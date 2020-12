Von Falk-Stéphane Dezort

Siegelsbach. Dienstag, 16. Dezember, 13.58 Uhr: Der Freiwilligen Feuerwehr wird ein Pkw-Brand in der Hauptstraße gemeldet. Noch beim Ausrücken gibt es ein Update: Ein Schlepper steht in Flammen. Da bis zum Eintreffen der Wehrleute auch die Reifen brannten, hat sich dichter Rauch entwickelt. Am Ende sollte es aber weitaus mehr werden als ein Fahrzeug-Brand. Auslaufende Betriebsstoffe, die aufgrund des Gefälles auf die gegenüberliegende Straßenseite flossen, sorgten dafür, dass in kürzester Zeit auch ein Wohnhaus in Flammen steht: die Existenz von Franz Rudlof.

Der Siegelsbacher macht im Gespräch mit der RNZ dem Traktorfahrer keinen Vorwurf. Ganz im Gegenteil: "Das war eine Verkettung unglücklicher Umstände." Das Traurigste sei jedoch nun der lange Weg, der ihm abermals bevorstehe. Denn: "Die Mühlen mahlen langsam." Er hofft, dass alles reguliert wird. "Es war alles fertig. Man will ja auch mal ankommen."

Bauzäune und ein Gerüst sichern das durch den Brand beschädigte Gebäude. Foto: Dezort

Fünf Jahre lang hat Rudlof das Gebäude am Siegelsbacher Ortseingang mit hochwertigen Materialien wie Massivholzböden renoviert. Erst kürzlich hat er die Arbeiten abgeschlossen. Jetzt, zwei Wochen nach dem Brand, wuseln Handwerker über das Gelände. Ein beißender Geruch von verkohltem Holz, Metall und Plastik steigt einem in die Nase. Es ist nass. Und bei einem Blick in Richtung Dach zeigt sich das ganze Ausmaß der Tragödie.

Das Wohnhaus samt Werkstatt – "mein Herzstück", wie Rudlof betont, – und Lagerhalle des Nebengewerbes werden momentan entkernt. Ein Gutachter sei bereits vor Ort gewesen und habe sich den Schaden angeschaut. In den nächsten Tagen soll vom Haus ein Aufmaß gemacht werden, und ein Statiker muss das Gebäude ebenfalls noch prüfen. Darüber hinaus soll eine Schadstoffmessung zeigen, ob der Wohnbereich, in dem zumindest die Flammen nicht loderten, noch nutzbar ist.

Bis das alles erledigt ist, kommt Rudlof bei Bekannten unter. Die Feiertage verbrachte er allerdings größtenteils in seinem zerstörten Haus. "Das geht dir nicht aus dem Kopf. Ich war jeden Tag hier", sagt er. "Ich war auf der Suche nach was zu Rettendem. Aber alleine findet man gar keinen Anfang."

Hintergrund Wer spenden will, kann dies weiterhin tun: Bei der Bäckerei Betz und beim KFZ-Service Rogic stehen Spendenboxen. Die Gemeinde bietet zusätzlich die Möglichkeit, Geldspenden kontaktlos zu übermitteln. Spenden können unter Angabe des Verwendungszwecks "Spende Wohnhausbrand" auf eines der Konten der Gemeinde Siegelsbach überwiesen werden. Bei der Volksbank ist das die IBAN [+] Lesen Sie mehr Wer spenden will, kann dies weiterhin tun: Bei der Bäckerei Betz und beim KFZ-Service Rogic stehen Spendenboxen. Die Gemeinde bietet zusätzlich die Möglichkeit, Geldspenden kontaktlos zu übermitteln. Spenden können unter Angabe des Verwendungszwecks "Spende Wohnhausbrand" auf eines der Konten der Gemeinde Siegelsbach überwiesen werden. Bei der Volksbank ist das die IBAN DE75.6729.2200.0067.5013 06 und bei der Sparkasse DE16.6635.0036.0021.7016 37. (fsd)

[-] Weniger anzeigen

Doch alleine ist der Siegelsbacher nicht. Noch während des Einsatzes der Feuerwehr kamen Bürger der 1600-Einwohner-Kommune auf Bürgermeister Tobias Haucap zu und wollten eine Spendenaktion initiieren. Über einen ersten Geldbetrag durfte sich Rudlof noch vor Weihnachten freuen. Binnen weniger Tage kamen 3600 Euro zusammen. "Die Anteilnahme und Unterstützung ist groß. Das freut uns als Gemeinde natürlich sehr, dass die Gemeinschaft hier in Siegelsbach so gut funktioniert", sagt Haucap. "Das ist ein sehr schöner Zug", freut sich auch Rudlof. Das Geld helfe beim Kauf notwendiger Dinge.

Allerdings ist 14 Tage nach dem verheerenden Brand noch immer eines unklar: Wieso fing der Schlepper Feuer? Auch das Polizeirevier in Eppingen, das die Ermittlungen übernommen hat, kann auf diese Frage keine Antwort geben. "Der Sachverständige muss noch weitere Daten und Informationen auswerten", erklärt Revierleiter Fred Walko auf Nachfrage. Ob ein technischer Defekt der Auslöser war, sei unklar. Sicher sei man sich nur, dass das Feuer nicht bewusst gelegt wurde. "Es gibt keine Hinweise auf eine Straftat."