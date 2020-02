Der Umweltschutz war eines der größeren Themen, das die Fraktionen in ihren Haushaltsreden beschäftigte. So wurden unter anderem mehr Blühstreifen, wie hier am Gradierwerk im Kurpark, gefordert. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Von Friedemann Orths

Bad Rappenau. Verkehr, Klima, Wohnen oder Jugend waren die Themen, die die jeweiligen Fraktionsvorsitzenden in ihren Reden zum ersten Haushalt, der nach dem neuen Rechnungswesen "Doppik" von Kämmerin Tanja Schulz aufgestellt worden war, hielten.

Den Anfang machte Anne Silke Köhler von der CDU. Für ihre Fraktion sei mit dem Haushalt ein "guter Grundstock gelegt" worden, "auf dem weiter aufgebaut werden kann". Die geplanten Investitionen von 19 Millionen Euro nannte sie "sehr ambitioniert".

Köhler hielt die bisherigen Schritte der Verwaltung für "zwar richtig und wichtig, aber nicht ausreichend". So fehle es an bezahlbarem Wohnraum, stattdessen sprössen "Einfamilienhäuser wie Pilze aus dem Boden". Für Menschen mit geringem oder mittlerem Einkommen sehe es schlecht aus auf dem Wohnungsmarkt. Die CDU-Fraktion wünsche sich deshalb "tiefere Analysen" der neuen Förderprogramme.

Auch die Wichtigkeit der Jugendarbeit betonte Köhler, hier sei bei der Einbindung in politische Entscheidungen aber "Luft nach oben". Der neue Jugendhausleiter Eric Fuchs sei erster Ansprechpartner und Vermittler, allerdings könne er nicht alleine für die Mitwirkung der Jugendlichen verantwortlich sein.

Ein Dauerbrenner ist auch das Thema Verkehr: Die CDU sehe Radspuren auf Hauptverkehrsstraßen kritisch, man wünsche sich lieber andere Wege. Mit Skepsis betrachte man auch die Parksituation am Bahnhof, hier sehe man Handlungsbedarf eher "früher als später". "Dringend notwendig" sei der Hochwasserschutz.

Ein "bedeutendes Thema" sei der Klimaschutz, die Stelle eines Klimaschutzmanagers zu schaffen, betrachte die Fraktion aber kritisch, da dies zu "mehr Verwaltungsarbeit und Bürokratie" führe. Dies sei eine "grundsätzliche Aufgabe der Verwaltung".

Anders sehen das die Fraktionen der Grünen und der ÖDP, die einen entsprechenden Antrag gestellt hatten. Den unterstützt auch die SPD. Für die Grünen sei er das "wichtigste Ansinnen". Die Stelle könnte die Zukunft des Ortes "nachhaltig verändern": Innerstädtische Fahrradspuren, Biotopvernetzung außerorts, Aufforstung und alternative, klimafreundliche Energiequellen wurden als deren Aufgaben genannt.

Laut ÖDP könne die Person ein Klimaschutzkonzept erstellen und auf dessen Umsetzung achten. Dies müsse auch nicht mehr Geld kosten, so habe der Landkreis durch die erhaltenen Fördergelder das Geld für dessen Klimamanager "wieder reingeholt".

"Man sollte nicht mehr ausgeben als man einnimmt", fasste Bernd Hofmann von den Freien Wählern das neue Haushaltsrecht zusammen. Die Gemeinde könne teilweise "gar nicht anders, als die Dinge anzugehen". Darunter sind die Brandschutzmaßnahmen in Schulen und öffentlichen Gebäuden. Aber Hofmann erwähnte auch den Ausbau der Kindergärten, wobei er anmerkte, dass die Elternbeiträge "zur Zeit keine 20 Prozent der Kosten" decken würden. Die Sanierung der Grundschulen sowie Ausgaben für die Feuerwehr, die neue Gerätehäuser in der Kernstadt und Grombach bekommen soll, listete er ebenfalls auf.

Auch ein Thema: bezahlbarer Wohnraum. Positive Beispiele "wie man mit wenig Landverbrauch Wohnraum und Eigenheime schaffen" könne, finde man in der Turm- und Hofstraße. Hofmann forderte außerdem mehr Mittel für Straßen- und Radwegebau, schlug ein Parkverbot in Richtung Stadtmitte vor und machte sich für den Bau eines Parkhauses am Bahnhof stark. Weiterhin solle die Gemeinde prüfen, ob man "nicht mehr Leistungen extern vergeben" könne, da die Personal- und Sachkosten stark gestiegen seien.

