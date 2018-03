Helmstadt-Bargen. (tw) Die angestiegenen Personalkosten im Plan für 2018 hinterfragte Werner Ullrich im Rahmen der Haushaltsberatungen bei der Gemeinderatssitzung. Mit 1,95 Millionen Euro schlagen die Gehälter der Bediensteten zu Buche. Tarifliche Steigerungen, die Ausweitungen der Kindergartenbetreuungen und der dadurch höhere Personalbedarf sind einige der Gründe für diese Entwicklung, stellte er fest.

Zuvor hatte Kämmerer Jochen Leinberger das Zahlenwerk der Gemeinde vorgestellt: Mehr als zehn Millionen Euro an Ausgaben und Einnahmen, wovon 1 053.200 im investiven Bereich angesiedelt sind, umfasst der Haushaltsplan. In seinen Ausführungen ging der Fachmann in einem Rückblick auf das buchhalterisch noch nicht abgeschlossene Jahr 2017 ein.

Eine voraussichtlich höhere Zuführung, weniger verkaufte Grundstücke, eine Deckungslücke von 500.000 Euro und keine Kreditaufnahme waren dabei die Eckpunkte. Mit 4,7 Millionen Euro stand die Kommune zum Jahreswechsel in der Kreide. Dies entspricht rund 1255 Euro pro Einwohner. Das Treuhandkonto für das Baugebiet Mühlenaue wies ein Saldo zu Lasten der Gemeinde im Umfang von 386.000 Euro aus. 2018 ist eine Zuführung zum Vermögenshaushalt im Umfang von 480.000 Euro geplant.

Trotz des hohen Betrags sei dies "erschreckend wenig" in Anbetracht der guten konjunkturellen Rahmenbedingungen, so der Kämmerer weiter. Der Bauhof geht als Großprojekt seiner Fertigstellung mit großen Schritten entgegen. Verkäufe von Grundstücken und eine Entnahme aus der Rücklage werden 2018 für die Finanzierung des investiven Bereichs benötigt. Neue Kredite sind nicht geplant.

Sanierungsmaßnahmen und der Breitbandausbau stehen auf der Tagesordnung und sind weitere kostenintensive Bereiche im Haushalt. Bis 2021 muss die Finanzierung des Neubaugebiets in Helmstadt (Mühlenaue) über den Haushalt ausgeglichen werden. Für die kommende Zeit ist die Gemeinde mit der Betreuung und Finanzierung der noch laufenden Großprojekte ausgelastet.

Dabei gefielen Werner Ullrich die Budgets in einzelnen Bereichen, die der Steuerung dienen. Auch er sieht in den Projekten Dachsanierung der Schwarzbachhalle mit TSV-Vereinsheim, Fibernet-Raten, Abwicklung des Zeller-Weg-Rückhaltebeckens, Beschaffung des Feuerwehrersatzfahrzeugs, Bauhofneubau und Neubaugebiet große Herausforderungen, aber auch eine "spannende Geschichte".

Die Abhängigkeit von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung unterstrich Gemeinderat Dieter Beck. Obwohl es offensichtlich Bund und Land recht gut geht, muss die Kommune weiter jeden Euro zweimal umdrehen, resümierte Klaus Vierling, und Wolfgang Schieck stellte fest, dass er schon 40 Jahre Sparhaushalte erlebe und doch viel in der Gemeinde bewegt wurde. Im Namen des Gremiums sprach Schieck dem Kämmerer Dank für die gute Vorlage aus.

Über die Ausstattung in der Grundschule in Bargen freute sich Gemeinderat Johannes Roß. Ebenso zeigte er sich froh darüber, dass der Haushalt in zwei Sitzungen im Gesamtgremium beraten wurde, damit alle den gleichen Informationsstand haben.

Bürgermeister Wolfgang Jürriens stellte heraus, dass nicht nur gespart wurde, sondern "wir auch sauber gewirtschaftet und gut gearbeitet haben". Dabei könne man gemeinsam "stolz auf das Geleistete" sein.