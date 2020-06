Am Samstagabend ging die Albvereinshütte in Gundelsheim in Flammen auf. Foto: RNZ

Am Samstagmorgen brannte ein Wohnwagen auf dem Campingplatz an der B27 in Gundelsheim. Foto: Daniel Walter / Einsatz-Report24

Gundelsheim. (RNZ/schatt) Ein Wohnwagen wurde am frühen Samstagmorgen auf dem Campingplatz ein Raub der Flammen. Die Feuerwehr konnte ein Übergriff des Feuers auf die Hütte verhindern.

Gegen 5.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand auf den Campingplatz bei Gundelsheim, entlang der Bundesstraße B27 am Neckar alarmiert. Dort war ein abgestellter Wohnwagen in Flammen aufgegangen und komplett ausgebrannt.

Die Feuerwehr konnte mit einer raschen Brandbekämpfung ein Übergreifen des Feuers auf die Campinghütte verhindern.

Am Samstagabend brannte es dann erneut. Gegen 23.10 Uhr wurde der Rettungsleitstelle der Brand einer Hütte am Calvarienberg in Gundelsheim gemeldet.

Die anrückende Feuerwehr fand die dortige Albvereinshütte in Vollbrand vor. Das Vereinsheim brannte vollständig nieder, immerhin konnte ein Ausbreiten des Feuers auf den angrenzenden Wald durch die Feuerwehr verhindert werden. Der Sachschaden beträgt Polizeiangaben zufolge rund 50.000 Euro.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen, ob ein Zusammenhang zu dem Wohnwagenbrand am Campingplatz an der B27 besteht. Auch mögliche Verbindungen zu weiteren Brandfällen in Gundelsheim werden in den kommenden Tagen überprüft.

Die Häufung der Brandfälle in der jüngeren Vergangenheit legt einen Zusammenhang aber durchaus nahe.