Weiterhin gehöre die Zukunft der Jugend. Zudem wolle man die Innenstadt beleben, hier könne man sich etwa eine "parkähnliche Ausgestaltung", einen Kiosk und eine Eventfläche vorstellen.

Gundi Störner von der SPD begann ihre Rede mit dem Thema Kinderbetreuung: "Im Moment" könne man "etwas durchatmen", es gebe ausreichend Plätze – allerdings nur so lange, bis die geplanten Neubaugebiete fertig seien. Was die Grundschulen angehe, habe der Gemeinderat mit seiner Zustimmung für kleinere Maßnahmen und für die Sanierung der Schule in Grombach ein klares Zeichen für den Erhalt der Stadtteilgrundschulen" gesetzt.

Störner kritisierte jedoch, dass Anregungen aus der Spielplatzumfrage schon vor der Präsentation der Ergebnisse umgesetzt worden seien. "Eigentlich der falsche Weg." "Sehr erfreulich" seien hingegen eingeplante Kosten für einen Jugendtreff in Fürfeld, das Multifunktionsspielfeld und eine Calisthenics-Anlage. Auch dass es in diesem Jahr wieder ein Jugendforum gebe, sehe man positiv.

Zudem sei ein "ganzheitliches Radwegekonzept für die Kernstadt" sinnvoll. Anstatt neue Baugebiete auszuweisen, solle man der Verwaltung Zeit geben, die bereits angestoßenen Projekte abzuarbeiten. Man freue sich besonders, "dass sich nun auch die CDU-Fraktion" dem Thema bezahlbarer Wohnraum annehme.

Robin Müller von den Grünen wies dem Klima-, Umwelt- und Naturschutz "eine Schlüsselrolle" in seiner Rede zu. Bad Rappenau müsse klimaneutral werden; erfreulich sei, dass die Verwaltung dies erkannt habe. Er kündigte einen Antrag seiner Fraktion für eine Baumschutzsatzung an; zudem forderte er mehr wildblühende Grünstreifen und Totholz für In

sekten. Passend zu den Schneefällen an diesem Abend forderte er, dass die Gemeinde nicht immer die "Salzkeule" schwinge, sondern auf umweltfreundlicheren Split umsteige. Man verlange von der Gemeinde, dass sie sich "bis zur Decke" für den Klimaschutz strecke. Zudem forderte er eine Verkehrswende, beispielsweise indem Fußgängerampeln dauerhaft auf grün geschaltet werden.

Weitere Punkte: die bessere Unterbringung Geflüchteter und die Gründung eines städtischen Eigenbetriebs Wohnungsbau: "Wir werden dafür kämpfen." Zudem sprach er sich für mehr Respekt aus; man dürfe Hetze keinen Freiraum geben.

Klaus Ries-Müller von der ÖDP hatte für seine Rede extra eine Krawatte angezogen. Das habe er in 20 Jahren im Gremium noch nie getan, verkündete er zur Erheiterung seiner Ratskollegen. Doch er hatte einen guten Grund: Das Accessoire war in den selben Farben einer Skala, die die Erderwärmung zeigt, gehalten. Hier bestehe "nicht aufschiebbarer Handlungsbedarf".

Er sprach sich unter anderem für eine Fotovoltaik-Pflicht in Neubaugebieten, die Verhinderung von Steingärten und eine behutsame Stadtentwicklung aus. Hier kritisierte er "immer mehr Neubaugebiete". Auch der ÖDP liegt die Belebung der Innenstadt am Herzen: Positiv sei die Eislaufbahn oder die Ausweitung des Nikolausmarktes. Allerdings müsse "der Patient Innenstadt nachhaltig gesunden", er forderte ein Gesamtkonzept, das "die Aufenthaltsqualität am und um den Marktplatz deutlich steigert".

Der Antrag von Grünen und ÖDP auf die 70.000 Euro teure Klimamanager-Stelle wurde dann mit 16 zu zwölf Stimmen bei drei Enthaltungen angenommen. Auch soll für ein Jahr testweise ein Radfahrschutzstreifen in der Heinsheimer Straße angelegt werden. Abgelehnt hingegen wurde der Antrag, 150.000 Euro für LED-Laternen einzubringen.

Der endgültige Haushalt wird dann in der kommenden Gemeinderatssitzung im März beschlossen.