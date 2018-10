Bad Rappenau. (guz) In seiner ersten Haushaltsrede hat Sebastian Frei eine optimistische Grundhaltung gefordert, zugleich aber ein durchwachsenes Bild der städtischen Finanzen und ein düsteres der Leistungskraft der Verwaltung gezeichnet. 2019 gehe es darum, erste Schritte zu unternehmen, um sich von der bisherigen Art des Haushaltens zu verabschieden, sagte der seit Februar amtierende Oberbürgermeister mit Blick auf den laufenden Etat, der statt der 73 Millionen auf dem Papier real ein nie dagewesenes Volumen von 85 Millionen Euro habe. "Diese Zahl ist für eine Stadt unserer Größe bei Weitem zu hoch. Wir verplanen zu viel und nehmen uns damit am Ende die gestalterischen Spielräume", sagte Frei.

Für 2019 zeichnet sich ein Volumen von 80,5 Millionen ab, davon 19,2 Millionen im Vermögenshaushalt und 61,3 Millionen Euro im Verwaltungshaushalt, der damit um mehr als zehn Prozent anwächst. Man habe in den vergangenen Jahren bei guter Konjunktur die finanziellen Spielräume maximal genutzt und immer größere Investitionen in den Vermögenshaushalt eingestellt. "Mit der Folge, dass die Verwaltungskraft der Stadt diesem Programm schlicht nicht gewachsen war" und, weil eben nicht alles abgearbeitet werden konnte, immer mehr Haushaltsreste gebildet wurden, analysierte Frei die Ursachen der Misere.

Diese Ausgabenreste seien am jeweiligen Jahresende nicht aufgelöst worden, und hätten sich so zu einer Art Schattenhaushalt mit einem Volumen von nun 13 Millionen Euro angehäuft. Weil dieses Geld aber an konkrete Projekte gebunden ist und nicht für andere Zwecke zur Verfügung steht, müssen neue Vorhaben dann über Kredite oder den Griff in die Rücklagen finanziert werden. Im kommenden Jahr etwa ist eine Kreditaufnahme von 6,2 Millionen vorgesehen. Dass sie tatsächlich nötig wird, bezweifelt Frei angesichts der fehlenden Möglichkeit, alle Projekte auch umzusetzen, jedoch.

Alleine die für 2019 vorgesehen Hochbaumaßnahmen summieren sich auf 6,6 Millionen Euro, die vier zuständigen Mitarbeiter könnten trotz großen Engagements aber nur etwa 3,6 Millionen abarbeiten, sagte Frei. Dass sich dieses "gewachsene System" nicht eben mal so durchbrechen lasse, räumte er aber auch ein. Dennoch: Nach der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) in 2020 können keine Haushaltsreste mehr gebildet werden - darauf solle sich die Stadt schon jetzt vorbereiten, mahnte Frei und schlug vor, eine Liste zu erstellen, die nur das enthält, was Verwaltung und Gemeinderat tatsächlich priorisieren.

Hintergrund Hintergrund Die Personalausgaben steigen um 1,4 Millionen Euro auf 13,2 Millionen, die Verwaltungsausgaben um 1,8 auf 11,8 Millionen Euro. Die Kreisumlage sinkt, sodass die Kurstadt 2019 rund 8,1 Millionen Euro an den Kreis abführen wird (- 1,7 Prozent). Ausgaben sind vor allem für Baumaßnahmen (10,7 Millionen; +56 Prozent) und Vermögenserwerb (7,3 Millionen; + 38 [+] Lesen Sie mehr Hintergrund Die Personalausgaben steigen um 1,4 Millionen Euro auf 13,2 Millionen, die Verwaltungsausgaben um 1,8 auf 11,8 Millionen Euro. Die Kreisumlage sinkt, sodass die Kurstadt 2019 rund 8,1 Millionen Euro an den Kreis abführen wird (- 1,7 Prozent). Ausgaben sind vor allem für Baumaßnahmen (10,7 Millionen; +56 Prozent) und Vermögenserwerb (7,3 Millionen; + 38 Prozent) vorgesehen, darunter für Grundstückskäufe 5,9 Millionen. Die weitere Sanierung des Freibades kostet 450.000 Euro, das Hochwasserrückhaltebecken in Babstadt 510.000 Euro. Die Erschließung mehrerer Baugebiete schlägt mit insgesamt 930.000 Euro zu Buche. Größte Baumaßnahme ist der Kindergarten "Kandel" mit 2,5 Millionen Euro im Jahr 2019, gefolgt von der Sanierung der Grundschule Bonfeld für 1,6 Millionen Euro. Für die Sanierung der Salinenstraße sind 400.000 Euro (von 1,2 Millionen) eingeplant, für die der Grundschule Obergimpern 200.000 Euro. (guz)

[-] Weniger anzeigen

Mit seinen persönlichen Schwerpunkten hielt er dabei nicht hinterem Berg: Ausgaben in Kinderbetreuung, Bildung, Familie und öffentliche Ordnung sind seiner Meinung nach am drängendsten. In diesem Zuge sollen auch drei Blitzer mit zwei Messgeräten installiert (250.000 Euro) und eine vierte Personalstelle im Vollzugsdienst geschaffen werden. Für die Feuerwehr sind rund 1,3 Millionen Euro an Ausgaben geplant.

Finanziert wird all dies hauptsächlich über den Anteil der Kommune an der Einkommensteuer (13,6 Mio. + 6,6 Prozent) und die um fast 20 Prozent auf 14 Millionen gestiegenen Zuweisungen von Bund und Land. Die Gewerbesteuer nimmt sich mit 6,5 Millionen Euro (+ 8,3 Prozent) dagegen vergleichsweise bescheiden aus. Verwaltungsgebühren und Zuschüsse summieren sich voraussichtlich auf 9,3 Millionen (+11,1 Prozent), die Grundsteuer bringt 3,4 Millionen (+ drei Prozent) und die kürzlich erhöhte Vergnügungssteuer 1,5 Millionen Euro in die Kasse (+7,1 Prozent), erläuterte Kämmerin Tanja Schulz im Anschluss an Freis Haushaltsrede. Sie warnte aber davor, dass die hohen Schlüsselzuweisungen, die dem Haushalt 2019 rund 4,4 Millionen zuführen und ihn damit vor einem Defizit bewahren, ab 2020 voraussichtlich wieder deutlich sinken; die Steuerkraft steige dann hingegen wieder.

Dennoch: "Nach wie vor ist die Ertragslage des Verwaltungshaushaltes nicht ausreichend, um eine dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt sicherzustellen und die notwendigen Investitionen mitzufinanzieren", sagte Schulz. "Unsere Gewerbesteuereinnahmen entsprechen einfach nicht den stetig steigenden Bedürfnissen einer Großen Kreisstadt", zumal auch die Kur- und Bädereinrichtungen mitfinanziert werden müssten; 2019 sind hierfür 3,6 Millionen Euro vorgesehen. "Wir haben ein strukturelles Problem", sagte die Kämmerin, die, wie zuvor OB Frei, von "emotionalen" Abstimmungen bei der Erstellung des Haushaltsentwurfs sprach. Durch die geplante Kreditaufnahme steigt die Verschuldung von derzeit 4,3 auf 10,6 Millionen Euro Ende 2019. Die Rücklagen sinken auf 1,1 Millionen und liegen dann nur noch 66.000 Euro über dem gesetzlich vorgegebenen Mindestbestand. Schulz: "Was wir heute als Kredite aufnehmen, wird eine ganze Generation abbezahlen müssen."