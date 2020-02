Sinsheim. (of) Dass etablierte Vereine aus der Fußball-Bundesliga wie Bayern München oder Borussia Mönchengladbach Fans in ganz Deutschland haben, ist eher die Regel als die Ausnahme. Dass jedoch ein relativ kleiner Club aus dem Kraichgau in Hamburg seine Anhänger hat, ist schon eine Überraschung. Der heute zwölfjährige Gymnasiast und leidenschaftliche Fußballer Manuel Ahrens wohnt mit seinen Eltern Michaela und Susanne nicht nur in der Weltstadt Hamburg, sondern in unmittelbarer Nähe zum Millerntor-Stadion, in dem der der Kultverein FC St. Pauli seine Heimspiele austrägt.

Im Alter von sechs Jahren entdeckte Manuel die Bundesliga für sich. Die Begegnungen wurden aufmerksam verfolgt, "ganze Partien auf dem Tipp-Kick-Feld im Kinderzimmer nachgespielt", erzählt Susi Ahrens. Der Sohnemann sei in der Folge auch immer wieder ins Stadion zu Erstligaspielen des HSV mitgenommen worden. "Bei uns Eltern existierte natürlich der Wunsch, sein Fußballherz möge, so wie unseres, für den HSV schlagen, doch irgendwann fiel plötzlich der Name Hoffenheim und seine Liebe zur Mannschaft aus dem Kraichgau wuchs."

Manuel sei nicht mehr davon abzubringen gewesen. Sogar ein Trikot – in schwarz, Nummer 14, Tarik Elyounussi – musste her. Schon bald habe er gefragt, wann wir denn, statt immer nur zum HSV, endlich mal zu einem Heimspiel seiner Mannschaft fahren würden", eröffnet Susi Ahrens: "Als Fußballfans konnten wir diese Frage im Grunde unseres Herzens natürlich verstehen."

Und so ging die nächste Reise ins Badische. Beim zweiten Besuch landete der Tross auf der Suche nach einem Abendessen im Restaurant "Zum Wilden Mann" in Horrenberg. Dort lernten sie die Wirtin und leidenschaftliche Hoffenheim-Anhängerin Karin Tilly-Knopf kennen. Sie schenkte Manuel eine besondere blaue Flagge, die es zur Eröffnung der Rhein-Neckar-Arena gab, verbunden mit der Maßgabe, dass der Junge diese Fahne regelmäßig zu den Hoffenheim-Spielen mitzunehmen habe. "Dieses Versprechen hält er bis heute."

Auch die Freundschaft zu Karin Tilly-Knopf besteht inzwischen seit vielen Jahren. "Kürzlich hat sie uns mit ihrer Freundin Sabrina in Hamburg besucht und wir alle sind dann gemeinsam zum Hoffenheimer Spiel nach Bremen gefahren", lässt Susi wissen. Bei Partien im Norden – Hamburg, Bremen, Wolfsburg, aber auch Berlin – treffen sie auch immer wieder auf Fanbusbegleiter Thomas Zachler, der stets weiß, wo Manuel mit der Hoffenheim-Flagge zu finden ist.

Inzwischen waren die nordischen Fußballfans und Manuel, der in Kürze erstmals alleine mit dem Zug zu einem Hoffenheim-Heimspiel anreisen will, schon einige Male im Kraichgau und lernten "viele, nette Menschen, die man leider so schwer versteht", kennen. "Als Norddeutscher ist man bei euch ja schon richtig im Süden. Das fühlt sich gleich wie Urlaub an", heißt es.

Manuel, der in der Arena auch schon ein Champions-League-Spiel gegen Schachtjor Donezk besuchte und mit Karin Tilly-Knopf im Sommer in Windischgarsten bei der Saisonvorbereitung der TSG in Österreich war, gefällt besonders gut, dass die TSG-Profis nach dem Spiel für die jugendlichen Fans da sind, Autogrammwünsche erfüllen und für gemeinsame Fotos bereit sind. So wie kürzlich mit seinem Lieblingsspieler Andrej Kramaric.

Natürlich kennt man in Hamburg auch das Engagement und die Projekte Dietmar Hopps, findet dessen "Maßnahmen uneingeschränkt vorbildlich". Es sollte, so die Einschätzung der Nordlichter, "mehr solcher Menschen" geben. Kritik an dieser Form der Förderung könne man überhaupt nicht verstehen.

Seit Manuel, der bald zu den C-Junioren des FC Teutonia 05 Hamburg aufrückt, als "Hoffenheim-Botschafter" im Norden präsent ist, habe sich, so wird berichtet, auch auf St. Pauli etwas verändert. "Inzwischen setzen sich alle unsere Freunde, Bekannte und Nachbarn mit der TSG Hoffenheim auseinander, verfolgen den Tabellenstand, suchen das Fußballfachgespräch", heißt es bei Susanne und Michaela Ahrens, die beide auch als Co-Trainerinnen im erwähnten Verein ehrenamtlich tätig sind.