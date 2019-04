Bad Rappenau. (fsd) "Unsere Stadtplaner sind fleißig und arbeiten mit Hochdruck. Wir wollen die Stadt und die Ortsteile voranbringen", sagte Oberbürgermeister Sebastian Frei im Rahmen der jüngsten Gemeinderatssitzung. Während in der Kernstadt im Baugebiet Kandel die Erschließungsarbeiten laufen, gehen auch die Planung in den Ortsteilen Heinsheim, Fürfeld, Bonfeld und Grombach voran. In vier Tagesordnungspunkten befasste sich das Gremium mit künftigen Baugebieten. Ein Überblick:

In Heinsheim sollen am südlichen Ortsausgang im Baugebiet "Neckarblick" 29 Grundstücke entstehen. Nachdem die Stadt im März 2018 mit dem Vorentwurf in die frühzeitige Beteiligungen gegangen ist, wurden dem Gremium nun Stellungnahmen und Behandlungsvorschläge in einer Abwägungstabelle präsentiert. Dabei seien keine "K.o.-Kriterien" vorgebracht worden, erklärte Frei. Zur angrenzenden Gundelsheimer Straße hin soll eine natürliche Lärmschutzwand in Form von Sträuchern eingeplant werden. SPD-Fraktionsvorsitzende Gundi Störner merkte allerdings an, dass die Nachbarn gegenüber Angst hätten, dass der Lärm daran abpralle.

"Wir kommen mit großen Schritten voran", freute sich derweil CDU-Gemeinderat Manfred Rein. Auch Rüdiger Winter (FW) begrüßte das Baugebiet und betonte, dass es in Heinsheim immer schwieriger werde, neue Areale zu erschließen. "Weitere Bauflächen sehe ich für die kommenden 20 Jahre nicht." Klaus Ries-Müller (ÖDP) sprach trotz aller positiver Rückmeldungen seiner Ratskollegen die Hochwasserproblematik an.

"In Zeiten des Klimawandels können wir uns nicht mehr auf die Erfahrungen der Vergangenheit verlassen." Die Gefahr fordere höhere Erdgeschoss-Fußbodenhöhen, und dies verteuere das Bauen. "Wir befürchten, dass die Grundstücke zum Schluss nicht mehr wirtschaftlich vermarktet werden können." Bei vier Gegenstimmen sprach sich der Gemeinderat für den aktuellen Entwurf und die Durchführung der Offenlage aus.

Die Planungen für das Fürfelder Baugebiet „Halmesäcker“ müssen noch offengelegt werden. Foto: Falk-Stéphane Dezort

In Fürfeld ist der Bebauungsplan "Halmesäcker" auf einem ähnlichen Stand. Hier wurden dem Gremium ebenso die Anregungen in einer Abwägungstabelle vorgestellt. Einer dieser Vorschläge kam aus dem Ortschaftsrat. Dieser bat darum, im nördlichen Bereich der vorgesehenen Fläche kein Mehrfamilienhaus bauen zu lassen. Da es der höchste Punkt des Baugebiets sei, passe das Haus an dieser Stelle nicht ins Bild. Dem wurde seitens des Gemeinderats zugestimmt.

Ein weiteres Mehrfamilienhaus sieht die Planungen im unteren Bereich gegenüber des Kleintierzüchterheims vor. Hier wird befürchtet, dass die Anwohner die Parkplätze des Heims als Stellplätze nutzen. Generell schlug das Ortsgremium vor, keine Mehrfamilienhäuser zu bauen. Aufgrund des Wohnungsmangels und um verschiedene Wohnungsformen zur Verfügung zu stellen, folgte der Gemeinderat der Anregung nicht. Zwei verpflichtende Autostellplätze pro Wohnung sollen ausreichend Parkplätze gewährleisten.

Dieter Rügner mahnte an, dass der Kleintierzuchtverein Bestandschutz genießen sollte. Grund dafür ist die geplante Einstallpflicht von 22 bis 6 Uhr. "Man kann bei einem Baugebiet nicht das ganze Umfeld neu strukturieren", sagte Rügner. Er forderte die Verwaltung dazu auf, eine Lösung zu finden, um die Einstallpflicht zu umgehen.

In Bonfeld sind die Planungen für das Gebiet "Boppengrund II" schon ein Stück weiter. Im Oktober und November 2018 wurden die Pläne nach einem Ratsbeschluss vom September erneut offengelegt. Anregungen und Bedenken gingen keine mehr ein. Innerhalb des Bebauungsplans und entlang des Seelesbaches wurden mögliche Ausgleichsflächen berechnet. Die noch fehlenden sollen durch sogenannte Ökopunkte ausgeglichen werden. Für artenschutzrechtliche Maßnahmen wurde ein öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Landratsamt Heilbronn geschlossen. Bei zwei Gegenstimmen wurde auch die Satzung des Bebauungsplan geschlossen, der damit in Kraft tritt.

Im Gewerbegebiet "Buchäcker IIIa" stimmte der Gemeinderat zusätzlich der Erschließung mit einem geplanten Kostenumfang in Höhe von rund 640.000 Euro zu. Hier müssen nach einem kurzfristigen Verkauf auf rund 100 Meter Kanal- und Straßenbauarbeiten erfolgen. Zusätzlich muss der als Feuerwehrausfahrt ausgewiesene Wirtschaftsweg an die Gewerbegebietsstraße angebunden werden.

Wenn in Grombach weiter alles nach Plan läuft, sollen schon Mitte Juni die ersten Bagger rollen. Mit dem einstimmigen Maßnahmenbeschluss machte der Gemeinderat den Weg für den zweiten Bauabschnitt des Baugebiets "Kobach II" frei. Angedockt an die Stichstraßen Kobachweg und Schmierwaldweg sollen 24 Baugrundstücke erschlossen werden. Die Kosten für die Arbeiten schätzt die Verwaltung auf rund 980.000 Euro. In der nächsten Woche sollen die Arbeiten ausgeschrieben und im Mai vergeben werden. Tiefbauamtsleiter Erich Haffelder geht davon, dass die Bauplätze "noch dieses Jahr fertiggestellt werden können".