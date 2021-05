Heilbronn. (bfk) Von der AOK Heilbronn kommt diese Meldung: "Während der zweiten Welle der Covid-Pandemie verstarben im Stadt- und Landkreis Heilbronn leider mehr Menschen als in den Vergleichsmonaten ein Jahr zuvor." Die Feststellung betrifft die Zeitspanne November 2020 bis Januar 2021. Sie wird durch die Aufstellungen des Statistischen Landesamtes belegt. Landesweit erhöhten sich die Todeszahlen im November um 16, im Dezember um 30 und im Januar um 22 Prozent.

Ein Vergleich in absoluten Zahlen mit den Vorjahren zeigt ebenfalls einen überproportionalen Anstieg, der sich nicht mit der Demoskopie erklären lässt, also mit der älter werdenden Bevölkerung. Im Jahr 2018 zählte man für Baden-Württemberg 111.134 Tote, im Jahr 2019 waren es 111.582. 2020 stieg die Zahl auf 116.008. Zum Wochenbeginn vermeldete das Gesundheitsamt des Landkreises 198 Todesfälle in Zusammenhang mit Corona. Im Neckar-Odenwald-Kreis sind 129 und im Stadtkreis Heilbronn 127 Menschen an oder mit dem Virus gestorben.

Martin Heier von Friedhofsamt Heilbronn hat auch ein leichtes Hoch registriert, besonders wieder in den Monaten November bis Januar. Im Durchschnitt kommen bei ihm 1150 sogenannter Bestattungsfälle im Jahr an. Im Vorjahr waren es mit 1220 deutlich mehr. Diese Zahl ist zwar nicht repräsentativ, zeigt aber einen gewissen Trend.

Der Überblick der AOK präzisiert das. Danach betrug während der zweiten Welle der Anstieg im Stadtkreis bereits im November 39,1 Prozent, während der Landkreis mit einem Minus von 2,3 Prozent noch stabil blieb. Im Dezember aber kletterten sowohl im Land- wie auch im Stadtkreis die Zahlen – im Stadtkreis auf 40,4 und im Landkreis auf 33,1 Prozent. Seinen Spitzenwert erreichte der Landkreis im Januar mit 173 Verstorbenen gegenüber 118 im Jahr 2020. Im Februar lag der Landkreis mit 46,6 Prozent dann sogar vorne, während in der Stadt die Zahlen auf 18,1 Prozent zurückgingen.

Die Statistiken der AOK seien, so heißt es von dort, "besonders aussagekräftig", denn gut 40 Prozent der Bevölkerung in der Region seien bei ihr versichert.