bedarfsanalyse vor, die über den gesetzlichen Rahmen hinausgeht. Werner Ullrich plädierte für eine Vertagung. Aus seiner Sicht gebe es noch offene Fragen, zum Beispiel bei der Zufahrt für Rettungsfahrzeuge. Johannes Roß hob hervor, dass eine alternde Gesellschaft Lösungen durch eine Weiterentwicklung des Dorfes benötige. Sebastian Stadler schloss sich Emmerich an, auch für ihn reichen die Stellplätze nach der Landesbauordnung nicht aus. Die Anpassung auf die Grundflächenzahl von 0,45 auf 0,4 wollte Daniel Strauß nochmals bestätigt haben. Weitere Fragen, wie zum Beispiel die von Emmerich erfragte Ableitung des Oberflächenwassers, könnten erst mit dem konkreten Bauantrag beantwortet werden, bat Poser um Verständnis.

Bürgermeister Jürriens sagte die Untersuchung der notwendigen Stellplätze nach den vorgetragenen Kriterien zu. Ullrich bat um eine 3D-Animation des künftigen Gebäudes, um sich für den abschließenden Beschluss ein besseres Bild machen zu können. Auch diesen Punkt will der Bürgermeister beim Investor ansprechen. Bei zwei Gegenstimmen verabschiedete der Gemeinderat den Entwurf und gab ihn mit den gemachten Änderungen zur Offenlage frei.

Dann wurden direkt Bürgerfragen zugelassen. Dabei wurde ein Parkhaus zur Entlastung der Verkehrs- und Parksituation vorgeschlagen. Ebenso wurde bemängelt, dass die möglichen Penthousewohnungen keinen Anschluss an die Pflege haben müssen. Weitere Themen waren die Spaziermöglichkeiten für künftige Bewohner, die Zahl von 90 möglichen Plätzen als überdimensioniert, die Möglichkeit der Evakuierung im Brandfall, der befürchtete Lärm technischer Anlagen, die Verkehrssituation und Lärm durch Bewirtschaftung auf einer möglichen Terrasse. Auch wurde angeregt, einen weiteren Standort, zum Beispiel in Bargen, zu überlegen.

Zum Bedarf an Pflegeplätzen informierte Bauamtsleiter Joachim Weschbach über die Hochrechnung, wie sich die Seniorenzahlen in den kommenden Jahren entwickeln, und dass die Kommune keine Aussagen zu möglichen wirtschaftlichen Überlegungen des Investors oder Betreibers machen könne. Planerin Poser machte nochmals darauf aufmerksam, dass zahlreiche Detailfragen erst mit dem konkreten Bauantrag beantwortet werden können, der derzeit noch nicht vorliegt.