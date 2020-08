Landkreis Heilbronn. (bfk) Robert Stadlober ist schon lange vor Beginn da, sein Soundcheck dauert eine Stunde und nervt. "Wenn das Kunst ist, gehe ich wieder", sagt ein wohlbeleibter Jenseits-Siebziger. Er sitzt mit den erlaubten, fast hundert Besuchern in der Aula des Bildungscampus und wartet auf "Hyperion", so die angekündigte Performance des Star-Schauspielers. Aber Hölderlins Hyperion schaut nur kurz vorbei. Was in den nächsten eineinhalb Stunden auf der Bühne passiert, hat nur wenig mit dem zu tun, was die Macher von "Tacheles und Tarantismus", Regisseur Philipp Wolpert und Dramatiker Tobias Frühauf, innerhalb ihres "ersten Heilbronner Theatersommers" angekündigt haben.

Stadlober ist schmächtig und wirkt übernächtigt, was wird das wohl werden, fragt man sich. Es wurde, auch der Jenseits-Siebziger blieb sitzen, ein auf seine Weise ebenso bemerkenswerter wie einmaliger, unwiederholbarer und auch unvergesslicher Abend.

In Heilbronn ist man längst entwöhnt von Schauspielern, die, ganz ohne Gebrüll und Gedöns, über die Rampe kommen. Für seine Partnerin auf der Bühne, Klara Deutschmann, gilt das auch als Musikerin, und weil sie mehr ist als nur Stichwortgeberin für autobiografische Auskünfte zu Heyms Leben über einen Fragebogen.

Stadlober sagt, das heute sei ein corona-bedingter Etikettenschwindel. Die Programmänderung lässt Hölderlin im Himmel, dennoch ist man fast bereit, Stefan Heym auf Erden zu verzeihen, jenem Wessi-Hasser und bedingten Staatsdichter der DDR, der sie auch nach der Wende noch behalten wollte, hier für die Gedichte, die er – nur – als junger Mann schrieb und die Robert Stadlober so gut fand, dass er daraus eine Serie schönster Lieder machte. Dies für einen Auftritt im Herbst, hier wird die Komik unfreiwillig, ausgerechnet in Heilbronns Partnerstadt Frankfurt/Oder. In Heilbronn wurde also nur geprobt, man solle ihn nicht verraten, bittet er und sagt, auch er freue sich, nach einem halben Jahr endlich wieder auf einer Bühne stehen zu können.

War das dann doch das Scharnier zu Hölderlin, wenn diese Lieder Heym/Stadlober von Liebe und Tod, Trauer, Verzweiflung und Zweifeln, aber auch von Deutschland handeln – eben so wie Hölderlins "Hyperion"? Die Glorifizierung des Heymschen Antifaschismus, als wäre unter dem roten Stern nie Unrecht geschehen, ist nicht einfach zu verkraften. Aber gerade deshalb sind die Momente so kostbar, in denen sich Stadlober in den Textpassagen zu verlieren scheint, die wenig Programmatik, dafür aber doch so viel Poesie haben, dass man vor Hölderlin nicht erröten muss.

"Ich aber ging über die Grenze" ist sein einziger Lyrikband betitelt, der 2013 noch einmal neu aufgelegt wurde. Im Vorwort dazu heißt es: "Dass sein Schriftstellerleben mit Gedichten begann, blieb im Dunkel. Viele sind in der Zeit zwischen 1930 und 1936 veröffentlicht, manches ist verloren gegangen. Das früheste veröffentlichte Gedicht erschien in der sozialdemokratischen Chemnitzer Tageszeitung ,Volksstimme‘ am 1. Februar 1930. Helmut Flieg (so der bürgerliche Name Heyms) war damals gerade 16 Jahre alt. Er schrieb Gedichte in Chemnitz als Schüler, in Berlin als Student, in Prag als junger unbekannter Emigrant."

Und so singt Stadlober, übrigens ein hervorragender Gitarrist, sich fast die Seele aus dem Leib und liest am Ende doch noch eine Passage aus dem "Hyperion" vor. Aber da hat er das Publikum längst für sich gewonnen.

