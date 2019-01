Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Schon bald können Reh, Wildschwein, Fuchs und weitere heimischen Tiere wieder die Autobahn 6 bei Bad Rappenau überqueren, ohne dabei ihr Leben zu gefährden. In Baden-Württemberg sollen in den nächsten Jahren an Bundesfernstraßen mehrere Grünbrücken entstehen, welche die tödliche Gefahr für Wildtiere senken. Für die Planung von acht konkreten Projekten an Bundesfernstraßen hat das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) dem Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg jetzt grünes Licht gegeben. Eine davon soll in Fahrtrichtung Heilbronn zwischen Rastplatz Bauernwald und Abfahrt Bad Rappenau entstehen.

Grünbrücken, auch Wildtierbrücken genannt, dienen wildlebenden Tieren als Hilfsmittel, stark befahrene Straßen oder Bahnstrecken zu überqueren. "Viele Tier- und Pflanzenarten in Baden-Württemberg stehen auf der roten Liste der gefährdeten Arten", erklärt Verkehrsminister Winfried Hermann. "Um unsere Tiere und Pflanzen zu schützen, sind vielfältige Anstrengungen erforderlich." Die A 6 durchschneidet auf Höhe der Kurstadt in Ost-West Richtung laut Einschätzungen des Verkehrsministeriums einen international bedeutsamen Wildtierkorridor, der den Schwarzwald mit dem Odenwald verbindet.

Das Ziel ist es, mit solchen Grünbrücken dem Artenschwund entgegenzuwirken. "Die Zerschneidung von Wanderrouten für die Wildtiere ist neben dem Flächenverlust eine der Hauptursachen für den Artenschwund", betont der Verkehrsminister. "Hier hilft die Schaffung einer ,Grünen Infrastruktur‘." Dies trage aber nicht nur zur biologischen Vielfalt bei, sondern erhöhe auch die Verkehrssicherheit, da Wildunfälle vermieden würden.

Wann die Wildtiere die Grünbrücke nutzen können, steht aber noch nicht fest. "Das Regierungspräsidium Stuttgart prüft derzeit, ob die Maßnahme im Zuge des Ausbaus der A 6 zwischen den Anschlussstellen Wiesloch/Rauenberg und Autobahnkreuz Weinsberg umgesetzt werden kann", erklärte Ministeriumssprecher Edgar Neumann auf Nachfrage der RNZ. "Wir sind nicht involviert", sagte Michael Endres, Pressesprecher des Autobahnkonsortiums ViA6West, das für den Ausbau der A 6 zuständig ist. Eine Grünbrücke zwischen Sinsheim und Wiesloch sei ebenfalls beschlossene Sache. "Wir wissen nur, dass was kommt. Die Umsetzung behält sich Berlin vor. Es wäre geschickter, wenn man das alles zusammen machen würde", bemerkt Endres weiter. Laut Adalbert Schmezer, Sprecher des Naturschutzbundes (Nabu) Östlicher Kraichgau, könnte es bis zur Fertigstellung gar nicht mehr so lang dauern: "Wildbrücken sind kein Akt. Man betritt kein Neuland. Wenn nichts Unvorhersehbares auftaucht, ist man in zwei Jahren fertig."

Was kostet die Grünbrücke? Zunächst müsse eine Machbarkeitsstudie durchgeführt werden, sagte Neumann. Erst dann könne man konkrete Angaben zum Zeitplan und den Kosten machen. "Der Bund hat bereits zugesagt, die Kosten für die Grünbrücke zu übernehmen", betonte Neumann.

Ist die Grünbrücke sinnvoll? "Auf jeden Fall", meint Schmezer im Gespräch mit dieser Zeitung. "Sie sind immer sinnvoll. Es werden Wanderwege wiederhergestellt, die die Tiere seit Jahrhunderten nutzen." Schon bei der Erarbeitung des Generalwildwegeplans habe man festgestellt, dass zwischen Kirchardt und Bad Rappenau eine erhöhte Wildtierfrequenz herrsche. Daher sei es "nicht überraschend", dass nun eine Grünbrücke entstehen soll. "Man hat nun den Beschluss für Wildbrücken aus 2015 umgesetzt", weiß Schmezer. Bereits 2014 sei eine Grünbrücke während einer Anhörung zu einem anderen Verfahren Thema beim Regierungspräsidium Stuttgart gewesen.

Wer profitiert von einer Grünbrücke? Vom Dachs über den Fuchs bis hin zur Wildkatze und auch Insekten profitiere jede Tierart von einer Grünbrücke. "Es ist heute wichtiger denn je", meint der Nabu-Experte. "Es gibt kaum eine Tierart, die nicht rückläufig ist." Wenn die Population dann noch auf ein Gebiet beschränkt sei, steige zudem die Anfälligkeit für Krankheiten und Seuchen.

Werden Grünbrücken überhaupt von den Tieren angenommen? "Studien aus Norddeutschland und Tschechien zeigen, dass sich die Tiere nach einiger Zeit an die Brücke gewöhnen", erklärt Schmezer. "3000 bis 5000 Tiere überqueren die Brücken jährlich."

Bei der Stadt Bad Rappenau sorgte das Thema Grünbrücke auf Nachfrage für Verwunderung. "Wir wurden nicht in Kenntnis gesetzt", meinte Tiefbauamtsleiter Erich Haffelder.