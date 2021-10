Gemmingen. (isi) Die Erschließung neuer Baugrundstücke wird derzeit von potenziellen Häuslebauern mehr herbeigesehnt als zu anderen Zeiten. In der "Helde II" in Stebbach werden im Anschluss an das Neubaugebiet weitere Parzellen erschlossen. Jetzt hat der Gemeinderat nach kurzer Diskussion bei einer Enthaltung die Grundstückspreise festgelegt.

Die Gemeindeverwaltung hatte einen Quadratmeterpreis von 240 Euro vorgeschlagen. "Teilweise werden 300 Euro und mehr verlangt", sagt Bürgermeister Timo Wolf. Der Richtwert betrug in Stebbach zum 31. Dezember 2018 genau 180 Euro pro Quadratmeter, demnächst kommen die neuen Richtwerte. Der letzte private Bauplatz in Stebbach habe für 200 Euro pro Quadratmeter den Besitzer gewechselt, führte der Rathauschef aus. Mit seiner guten Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr habe Stebbach klar die Nase vorn gegenüber anderen Gemeinden, die weitaus höhere Preise verlangen würden. Bei der Erschließung des Neubaugebiets "Helde I" im Jahr 2008 wurden 160 Euro pro Quadratmeter verlangt. Seither seien die Preise kontinuierlich gestiegen.

Ratsmitglied Klaus-Peter Reimold (CDU) fand, dass die Gemeinde auch eine soziale Verantwortung trage und 220 Euro pro Quadratmeter ausreichend seien. Seine Ratskollegin Gabriele Walch (SPD) sagte, auch ihr sei die soziale Verantwortung bewusst. Doch die Gemeinde könne 240 Euro pro Quadratmeter erzielen und solle das auch tun. Gemeinderat Marcel Krepp (CDU) argumentierte, dass im Baugebiet "Fuchsloch" neben der Gemminger Schule ebenfalls 240 Euro pro Quadratmeter verlangt worden seien. Dr. Dieter Barthruff (FW) fand, dass die Grundstücke nicht unter Wert verkauft werden sollen und hielt ebenfalls die 240 Euro für angemessen. Und auch Ratsmitglied Jochen Zundel (LDN) fand, dass die Parzellen nicht unter Wert veräußert werden sollten.

Schon jetzt liegen der Gemeinde mehr Anfragen vor, als es Bauplätze geben wird. Auch in der "Helde II" gilt, dass ein Nachlass für Kinder gewährt wird. Wenn also eine Familie mit Kindern sich einen Bauplatz leisten kann, zahlt sie fünf Euro pro Quadratmeter weniger. Von diesem Nachlass werden maximal vier Kinder der Käufer erfasst, die allerdings zum Haushalt gehören müssen und nicht älter als zehn Jahre sein dürfen. Kinder, die bis zu fünf Jahre nach Abschluss des Kaufvertrags geboren werden, berücksichtigt die Gemeinde rückwirkend. Ebenfalls beschlossen wurden zwei Nachtragsangebote zur Erschließung des Neubaugebiets. Ohne die Wasserversorgungsarbeiten, die vom Zweckverband geleistet werden, soll die Erschließung ohne Nebenkosten voraussichtlich rund 880.000 Euro kosten.