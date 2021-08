Heilbronn. (bfk) Fast drei Jahrzehnte lang war Sibylle Mösse-Hagen für die SPD im Gemeinderat der Stadt Heilbronn tätig, davon zehn Jahre als Fraktionsvorsitzende. Zu ihrem Abschied im Jahr 2016 aus der Kommunalpolitik, der sie sich in den insgesamt 36 Jahren ihres ehrenamtlichen politischen Wirkens fast ausschließlich zugewandt hatte, war sie bereits mit dem Ehrenring der Stadt ausgezeichnet worden. Oberbürgermeister Harry Mergel spielte darauf an, als er bei der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes im Großen Ratsaal sagte, wenn jemand zwei so besondere Auszeichnungen erhalte, dann müssten der- oder diejenige schon etwas ganz Besonderes geleistet haben: Wie Sibylle Mösse-Hagen.

Die Neckarsulmerin geht längst als überzeugte Heilbronnerin durch, dessen Gemeinderat sie 27 Jahre lang angehörte, viele davon als Fraktionsvorsitzende. Überdies stand Mösse-Hagen auch zehn Jahre an der Spitze des Ortsvereins der SPD Heilbronn und ebenso lange war sie Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen. Nachdem sie 1980 Mitglied der SPD geworden war, kam sie über ein ehrenamtliches Engagement als Elternbeirätin in Kindergarten und Schule zur Kommunalpolitik.

So lange bleibt man nicht in diesen Positionen, es sei denn, man macht es so, wie es dann auch Mergel beschrieb: Mit Herz, Hand und Hirn dabei sein, weil dies weiter bringe als alle Ellenbogenmentalität. Mösse-Hagen habe es so auch geschafft, immer wieder fraktionsübergreifende Mehrheiten zu schaffen, vor allem bei so entscheidenden Projekten wie der Buga oder beim gebührenfreien Kindergarten. Auch dass der Platz vor dem Hauptbahnhof jetzt Willy-Brandt-Platz heißt, geht auf ihre Initiative zurück.

Zusammen mit ihrem Mann, Hanspeter Hagen, setzte sie auch beruflich ein Zeichen für Heilbronn, damals, als das "Kaffeehaus Hagen" sein Domizil ganz bewusst ins Heilbronner Industriegebiet verlegte, ins "Hawaii", wo es längst nicht nur zu einem florierenden Zentrum von Genießen und Lebensart, sondern auch für Kultur geworden ist. Dort wird sie sich weiter einbringen, auch wenn die nachfolgende Generation schon mit dabei ist.

Für die Auszeichnung bedankte sich die Geehrte mit herzlichen und nachdenklichen Worten – auch dankbar dafür, eine schwere Krankheit überstanden zu haben – ohne gute Ratschläge an die Nachfolgenden, aber dafür mit dem Hinweis darauf, dass es "auch in anderen Fraktionen tolle und sympathische Menschen" gebe, denn auch aus diesem Kreis waren Vertreter bei der Verleihung dabei, denen sie, wie allen, "frohes Schaffen" wünschte.