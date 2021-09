Lastenfahrräder werden zunehmend beliebter. In Heilbronn informiert die Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen am Sonntag über Modelle und Einsatzmöglichkeiten. Foto: Andreas Lörcher

Heilbronn. (rnz) Die Stadt beteiligt sich am Sonntag, 19. September, an der "Cargobike-Roadshow" der Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg (AGFK-BW). Von 11 bis 16 Uhr können interessierte Bürgerinnen und Bürger auf dem Platz am Bollwerksturm zwölf verschiedene Elektro-Lastenräder anschauen und auch Probe fahren. Zudem berät das Team der Cargobike-Roadshow hersteller- und händlerunabhängig zu Typen, Modellen und Ausstattung sowie zu den aktuellen Fördermöglichkeiten. Die Aktion wird vom Verkehrsministerium Baden-Württemberg gefördert.

"Präsentiert werden elektrounterstützte Cargobikes, die zwei, drei oder vier Räder haben, flexibel beladen werden können und mit denen man schnell von A nach B kommt", sagt Marie-Luise Bertsch, Sachgebietsleiterin Mobilitäts- und Verkehrsplanung beim Amt für Straßenwesen der Stadt Heilbronn. Zudem würden sie Familien und Gewerbetreibenden eine kostensparende und klimaneutrale Alternative zu Autos und Kleintransportern bieten. "Somit sind Lastenräder auch ein wichtiger Bestandteil der Mobilitätswende und können Kommunen dabei helfen, CO2-Emissionen zu reduzieren und Klimaschutzziele zu erreichen", meint Bertsch, die sicher ist, dass das Potenzial der Lastenräder trotz stark wachsender Nutzung noch lange nicht ausgeschöpft ist.

Lastenräder sind ein Fahrradtyp, mit dem dank spezieller Konstruktionen kleinere Lasten sicher transportiert werden können. Meist haben sie einen elektrischen Antrieb, der den Transport wie bei einem Pedelec per Akku bis zu Geschwindigkeiten von 25 km/h unterstützt. Neben einer bundesweiten Förderung von gewerblich genutzten Lastenrädern bietet das Verkehrsministerium in Baden-Württemberg zur Erfüllung der Klimaschutzziele – 40 Prozent weniger CO2 bis 2030 – eine Kaufprämie von bis zu 2500 Euro für gewerblich oder gemeinnützig genutzte Cargobikes und Lastenanhänger mit E-Antrieb.

Info: Weitere Informationen zur Aktion gibt es online unter https://cargobikeroadshow.org