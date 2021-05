Sinsheim/Eppingen. (RNZ) Vom 23. Mai bis 14. Juni fallen Züge der S-Bahn-Linie S5 zwischen Sinsheim und Eppingen beziehungsweise Bad Rappenau wegen einer Gleiserneuerung aus. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet, teilt die S-Bahn Rhein-Neckar mit.

Hier werden dann Gleiserneuerungsarbeiten durchgeführt. Zwischen Sonntag, 23. Mai, 1.45 Uhr, bis Montag, 14. Juni, 1.45 Uhr enden und beginnen die S-Bahnen der Linie S5 Heidelberg – Sinsheim – Eppingen/Bad Rappenau in Sinsheim am Hauptbahnhof. In den Teilabschnitten Sinsheim – Eppingen und Sinsheim – Bad Rappenau verkehrt ein Ersatzverkehr mit Bussen mit abweichenden Fahrzeiten, um einen Übergang auf die in Sinsheim beginnenden oder endenden S-Bahnen der S5 zu ermöglichen.

Einzelne S-Bahnen der Linie S5 fallen am 23. Mai und 14. Juni 2021 auch im Abschnitt Hoffenheim bis Sinsheim Hauptbahnhof aus und werden durch Busse ersetzt.

Die Bahn verweist auf Aushänge vor Ort. Weitere Infos zu den konkreten Fahrplänen unter www.bauinfos.deutschebahn.com oder über die Reiseauskunft www.bahn.de/Reiseauskunft