Heilbronn. (rnz) Die Corona-Pandemie hat enorme wirtschaftliche Auswirkungen auf das Theater Heilbronn. Das geht aus dem Bericht über den Geschäftsverlauf des Jahres 2020 hervor, den Intendant Axel Vornam unlängst dem Kulturausschuss der Stadt Heilbronn vorlegte. Statt 165.852 Besuchern wie 2019, zählte das Haus am Berliner Platz im vergangenen Jahr nur 38.759 Zuschauer. Diese Differenz bedeutet einen Einnahmeverlust aus Kartenverkäufen von rund 1,8 Millionen Euro.

Der Vorstellungsbetrieb war ab Februar 2020 von der Corona-Pandemie beeinträchtigt und wurde ab dem 13. März 2020 völlig untersagt. Im Juni und Juli 2020 durfte das Theater einige wenige Vorstellungen in der "Boxx" mit einer wegen des Hygienekonzeptes drastisch eingeschränkten Platzkapazität spielen. Im Herbst 2020 gab es noch fünf Vorstellungswochen von Ende September bis Ende Oktober 2020 mit maximal 130 Zuschauern statt 705 im Großen Haus, 90 Zuschauern statt 314 im Komödienhaus und 30 Zuschauern statt 120 in der "Boxx".

Den Einbrüchen bei den Einnahmen begegnete das Theater mit umfangreichen Einsparungen in den Bereichen Gastspiele, Inszenierungskosten, Honorare und Bühnenausstattungen. Große Teile der Belegschaft gingen in Kurzarbeit. Hilfreich waren auch die Spenden seitens der Theaterbesucher, die auf diese Weise ihre Verbundenheit mit dem Theater zum Ausdruck gebracht haben. Sehr viele Abonnenten und Besucher aus dem freien Verkauf verzichteten auf die Rückerstattung ihrer bereits gezahlten Eintrittsgelder.

Zusammen mit dem finanziellen Polster aus den wirtschaftlich sehr starken Vorjahren schließt das Theater das Geschäftsjahr 2020 mit einer Rücklage von fast zwei Millionen Euro ab. Dieser Überschuss wird bis zum Ende des Budgetzeitraums 2019 bis 2023 aber dringend notwendig sein, um weiterhin die zu erwartenden Pandemie-bedingten Verluste bei den Einnahmen und die tariflich bedingten Steigerungen bei den Personalkosten kompensieren zu können. Voraussichtlich werden diese Rücklagen bereits bis Ende 2022 aufgebraucht sein.

Eine schwere Hypothek für die kommunalen Theater in Baden-Württemberg, auch für das Theater Heilbronn, bedeutet die Umstellung der Förderpraxis des Landes von einer Festbetragsfinanzierung auf eine Fehlbetragsfinanzierung. Bisher hat das Land die Theater in kommunaler Trägerschaft mit einem festen Betrag unterstützt. Für Heilbronn sind das pro Jahr rund vier Millionen Euro. Nach den Kriterien der neuen Förderpraxis dürfen die kommunalen Theater jedoch keine Rücklagen bilden. Das Land rechnet Spendengelder, Sponsorengelder und das Kurzarbeitergeld mit den Landeszuschüssen gegen und will diese entsprechend kürzen. Dem Theater Heilbronn drohen nun Ende des Jahres Rückforderungen von mehreren 100.000 Euro für das Wirtschaftsjahr 2020. Die ohnehin schwierige finanzielle Situation würde sich noch einmal drastisch verschärfen, verdeutlichte Intendant Vornam.

Gespräche mit dem zuständigen Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, diese Probleme konstruktiv zu lösen, gestalteten sich derzeit als äußerst schwierig. Sollte das Ministerium die Gelder aus den Rücklagen einfordern, die für das Theater angesichts der bereits vertraglich abgeschlossenen Tarifsteigerungen und der absehbar viel geringeren Einnahmen überlebensnotwendig sind, werde das Theater sein Budget nicht einhalten können. Dann müsste die Stadt Heilbronn dafür einstehen. Der städtische Zuschuss liegt aktuell bei jährlich 7,2 Millionen Euro.

Das Theater befindet sich seit März wieder im Stand-by-Modus. Bereits fertige Inszenierungen müssen mit Wiederaufnahmeproben präsent gehalten werden. Auch die Werkstätten und die Technik bereiten sich auf ein Hochfahren des Theaterbetriebs vor. Die meisten Beschäftigten kehren nun aus der Kurzarbeit zurück – das heißt, es fließt dann kein Kurzarbeitergeld mehr. Einnahmen werden hingegen nicht generiert, weshalb die Rücklagen schwinden.

Trotz noch unklarer Öffnungsperspektiven blickt das Theater Heilbronn optimistisch in die Zukunft. Für die kommende Saison 2021/2022 steht das Programm. Viele Stücke, auf die sich das Publikum bereits in der vergangenen und in dieser Spielzeit gefreut hat, werden dann zu sehen sein. Weitere Highlights werden das bundesweite Kultur- und Theaterprojekt "Kein Schlussstrich", das internationale Festival "Science & Theatre", das Figurentheaterfestival "Imaginale", das Festival "Tanz! Heilbronn" und die 25. Baden-Württembergischen Theatertage sein.

Ab Herbst 2021 ist die Wiederaufnahme der Abonnements vorgesehen – vorerst unter veränderten Bedingungen, da davon auszugehen ist, dass die Hygienevorschriften auch noch im Herbst einzuhalten sind. Sobald sich die Verhältnisse wieder normalisieren, will das Theater zum bisherigen Abonnementsystem zurückkehren. Immerhin: Seitens der Abonnenten gibt es keine signifikanten Kündigungen. Mit rund 6000 Festabonnenten bewegt sich das Theater weiterhin auf einem stabil hohen Niveau.