Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Das Schaubild an der Wand lässt keinen Zweifel offen, dass es am dritten Tag mit einem Inzidenz-Wert von über 200 unerlässlich ist, die Allgemeinverfügung des Landes für Hotspots auch im Landkreis umzusetzen. So steil schießt die Kurve der Corona-Infektionen im Landkreis Heilbronn nach oben. 1038 Infizierte meldete das Gesundheitsamt Heilbronn am Mittwochmittag. Ab Freitag, 11. Dezember, gelten auch im Landkreis verschärfte Einschränkungen.

In der Stadt Heilbronn ist die Allgemeinverfügung samt nächtlicher Ausgangssperre bereits am Dienstag in Kraft getreten. Das hat einen Vorteil: Polizeipräsident Hans Becker kann im Laufe der Pressekonferenz, die Landrat Detlef Piepenburg aus diesem Anlass angesetzt hat, schon über erste Erfahrungen berichten. Mit dabei ist auch der zuständige Dezernent Thomas Maier und der Leiter des Gesundheitsamtes des Landkreises, Dr. Thomas Schell.

Die Fallzahlen seien enorm angestiegen, sagt Piepenburg und lässt keine Zweifel darüber aufkommen, dass ihm dabei der "Flaschenhals" besondere Sorge macht. Sprich: die Situation in den Krankenhäusern. Piepenburg setzt seinen Fokus hier bewusst betonter als sein Amtskollege im Heilbronner Rathaus, er ist als Vorsitzender der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft (BWKG) noch mittelbarer mit dem konfrontiert, was 426 Träger mit 804 Einrichtungen in 216 Krankenhäusern, 77 Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen und 511 Pflegeeinrichtungen im ganzen Land in Corona-Zeiten leisten müssen. Ihnen gilt auch die mehrfach formulierte hohe Anerkennung, auch angesichts des schon solang andauernden Einsatzes: "Das Personal fährt auf Kante."

Corona-Patienten werden im Augenblick in den SLK-Kliniken "Am Gesundbrunnen" und in der Lungenfachklinik in Löwenstein behandelt, der "Plattenwald" ist corona-frei. Piepenburg rechnet vor, dass im Extremfall an den Kliniken im Stadt- und Landkreis maximal 700 Intensivplätze bereitgestellt werden können. Am Gesundbrunnen gibt es derzeit 100 Betten für Corona-Patienten, zwölf davon mit Beatmung. Hier könne man die Bettenzahl auf maximal 200 erhöhen. Auch verfüge man für extrem schwere Fälle inzwischen über eine neue, noch rare Generation von Beatmungsgeräten. Aber auch das betont der Landrat: 70 Tote im Landkreis, Stand Mittwoch, seien zu viel.

Mit der Einsetzung der Allgemeinverfügung des Landes sind nun die 346.000 Einwohner des Landkreises in 47 Kommunen mit den 126.000 der Stadt Heilbronn fast in allem auf "gleicher Linie". Also auch bei der nächtlichen Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr, bei der Maskenpflicht, selbst auf Baustellen, wenn der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Aber vor allem auch für Beschäftigte in "vollstationären Einrichtungen" wie in Pflege und Betreuung. Hier müssen sogar Fahrdienste eine FFP2-Maske ohne Ausatemventil tragen. Diese strenge Maskenpflicht gilt auch bei Besuchen von Kliniken und Pflegeheimen, ebenso für Handwerker und Lieferdienste. Es sei denn, man kann einen negativen Antigentest vorzeigen. Die Durchfahrt durch den Landkreis ist nach wie vor erlaubt, so dürfen hier beispielsweise auch Lkw-Fahrer die notwendigen Pausen einlegen – unter Beachtung aller Vorgaben.

Verboten sind alle Veranstaltungen, Verkaufsaktionen mit Eventcharakter, Floh- und Jahrmärkte. Erlaubt bleiben Veranstaltungen von Religions- und Glaubensgemeinschaften sowie Beerdigungen und Trauerfeiern. Weiterhin möglich sind medizinisch-notwendige Behandlungen wie Physiotherapie und Massagen. Schließen müssen Friseure, Barbershops, Sonnenstudios und – so wie in der Stadt Heilbronn – alle Sportstätten und Bäder, auch im Schulbetrieb.

Gegen die "Zwangsmaßnahmen" für Friseure und Kosmetiker, weil "unverhältnismäßig", hat die Handwerkskammer erneut Protest erhoben. Schon im erstem Schritt habe es den verpflichtenden Einsatz von FFP2-Masken für Kunden und Beschäftigte gegeben. Dass die Szene und die Orte der Ansteckung sehr diffus sind, weiß man. Auch, dass wohl die meisten Ansteckungen im familiären Umfeld stattfinden. Deshalb dürfen sich nun auch im Landkreis nur noch maximal fünf Personen aus zwei Haushalten (Kinder unter 14 Jahren zählen nicht mit) im privaten Bereich treffen.

Polizeipräsident Becker wird seinen Einsatzkräften künftig noch mehr Überstunden abverlangen, das kündigte er an. Und dies trotz Unterstützung aus den Nachbarkreisen. Obwohl es auch eine Entlastung dadurch gebe, dass es bei weniger Verkehr zu weniger Unfällen komme. In der ersten Kontrollnacht in der Stadt Heilbronn nach Inkrafttreten der Ausgangssperre waren rund 40 Kräfte im Einsatz. Weitere Angaben wollte Becker nicht machen. Kontrolliert wurden an mehreren Stellen circa 1200 Fahrzeuge und 1600 Personen – Verstöße gab es 120. Darunter auch ein Mann, der von auswärts kommend seinen Hund in Heilbronn Gassi führen wollte.

Als sehr hilfreich bezeichnete es Becker, dass bereits sehr viele Berufspendler in Schichtarbeit Arbeitsbescheinigungen vorlegen konnten. Das habe die Schlangen erheblich verkürzt. Aber Becker räumt auch ein, dass Kontrollen in der Fläche eine andere Herausforderung sind als in Stadtkreisen wie Heilbronn oder Neckarsulm.