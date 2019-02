Von Berthold Jürriens

Helmstadt-Bargen. Es sind die ersten Minuten, die im Notfall entscheidend sind. Doch gerade in ländlichen Gebieten erreichen die Rettungskräfte die Patienten oft erst nach den vorgegebenen 15 Minuten. Diese Zeit zwischen dem Eintritt des Notfalls und der ersten medizinischen Versorgung überbrücken in vielen Gemeinden die Helfer-vor-Ort (HvO), oder auch "First Responder" genannt.

In Helmstadt-Bargen gibt es eine solche Gruppe noch nicht. Das soll sich aber in nächster Zeit ändern. Daher gab es jetzt eine Veranstaltung zum Thema im Rathaus. Knapp 35 Interessierte kamen, um sich zu informieren. Bürgermeister Wolfgang Jürriens erzählte, bei welchen Ereignissen in Helmstadt-Bargen, Rettungskräfte des Deutschen Roten Kreuzes zeitnah reagieren konnten. "Aber bekanntlich ruht die Bereitschaft des DRK-Ortsvereins derzeit", so Jürriens.

Der Landtagsabgeordnete Dr. Albrecht Schütte machte in seinem Kurzvortrag deutlich, dass es bei Notfällen um jede Minute geht. Daher sei der Stellenwert des HvO-Systems in den letzten Jahren enorm gestiegen. Schütte verdeutlichte nochmals das Ziel der ausgebildeten ehrenamtlichen Helfer: "Das behandlungsfreie Intervall zwischen dem eingetretenen medizinischen Notfall und dem Eintreffen des Regelrettungsdienstes soll minimiert werden." Wird also der Notruf 112 abgesetzt und der Rettungsdienst alarmiert, erfolgt gleichzeitig per Melder die Information des Helfer-vor-Ort-Teams. Da die Helfer in der Gemeinde wohnen, können sie den Einsatzort binnen weniger Minuten erreichen und eine erste grundlegende Versorgung bis zum Eintreffen des Notarztes durchführen. Dazu gehören die Herz-Druck-Massage, die Lagerung des Patienten oder auch blutstillende Maßnahmen sowie die Benutzung eines automatisierten externen Defibrillators. Damit übernehmen die Helfer-vor-Ort eine wichtige Funktion in der Rettungskette.

Dr. med. Christiane Serf von der GRN-Klinik Sinsheim sprach von ihrer Erfahrung als Notärztin und davon, dass sich die Wichtigkeit der HvO nicht nur auf die medizinische Erstversorgung beziehe. "Sie verfügen über gute Ortskenntnisse und können somit Rettungskräfte schneller zum Patienten lotsen. Schnelle Rückmeldungen, die die Vorbereitungen zum Einsatz erleichtern, sind ebenso möglich." Auch die Betreuung von Angehörigen, für die die Rettungshelfer keine Zeit haben, übernehmen oft die Helfer vor Ort. Die positiven Rückmeldungen für diese ehrenamtlichen Helfer gäben diesen ein "gutes Gefühl" und "besondere Anerkennung", sagt Christine Serf. Man müsse kein Held sein, um ein HvO zu werden, und auch die Ausbildung sei "kein Hexenwerk", so die Chefärztin weiter. Motivation sei das Wichtigste.

Insgesamt gibt es 28 HvO-Systeme in den 35 Gemeinden des Kreisverbands berichtet Jürgen Wiesbeck, der Vizepräsident und Kreisbereitschaftsleiter DRK KV Rhein-Neckar/Heidelberg. In Helmstadt-Bargen sei aber noch ein weißer Fleck, so Wiesbeck. Die Helfer vor Ort müssen nicht 24 Stunden einsatzbereit sein. Sie werden regelmäßig geschult und bilden sich fort. "Das kann alles vor Ort geschehen", beantwortete Wiesbeck eine Frage aus dem Publikum. Gewisse Vorgaben und Strukturen müssten sein, die dann auch Vertrauen schaffen würden. Jörg Küllmar der Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Waibstadt ist sich sicher, dass so ein System wachsen müsse. Küllmar hat Erfahrung, denn er ist seit 2002 mit einer HvO-Gruppe aktiv. "Nicht jeder hatte von Beginn an seine eigene Notfallausrüstung oder einen Defibrillator", erzählt Küllmar. Dennoch sei die Unterstützung in der Bevölkerung und auch von Sponsoren für die Materialbeschaffung hoch.

Die Infoveranstaltung ist nur der erste Schritt. Ende März gibt es eine weitere Veranstaltung zum Thema. Wer sich für die Arbeit als Helfer vor Ort interessiert, kann sich ab sofort telefonisch unter 07263 / 791200 oder per E-Mail an GV-Post@Helmstadt-Bargen.de im Rathaus melden. Wer sich davor auch noch mit aktiven Helfern direkt austauschen möchte, hat dazu am Samstag, 2. März, von 8.30 bis 17 Uhr Gelegenheit. Dann findet nämlich der zentrale Helfer-vor-Ort-Tag in der Sinsheimer Carl-Orff-Schule statt. Um Anmeldung wird aber gebeten.