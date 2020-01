Von Angela Portner

Eppingen-Richen. Zum Abschluss des Jubiläumsjahres lässt man es im Ortsteil noch einmal so richtig krachen. Auf der gesperrten Stebbacher Straße vor der Burgberghalle wird Silvesterabend ab 22 Uhr ins neue Jahr gefeiert. Drinnen gibt es mit einer Bilderschau einen Rückblick auf alle Veranstaltungen. Pünktlich um Mitternacht werden die Jungs von "Gloryfire" ein musikalisches Feuerwerk in den Nachthimmel lasern. Kraichgau-DJ Michael Schröder legt anschließend heiße Musik auf. Für eine Bewirtung wird gesorgt sein.

Sie haben allen Grund, noch einmal so richtig zu feiern. 50 Veranstaltungen haben die Mitglieder des Festausschusses anlässlich des 1250. Jubiläums auf die Beine gestellt. Angefangen von der Gestaltung eines Logos und Werbeartikeln über die Zusammenstellung des Festprogramms bis hin zur Suche nach Sponsoren haben sie unzählige ehrenamtliche Arbeitsstunden investiert, um das Jahr zu einem besonderen zu machen, an das sich Bürger und Gäste gleichermaßen gern erinnern werden. Als "fulminant", lobte Oberbürgermeister Klaus Holaschke das Gemeinschaftsprojekt, das für ihn von einer funktionierenden Dorfgemeinschaft zeugt.

Dafür gab es seitens der Stadtverwaltung bleibende Geburtstagsgeschenke, wie Zuschüsse zur Sanierung der Endgasse, an der es nun auch einen offen gestalteten Dorfplatz gibt. Daneben dürfen sich die Kinder künftig auf einem riesigen Wikingerspielplatz austoben. Sogar eine neue Orts-Chronik wurde geschrieben. Für Bürger und auch auswärtige Gäste gab es einen großen Festumzug und der historische Handwerkermarkt zog bei schönstem Sommerwetter ein breites Publikum an.

Dass die Richener gern feiern, zeigten die proppenvoll gefüllten Hallen beim Festakt, dem Jahrgangstreffen oder die Live-Musik-Veranstaltung "Richen rockt". Bei letzterer mischten die heimische Band "Constant Ja," und "Sicherheitshalbe" aus Massenbachhausen das Publikum auf. Bei Musik vom Band wurde bis in die Morgenstunden getanzt. Mit der Nachbargemeinde Gemmingen, die ebenfalls ihr 1250. Ortsjubiläum feierte, traf man sich zu einem gemeinsamen Waldfest. Verschiedene Theateraufführungen und das Jubiläumskonzert des Gesangvereins "Halber Ton" sowie der Kabarettabend mit Mirja Boes rundeten die Vielfalt des Jahresprogramms ab.

Doch auch das schönste Jubiläumsjahr geht bekanntlich mal zu Ende. Grund zum Traurigsein gibt es deswegen aber nicht, denn so wie es anfing, will man es auch gebührend ausklingen lassen. Bei der großen Silvesterparty mit freiem Eintritt werden musikalisch begleitete Feuertools, die extra für Richen konzipiert wurden, in den Nachthimmel gejagt. Petra Zach vom Festausschuss: "Wir freuen uns auf eine richtig lebendige Abschlussparty."