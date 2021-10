Heilbronn. (rnz) Brustkrebs ist mit 30,5 Prozent der häufigste Krebs bei Frauen. Derzeit erkrankt eine von acht Frauen im Laufe ihres Lebens daran. In Deutschland wird er rund 70.000 Mal pro Jahr diagnostiziert. Im Landkreis Heilbronn wurde das Mammakarzinom im vergangenen Jahr bei 113 und im Stadtkreis Heilbronn bei 49 bei der AOK versicherten Frauen festgestellt. Etwa jede vierte Patientin stirbt daran.

Die Zahl der Todesfälle sinkt bundesweit seit einigen Jahren. Brustkrebs ist heute erfolgreicher behandelbar als früher – mit gezielteren und oft weniger belastenden Methoden. Im Landkreis Heilbronn verringerte sich die Zahl der Betroffenen von 2016 bis 2020 jedes Jahr um durchschnittlich 3,8 Prozent und im Stadtkreis sogar um 8,3 Prozent, wie die AOK in einer aktuellen Studie festgestellt hat. Allerdings sind die Zahlen für das Jahr 2020 weniger belastbar als in den Vorjahren, da aufgrund der Pandemie auch weniger Vorsorgetermine stattfanden und folglich auch weniger Mammakarzinome entdeckt werden konnten.

"Zur Vorbeugung kann ein gesunder Lebensstil beitragen sowie das Vermeiden von Risiken, die eine Frau selbst beeinflussen kann. Dies sind insbesondere Rauchen, Alkohol und Übergewicht. Auch bei Brustkrebs gilt in vielen Fällen: Je früher er entdeckt wird, desto besser kann er behandelt werden und umso größer ist die Chance auf Heilung. Deshalb sollten Frauen regelmäßig einmal im Monat ihre Brüste sowie die Lymphknoten in den Achselhöhlen, am Brust- und am Schlüsselbein selbst abtasten und auf Veränderungen achten", rät AOK-Ärztin Gudula Kirtschig.

Die regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen bei Frauenärzten leisten zur Früherkennung ebenfalls einen wichtigen Beitrag. Ab einem Alter von 30 Jahren tastet der Gynäkologe einmal jährlich Brust und Achselhöhlen ab und achtet auf Veränderungen. Von 50 bis 69 Jahren erhalten Frauen alle zwei Jahre eine Einladung zum Mammographie-Screening.

Kirtschig betont, dass auch Frauen, die an Brustkrebs erkrankt sind, von einer Lebensstiländerung profitieren können. So zeigen Studien, dass regelmäßige Bewegung die Nebenwirkungen der Behandlung lindern und das Risiko einer erneuten Erkrankung senken kann.

Wenn eine Brustkrebserkrankung auftritt, benötigen die Betroffenen umfassende persönliche Unterstützung und Informationen. Dafür stehen den Patientinnen bei der AOK Heilbronn-Franken spezielle Beraterinnen zur Seite. Diese haben neben ihrer Grundqualifikation als staatlich anerkannte Sozialpädagogin die Zusatzqualifikation als Psycho-Onkologin absolviert. Sie bieten Hilfe bei der Krankheitsbewältigung, beraten zu sozialrechtlichen Fragen, informieren über Hilfs- und Entlastungsmöglichkeiten, begleiten während der Behandlung und zeigen Möglichkeiten der medizinischen und beruflichen Rehabilitation auf.

Rückhalt können Patientinnen auch bei den zahlreichen Selbsthilfegruppen nach Krebs erfahren. In diesen tauschen sich Frauen über Erfahrungen mit der Erkrankung, der Therapie und den Ärzten aus. In der Region Heilbronn sind Selbsthilfegruppen in Bad Friedrichshall, Heilbronn, Neckarsulm und Brackenheim organisiert. Infos dazu unter Telefon 07131 / 639546 oder nach E-Mail-Anfrage an josephine.pape@bw.aok.de