Heilbronn. (rnz) Digitalisierung ist ein wichtiges Strategiefeld der neuen Stadtkonzeption Heilbronn 2030. "Dieses Megathema für die Zukunft unserer Stadt packen wir an und erstellen ein Gesamtkonzept", betonte Oberbürgermeister Harry Mergel. Denn viele urbane Prozesse - von der Logistik bis zu Entsorgung - sind vom beschleunigten Wandel der Digitalisierung betroffen.

Smartphones und Tablets, soziale Netzwerke oder Online-Shopping, E-Government oder E-Partizipation zeigen den großen Einfluss digitaler Technologien auf die verschiedenen Bereiche des öffentlichen und privaten Lebens in der Stadt. Bei der Erstellung einer Gesamtstrategie zur Digitalisierung wird die Stadt Heilbronn von der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, in den nächsten 16 bis 20 Monaten unterstützt. KPMG hat sich in den letzten Jahren intensiv mit Digitalisierungsprojekten und im Speziellen mit der Digitalisierung im öffentlichen Sektor befasst.

KPMG-Projektleiter Markus Deutsch: "Leitgedanke ist es, den bestmöglichen Nutzen für die Menschen durch den Einsatz moderner Technologien zu schaffen. In der Gesundheitsversorgung, im Bürgerservice, im Standortmarketing auch im Zusammenhang mit der Bundesgartenschau 2019, in der Wirtschaftsförderung oder in der Bürgerbeteiligung können sich neue Türen öffnen."

So geht es im Strategiefeld "Digitale Stadt Heilbronn" neben dem Ausbau der digitalen Infrastruktur sowie der digitalen und intelligenten Vernetzung unterschiedlicher städtischer Infrastrukturen auch darum, neue Angebote für verschiedene Lebensbereiche zu entwickeln (Smart City). Zugleich sollen über den Ausbau des digitalen Leistungsangebotes für die Bürger wie auch Unternehmen in den Bereichen E-Government und E-Partizipation insbesondere auch städtische Nachhaltigkeitsziele erreicht werden.

Auch Bürgerbeteiligungsformate sind vorgesehen. Neben Expertenbeteiligungen - hauptsächlich über Zusammenkünfte - ist eine transparente Bürgerinfo über eine Online-Plattform geplant.