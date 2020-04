Kürnbach. (db) Der Haushaltsplan 2020 der Schwarzrieslinggemeinde ist unter Dach und Fach. Einstimmig und ohne weitere Diskussion segnete der Rat das Planungspaket ab, das Kämmerin Franziska Knurr im Nachgang zur vorausgegangenen Beratung nur in wenigen Details anpassen musste.

Fraglich blieb jedoch, ob die Erwartungen des Zahlenwerks aufgrund der Corona-Krise so eintreffen werden wie vorgesehen. Bei einem Haushaltsvolumen von 5,3 Millionen Euro wurde der planerische Gewinn des Ergebnishaushaltes um 2000 Euro auf 38.230 Euro nach unten revidiert. Der Zahlungsmittelüberschuss des Finanzhaushalts beläuft sich nun auf 373.310 Euro. An Krediten werden 250.000 Euro eingeplant. Für Investitionen sind 2,9 Millionen Euro vorgesehen.

Hintergrund Polizeiverordnung wurde neu gefasst Nach mehrfacher Lesung brachte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung die Neufassung einer örtlichen Polizeiverordnung auf den Weg. Eine Überarbeitung wurde nötig, nachdem die alte Verordnung aus dem Jahr 1990 außer Kraft getreten war. Nach Einarbeitungen von Änderungen und Neuerungen votierte der Rat nun mit zwölf Ja-Stimmen und einer Gegenstimme für die Neuausgabe der Bestimmungen, die das gesellschaftliche Allgemeinverhalten im Ort regeln. Darunter fallen die Themen Lärmbelästigung, umweltschädliches Verhalten sowie die Benutzung von Erholungsanlagen, das Anbringen von Hausnummern und die Definition diverser Ordnungswidrigkeiten. Das Thema "Ahndung von Parkverstößen" wurde hingegen vertagt, wozu sich Bürgermeister Armin Ebhart im nichtöffentlichen Teil der Sitzung zu den Gründen äußern wollte. Im weiteren Verlauf standen die Beratung und Beschlussfassung einer Satzung über die Form von öffentlichen Bekanntgaben auf der Agenda. Die bisherige Fassung stammt aus dem Jahr 1982. Ein Entwurf, wonach öffentliche Bekanntgaben, zusätzlich zum örtlichen Mitteilungsblatt, auf der Homepage der Gemeinde Kürnbach unter "amtliche Bekanntgaben" gestellt werden sollen, wurde vorberaten. Ein Beschluss wurde nicht gefasst, da noch Anregungen des Gemeinderates in die Satzung aufzunehmen sind. (db)

Allein für die Grundschulsanierung- und Erweiterung schlagen davon 1,6 Millionen Euro zu Buche. 200.000 Euro sind für eine Beteiligung an der "NetzeBW" veranschlagt. Weitere 200.000 Euro möchte die Gemeinde im Zuge des Landessanierungsprogramms in die Sanierung von Straßen und Plätzen investieren, 150.000 Euro in die Sanierung von Feldwegen. Weitere 100.000 Euro fließen in die (Lösch-)Wasserversorgung "Heiligenäcker" und den Ausbau der Glasfaser-Infrastruktur.

Die Erschließung des Neubaugebiets "Alsberg" wird außerhalb des Haushalts finanziert. Aufgrund der hohen Investitionsbelastung durch die Sanierung der Grundschule schrumpfen die bislang guten Rücklagen (liquide Mittel) der Gemeinde um knapp 1,4 Millionen auf 1,3 Millionen Euro. Der Schuldenstand belief sich zum Jahresanfang auf knapp 1,9 Millionen Euro und blieb durch eine Verzögerung der Schulsanierungsarbeiten unter dem Planansatz 2019 von 2,1 Millionen Euro.

Durch die zeitliche Ausgabenverschiebung werden die Schulden der Gemeinde jedoch bis zum Jahresende 2020 auf ein Allzeithoch von zwei Millionen Euro anwachsen. Das entspricht einer statistischen Verschuldung von 855 Euro je Einwohner.

Des Weiteren stimmte der Rat mehrheitlich einer Beteiligung am "Leader"-Projekt "Panorama Seeblick" zu und gab für eine Graffiti-Gestaltung des Künstlers Felix Falkner an der Betonkonstruktion des Seeüberlaufes 3808 Euro frei; ebenso 833 Euro für ein aufzustellendes Arbeitsgerüst. Mit dem Graffito soll Seebesuchern ein farbenprächtiger Schiffsbug in Holzoptik suggeriert werden.