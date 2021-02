Die Brücke in der Bürgermeister-Neuwirth-Straße wird den Gemeinderat noch einige Zeit beschäftigen, wie Bürgermeister Seidelmann bekannt gab. Mehr als eine halbe Million Euro wird deren Sanierung in ein paar Jahren kosten. Foto: Friedemann Orths

Von Friedemann Orths

Neckarbischofsheim. Von einem "historischen Haushaltsjahr" sprach Bürgermeister Thomas Seidelmann, als es um die Vorberatungen des Zahlenwerks in der jüngsten Gemeinderatssitzung ging. Bevor er das Wort an Kämmerin Marion Adams übergab, stellte er voran, dass die Stadt "nur dort investieren" könne, wo es "absolut nötig" sei. Aufgrund klammer Kassen wolle man Investitionen so lange es gehe noch verschieben. So enthält der Planentwurf auch kaum Neues. Hauptsächlich finden sich darin Posten wieder, die man eigentlich im vergangenen Jahr angehen wollte, die dann aber verschoben wurden.

Adams sprach von einem "schmalen Haushalt mit wenig Gestaltungsspielraum", was zum einen der finanziellen Lage – auch wegen der Pandemie-Auswirkungen – geschuldet, zum anderen "personalbedingt" sei. Aufgrund eines Krankheitsfalls im Rathaus gebe es momentan ein "Problem bei der Maßnahmenbetreuung".

Im Ergebnishaushalt steht laut Adams "unterm Strich" ein "kleines positives Ergebnis" von 89.500 Euro: "Mehreinnahmen und Wenigeraufwendungen" wiegen die "Mindereinnahmen und Mehraufwendungen" auf. Bei den Steuereinnahmen plant die Stadt im Vergleich zum Vorjahr momentan mit 107.000 Euro weniger Zuweisungen aus dem Finanzausgleich. Ein Minus von 195.000 Euro wird beim Gemeindeanteil der Einkommensteuer erwartet und ein Minus von 57.000 Euro bei der Gewerbesteuer. Wie bereits berichtet, werden auch 39.000 Euro weniger aus dem Holzverkauf erwartet. Mehr Geld als im Vorjahr werden Hundesteuer (plus 7000 Euro), Grundsteuer B (plus 11.000 Euro) und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (plus 17.900 Euro) bringen; ebenso Zuwendungen aus dem Kindergartenlastenausgleich (plus 23.200 Euro) und Sachkostenbeiträge für das Gymnasium (plus 21.600 Euro). Weiterhin rechnet man mit einem Plus für die Stadtkasse bei den Schmutzwasser- (102.000 Euro), Niederschlagswasser- (84.000 Euro) und Friedhofsgebühren (20.000 Euro). Letztere sollen erhöht werden. Genaueres hierzu wird in einer der kommenden Sitzungen beraten werden. Seidelmann warnte aber schon mal: "Es wird eine große Erhöhung geben." Weitere Erhöhungen seien aber nicht geplant, sagte Adams.

Größere Posten im Ergebnishaushalt sind höhenverstellbare Schreibtische, an denen auch im Stehen gearbeitet werden kann für 10.000 Euro; die gleiche Summe ist für die Blitzschutzanlage am Gymnasium geplant. 20.000 Euro stehen für die Ausschreibung der Reinigungsleistungen im Schulzentrum und Hallenbad bereit, 30.000 Euro für den Kindergarten in Helmhof. 140.000 Euro sollen für neue Gehwege in der Waibstadter Straße bereitgestellt werden; 25.000 Euro sind für neue Zäune und Geländer geplant.

Nachdem der Brücken-Tüv die Bauwerke im Stadtgebiet überprüft hat, rechnet man mit 20.000 Euro Materialkosten für Nachbesserungen, die der Bauhof größtenteils selbst erledigen soll. Seidelmann ging auf die Thematik später noch ein und erklärte, dass man an manchen Brücken eigentlich mehr tun müsste, das aber wegen der finanziellen Lage so lange wie noch möglich herauszögern wolle. Diese kleineren Reparaturen gäben der Gemeinde Zeit, "bis 4,0 erreicht wird". Ab einer Bewertung von 4,0 muss eine Brücke gesperrt werden, weil sie dann als einsturzgefährdet gilt. Die Brücke in der Bürgermeister-Neuwirth-Straße sei momentan mit 2,9 bewertet, sagte Seidelmann. Für das Haushaltsjahr 2024 hat die Gemeinde deshalb 400.000 Euro für die Brückenerneuerung und in den Folgejahren 250.000 Euro für die darüber führende Straße eingeplant.

Bei den investiven Maßnahmen finden sich hauptsächlich geschobene Posten aus dem Vorjahr wieder: Der Kindergartenneubau in der Von-Hindenburg-Straße und unter anderem Tablets für die Gemeinderäte sowie Lizenzen für einen digitalen Sitzungsdienst (12.500 und 15.000 Euro); hier werde man noch diskutieren, ob der Betrag voll ausgeschöpft werden muss. Größte Posten sind die 400.000 Euro für das neue Feuerwehrfahrzeug, die auf zwei Jahre verteilt werden, und 100.000 Euro für eine Alarmierungsanlage in der Grundschule, für die man allerdings einen Zuschuss beantragt hat. Der Finanzhaushalt schließt mit einem Plus von 171.700 Euro, weshalb man laut Kämmerin "so weit ganz zufrieden" ist.

Andreas Bender erkundigte sich bei der Kämmerin, ob man wegen der momentan günstigen Konditionen neue Kredite in Erwägung ziehe, was Adams verneinte: "Ziel ist, die Schulden eher zurückzuschrauben." Weiterer Diskussionspunkt war die Erneuerung der Weitsprunganlage am ASG, deren deutliche Verteuerung (von 15.000 auf 36.000 Euro) manchen Stadträten sauer aufstieß. Da die Schule hier jedoch ihren eigene Überschuss nutzen wolle, tue man sich schwer damit, das "rauszustreichen", erklärte Adams. Hans Peter Jelinek ging auf den Zustand der Anlage ein: "Jeder Sprung ein Wagnis", befand er.