Stark betroffen ist auch die Kirchenmusik mit ihren Chorkonzerten, Orgelkonzerten und den konzertanten Aufführungen wie hier in der Kilianskirche. Foto: Armin Guzy

Vom Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Am Ende hat es etwas Gutes, dass die Kirchen nicht mehr so voll sind wie früher: Einer der Ratschläge zum Umfang mit der Ansteckungsgefahr durch den Coronavirus lautet: Abstand halten, auch im Gottesdienst, am besten über eine Sitzreihe hinweg. Die gute Nachricht ist: Die "frohe Botschaft" wird weiter verkündet, die Gottesdienste fallen nicht aus.

Das evangelische Dekanat Heilbronn hat Regeln für die Pfarrämter ausgegeben, die Landeskirche hat sich dafür an den vom Robert-Koch-Institut und den vom Gesundheitsamt veröffentlichten Leitlinien orientiert. Demnach soll also nur noch jede zweite, dafür gekennzeichnete Bankreihe besetzt werden und auch durch Aushang die Gemeinde aufgefordert werden, die Hygieneregeln zu beachten.

Die evangelischen Kirchen werden auch nicht das Abendmahl feiern – vorerst, wie es heißt. Das könnte auch den Gottesdienst am Karfreitag (10. April) betreffen könnte. Auch werden Gemeindemitglieder, die sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben, darum gebeten, die 14-Tages-Frist (Inkubationszeit der Infektion) einzuhalten, bevor sie wieder am Gemeindeleben teilnehmen.

Stark betroffen ist in allen Kirchen auch die Kirchenmusik mit ihren Chorkonzerten, Orgelkonzerten und den konzertanten Aufführungen, wie sie gerade in der Passionszeit sonst anstehen. Dabei sind die Kirchen oft bis auf den letzten Platz gefüllt. Diese Konzerte brauchen oft auch eine lange Probenzeit, doch sind inzwischen auch die Chorproben ausgesetzt worden. Betroffen sind Jung und Alt gleichermaßen.

Die Seniorenveranstaltungen fallen aus, die Freizeiten der Konfirmanden werden, selbst bei regulär weiter laufendem Schulbetrieb, verschoben oder abgesagt. Wie Pressepfarrer Matthias Treiber von der evangelischen Kirche dazu mitteilt, habe auch hier die Reduzierung von Kontaktmöglichkeiten den Vorrang und das Ziel, zur Verlangsamung der Verbreitung beizutragen.

Den katholischen Kirchengemeinden wurden schon Ende Februar über eine Rund-Mail der Diözese Rottenburg-Stuttgart die einzuhaltenden Vorsichtsmaßen mitgeteilt. Danach soll die Handreichung zum Friedensgruß im Gottesdienst ausgesetzt, auf die Kommunion aber nicht gänzlich verzichtet werden.

Das heißt: Es wird keine Kelchkommunikation geben und anstelle der Mundkommunikation nur die Handkommunikation. Man kann aber auch auf die Möglichkeit der "Geistlichen Kommunion" ausweichen, bei der Gläubige, die aus irgendeinem Grund nicht die Kommunion empfangen können oder wollen, sich während der Kommunionsspendung "im Gebet in besonderer Weise mit Jesus Christus verbinden".

Und: Was ansonsten traditionell nur am Karfreitag in der katholischen Kirche üblich ist, wird jetzt, während der Epidemie, zum "Normalfall": ein leeres Weihwasserbecken.