Von Adam Jäger

Waibstadt. Der Städtische Haushalt 2018 der Stadt Waibstadt ist geprägt von Maßnahmen, die notwendig und finanziell machbar sind. Dies unterstrich Bürgermeister Joachim Locher in der gemeinsamen Sitzung des Gemeinde- und Ortschaftsrates. Sowohl Verwaltung als auch Gemeinderat hätten sich bei den Haushaltsberatungen konsequent an den vorhandenen finanziellen Möglichkeiten orientiert. Den Haushalt stellte er unter die Überschrift: "Die Zukunft aktiv gestalten."

"Es ist uns auch im Jahr 2018 wieder gelungen, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, der jetzt bereits zum siebten Mal in Folge ohne neue Kreditaufnahmen im Kernhaushalt geplant werden konnte", betonte das Stadtoberhaupt. Das bedeute, dass das Thema Konsolidierung der Gemeindefinanzen nicht nur eine Phrase sei, sondern tatsächlich auch umgesetzt werde.

Das wichtigste Projekt 2018 werde die Umstellung der gesamten Straßenbeleuchtung in Waibstadt und Daisbach auf die LED-Technik sein. Die Gesamtkosten liegen bei circa 1,1 Millionen Euro, verteilt auf zwei Jahre. Mit knapp 700.000 Euro an Zuschüssen sei zu rechnen. Diese Entscheidung sei nachhaltig und zukunftsorientiert, "denn zum einen verringern wir dadurch deutlich unsere Stromkosten, zum anderen leisten wir dadurch auch einen erheblichen Beitrag zur CO2-Senkung", erklärte Bürgermeister Locher.

Als weitere Schwerpunkte im Vermögenshaushalt seien unter anderem die Sanierung der Mehrzweckhalle in Daisbach, der Beginn der örtlichen Hochwasserschutzmaßnahmen mit dem Erwerb von Grundstücken, die Weiterführung der Sanierungsmaßnahmen im Ortskern Daisbach, die Beteiligungsleistungen am High-Speed-Netz, die Erneuerung des Behindertentreppenlifts am Hallen-Freibad, die Schaffung eines Kunstrasenplatzes in Daisbach und die Sanierung der Schwarzbachbrücke im Spe-ckerweg vorgesehen. Finanziert würden diese Investitionen hauptsächlich mit Hilfe von Erlösen aus Grundstücksverkäufen sowie die Zuführung vom Verwaltungshaushalt.

Der Gesamthaushalt habe ein Volumen von insgesamt 16,9 Millionen Euro. Davon entfallen 2,5 Millionen Euro auf investive Maßnahmen im Vermögenshaushalt. Allein an dieser Höhe sehe man, wie umfangreich das Maßnahmenpaket sein werde, welches Ortschafts- und Gemeinderat vorgegeben haben. Der Bürgermeister dankte besonders dem stellvertretenden Kämmerer Werner Link, der die Hauptarbeit bei der Erstellung des Haushaltsplans hatte.

Stadtkämmerer Christian Laier betonte, dass es bei der Aufstellung des Planes gelungen sei, die bestehende Verschuldung kontinuierlich zurückzufahren. Bei plangemäßer Tilgung betrage der Schuldenstand der Stadt im Kernhaushalt zum 31. Dezember 2018 rund 5,4 Millionen Euro, das ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung von 960 Euro. Unter Einbeziehung der langfristigen Schulden des Eigenbetriebs Städtische Abwasserbeseitigung betrage die Gesamtverschuldung der Stadt zum 31. Dezember 2018 allerdings voraussichtlich rund 14,9 Millionen Euro, also 2644 Euro pro Einwohner.

Der planmäßige Stand der allgemeinen Rücklage betrage zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 nur noch 272.000 Euro und liege somit nur knapp über dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindeststand von 250.000 Euro, so Laier. Der Verwaltungshaushalt schließe mit einer geplanten Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt in Höhe von rund 1,1 Millionen Euro ab und liege damit deutlich über dem Planansatz des Haushaltsjahres 2017 von 424.000 Euro. Die nach Abzug der ordentlichen Kredittilgungen verbleibende Nettoinvestitionsrate liege bei 837.400 Euro.

"Der Haushalt 2018 ist geprägt von Investitionen, die besonders dem Stadtteil Daisbach zugutekommen", betonte Ortsvorsteher Winfried Glasbrenner. Er hob dabei hauptsächlich die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik und die Sanierung und Umbau Mehrzweckhalle und Grundschule heraus. "Daisbach ist mit diesem Etat einmal mehr sehr gut bedient", so Glasbrenner.

Kurt Lenz merkte an, dass eine Neukalkulation der Friedhofsgebühren erforderlich sei, denn der Kostendeckungsgrad sei nicht konform mit dem Deckungsgrad des Kommunalrechtsamtes, daher gelte es Anpassungen vorzunehmen. Als eine verlässliche Einnahmequelle bezeichnete Lenz die Einnahmen im Bereich des Forstes.

Hans-Adam Wellenreuther von der SPD-Gemeinderatsfraktion stellte fest, dass 2018 gemeinsame Projekte vorangebracht werden, welche die Bevölkerung von Waibstadt und Daisbach weiterbringen würden.

Einstimmig beschlossen der Gemeinderat und der Ortschaftsrat den Haushaltsplan und den Wirtschaftsplan 2018.