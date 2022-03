Zuzenhausen. (bs) Der Haushaltsentwurf 2022, den Kämmerer Dieter Neuberger präsentierte, übertraf alle Erwartungen. Unbeeindruckt von der Corona-Krise verzeichnet die Elsenztalgemeinde hohe Einnahmen, die auch 2022 stabil bleiben sollen. Von Aufbruchstimmung oder gar Euphorie ist Zuzenhausens Gemeinderat dennoch weit entfernt. Die Gemeinderäte nahmen das mehr als 300 Seiten dicke Zahlenwerk sachlich und kritisch zur Kenntnis. Ihr Blick ging bei der Beratung des Etats 2022 zuerst zurück ins Jahr 2021 und vor allem kritisch ins Jahr 2023.

Denn wer viel einnimmt, der muss solidarisch durch Umlagen auch viel abgeben, und das nach der Haushaltsystematik zwei Jahre später. Und 2020 hatte die Gemeinde Zuzenhausen Gewerbesteuereinnahmen von etwas mehr als zwei Millionen Euro. Dazu durfte noch eine Corona-Kompensationszahlung von rund 540.000 Euro verbucht werden. Dies führt im Jahr 2022 zu hohen Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlagen von insgesamt rund 2,5 Millionen Euro, die im Budget eingeplant werden müssen. "Von der Corona-Kompensationszahlung holen sie jetzt wieder 510.000 Euro zurück", zog Bürgermeister Hagen Zuber nüchtern Bilanz. Da bleibe dann fast nichts mehr übrig.

Optimistisch hatten die Gemeinderäte für das Jahr 2021 Gewerbesteuereinnahmen von 1,8 Millionen Euro eingeplant. Durch hohe Nachveranlagungen durfte Kämmerer Neuberger am 31. Dezember 2021 dann jedoch Gewerbesteuereinnahmen von etwa 5,4 Millionen Euro verbuchen – mitten in Pandemiezeiten eine Rekordeinnahme in der Gemeindegeschichte und ein eindrucksvoller Beleg für die Leistungsstärke des Zuzenhäuser Gewerbes, Handels und Handwerks.

Die Rechnung für die hohen Einnahmen wird der Gemeinde allerdings im Jahr 2023 präsentiert. Da wird Zuzenhausen die Rekord-Umlage-Zahlung von knapp 3,4 Millionen Euro abführen müssen. "Also Maß halten und Rücklagen für 2023 bilden", war das nüchterne Credo im Plenum. Ermutigt durch die stabil hohen Einnahmen der vergangenen Jahre sind für das Jahr 2022 Gewerbesteuereinnahmen von 2,3 Millionen Euro eingeplant. So kann die Gemeinde ihre Infrastruktur auch im laufenden Jahr 2022 weiterentwickeln.

Die Häuselgrundschule und der Kindergarten "Kinderreich" sollen mit raumlufttechnischen Anlagen für fast 500.000 Euro ausgerüstet werden. Für die Feuerwehr sind im Ergebnishaushalt für Beschaffungen, Kleidung, Aus- und Fortbildung 39.300 Euro und im investiven Bereich für eine neue EDV-Anlage, Feldbetten und Sprechfunkgeräte weitere 26.400 Euro eingeplant.

Richtig viel Geld gibt die Gemeinde 2022 für die Abwasserbeseitigung aus. Für den Bürgermeister ist dies aktiver Umweltschutz. Für die Kanalreparaturen West sind aus 2021 Schlusszahlungen von 236.000 Euro vorgesehen. Die Fertigstellung der Kanal- und Straßensanierung in der Von-Venningen-Straße erfordert noch 355.000 Euro, Inliner-Sanierungen im westlichen Ortsteil sind mit 193.000 Euro eingeplant. Für die Abwasserkanal-, Wasserkanal- und Straßensanierung in der Straße "Am Steinig" werden 900.000 Euro bereitgestellt. Der Kanal im Eckweg soll für 150.000 Euro saniert werden, und mit den Planungskosten für die Kanalsanierung der Hauptstraße von 50.000 Euro kündigt sich bereits das nächste Großprojekt an.

Die Wirtschaftswege Rheinwäldchen, Straßbronnen und Teufelsklingenweg sollen für 60.000 Euro instandgesetzt werden. Für den Neubau der Schulkindbetreuung an die Häuselgrundschule ist eine erste Rate von 800.000 Euro bereitgestellt, und auch für die Sanierung des Rathauses ist eine Planungsrate von 30.000 Euro im Etatentwurf vorgesehen.

So lange das Landessanierungsprogramm läuft, will Bürgermeister Zuber das Rathaus modernisieren. Der Rückbau des Vogelparks wird 62.000 Euro erfordern. Das Fest am Fluss soll am 9. und 10. Juli 2022 auf jeden Fall gefeiert werden. Für die Infrastruktur hat der Kämmerer 11.000 Euro eingeplant.

Die Steuersätze bleiben stabil. Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen, und schuldenfrei ist die Gemeinde sowieso seit dem Jahr 2014. Trotz hoher Steuerkraft kann aber auch der Haushalt 2022 bei ordentlichen Erträgen von gut sieben Millionen Euro und ordentlichen Aufwendungen von knapp 7,5 Millionen Euro nicht ausgeglichen werden. Die hohen Umlageleistungen und Abschreibungen verursachen ein Defizit von rund 450.000 Euro. Bürgermeister Zuber erwartet eine Entspannung der Haushaltslage erst nach 2023. Aktuell sieht er die Gemeinde nach den sehr guten Ergebnissen der Jahre 2019 bis 2021 gut gerüstet: "Wir haben Geld angespart, um unsere Gemeinde in Ordnung zu halten."

Zuzenhausens Gemeinderat war noch nie die Bühne für flammende Haushaltsreden. Das Plenum hatte nach sachlicher Erörterung keine gravierenden Änderungswünsche am Planentwurf. In der nächsten Sitzung soll der Etat für 2022 beschlossen werden.