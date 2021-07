Noch haben die Arbeiten in Neckarbischofsheim nicht begonnen; in Reichartshausen ist am 5. Juli symbolischer Spatenstich. Der Streit um die Zweckverband-Infrastruktur soll die Arbeiten laut BBV nicht beeinflussen. Foto: Friedemann Orths

Von Friedemann Orths

Kraichgau. War der mittlerweile Jahre dauernde Glasfaser-Ausbau umsonst? Werden die betroffenen Gemeinden wieder zur Großbaustelle? Wurden Kabel dort verlegt, wo sie gar nicht liegen dürften? Das zumindest behauptet der Zweckverband "Fibernet" Rhein-Neckar, der die Breitbandversorgung Rhein-Neckar (BBV) beschuldigt. Diese verlegt momentan in zehn Kommunen Glasfaserkabel für schnelles Internet. Der Zweckverband schreibt in einer Pressemeldung, dass die BBV Rohre benutzt, die sie nicht hätte benutzen dürfen. "Fibernet" hatte schon vorhandene Infrastruktur wie Leerrohre und die Glasfaser-Hauptleitung, den "Backbone", verlegt.

Eigentlich sei alles vertraglich geregelt gewesen, die BBV habe sich aber nicht daran gehalten, sagt Thomas Heusel, kooperativer Leiter des Zweckverbands, der RNZ. Man habe die BBV jetzt schriftlich aufgefordert, die Leitungen zurückzubauen. Große Auswirkungen soll der schwelende Konflikt auf den weiteren Ausbau beziehungsweise Baubeginn in Epfenbach, Eschelbronn, Helmstadt-Bargen, Meckesheim, Neckarbischofsheim, Neidenstein, Reichartshausen, Spechbach, Waibstadt und Zuzenhausen aber nicht haben. Dennoch: "Wir haben eine Situation", fasst der Leiter zusammen.

Das Wichtigste für die bereits angeschlossenen Kunden, wie beispielsweise die Daisbacher oder Eschelbronner, vorweg: Die Internetversorgung soll weiterhin gesichert sein. "Wir sind keine Unmenschen", betont Heusel. Der Zweckverband will die BBV die Leitungen so lange nutzen lassen, bis das Unternehmen eine Alternative für seine Kunden in Form von eigener Infrastruktur geschaffen hat.

Doch warum sind sich "Fibernet" und BBV plötzlich wieder uneinig? Noch im März hatten BBV-Vertreter im Gespräch mit der RNZ versichert, dass es "keine Probleme" mehr geben würde. Doch im Juni habe der Zweckverband bei Nacharbeiten am eigenen Netz bemerkt, dass die BBV-Tiefbauer Glasfaserkabel in Leerrohren des Zweckverband-Backbones verlegt hatten. "Wir sind alle vom Glauben abgefallen", sagt Heusel. Im Vertrag, der für die Gemeinde Eschelbronn verfasst wurde, sei der BBV nur die Nutzung beziehungsweise der Kauf der Leerrohre gestattet worden, die nicht zur Backbone-Leitung gehören. Das sei "ganz klar definiert". "Die Backbone-Leitungen können wir nicht verkaufen", stellt Heusel klar. "Wir brauchen das selber noch."

Die Backbone-Leitungen verfügen über drei Rohre: Eines für das Haupt-Glasfaserkabel und zwei leere Rohre, die als Reserve beziehungsweise zum Verkauf oder für die Vermietung "zurückgehalten" werden, erklärt Heusel. Man habe "1000 Mal" mit der BBV diskutiert und im März 2020 auch explizit verboten, dass das Unternehmen die Backbone-Leitungen nutzt.

Allerdings habe sich die BBV nicht daran gehalten. Heusel will keine böse Absicht unterstellen, verweist aber auf Kommunikationsprobleme zwischen BBV und den Tiefbauunternehmen, von denen er erfahren habe. "Das war Dummheit." Er vermutet, dass die Tiefbauunternehmen, die oft aus dem Ausland kommen, einfach nicht wussten, wo sie die Kabel verlegen dürfen. Allerdings ist er sich sicher, dass die "tätigen Personen" den Unterschied zwischen den beiden Leitungen kennen. Es sei nicht glaubhaft, dass die BBV davon nichts gewusst habe. Jetzt sei man gerade dabei, "den Umfang" des Problems festzustellen, also herauszufinden, wo und in welchen Gemeinden die BBV Zweckverband-Infrastruktur genutzt hat.

Die Backbone-Leitung, die außerhalb der Kommunen verläuft, darf die BBV übrigens nutzen. Dort wird das Unternehmen digital auf die Leitung geschaltet, was den Zweckverband nicht beeinträchtigt. Das ist auch vertraglich geregelt. "Die elektronische Nutzung des Backbones ist erlaubt, nicht aber die Nutzung der Backbone-Rohre", erklärt Heusel. Er rechnet jetzt mit einer Auseinandersetzung vor Gericht. Denn wenn die BBV tatsächlich nochmal neue Rohre verlegen, alte Kabel ausbauen und wieder einbauen muss, wird das extrem teuer – ganz zu schweigen von den Problemen, die auf die betroffenen Kommunen zukommen.

"Aus allen Wolken gefallen" ist die BBV. Deren Leiter der Öffentlichkeitsarbeit Arno Maruszczyk spricht von einem "von vielen Schildbürgerstreichen" des Zweckverbands. Man habe die Anschuldigungen überprüft und man sei sich sicher, dass die innerörtlichen Leitungen keine Backbone-Struktur enthalten. Dass sich die Meinungen so unterscheiden, erklärt er sich damit, dass der Zweckverband mit der Dokumentation seines Netzes "drei Jahre" hintendran hänge. "Fibernet" wisse nicht, wo es Backbone-Strukturen verlegt habe. Man sei vom Zweckverband und von den Kommunen immer aufgefordert worden, die vorhandene Infrastruktur zu 100 Prozent zu nutzen. Danach wolle man entscheiden, welche Teile man mieten oder kaufen wolle.

Einen Baustopp oder Rückbau wird es erst mal nicht geben, versichert Maruszczyk. Denn das wäre eine "wirtschaftliche Katastrophe", auch für die Kommunen und Bürger. Aber selbst wenn der Zweckverband noch weitere Stellen finden würde, die die BBV laut "Fibernet" nicht nutzen darf, müsse er das belegen. Sollte man tatsächlich rückbauen müssen, dann wäre der Zugang zum Internet aber weiterhin für alle Kunden gewährleistet. Momentan rede man aber nur von "vier bis fünf Stellen". Und er fügt hinzu: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch was kommt. So viel haben die da auch nicht vergraben."

Maruszczyk glaubt nicht, dass die Sache vor Gericht geht, denn der landkreiseigene Zweckverband würde "von oben zurückgepfiffen" werden, vermutet er. Denn es könne nicht sein, dass "die Öffentlichkeit darunter leiden" müsse. Man sei aber jederzeit Gesprächsbereit, wolle das weitere Vorgehen noch intern besprechen. Und, sagt Maruszczyk: "Wir bauen weiter." In den weiteren Kommunen wie Reichartshausen oder Neckarbischofsheim gäbe es sowieso kaum Zweckverband-Infrastruktur. Er betont auch, dass man Fehler korrigieren werde, sollte man welche gemacht haben. Es werde auch keinen jahrelangen Streit oder die Stilllegung des Netzes geben. "Es wird mit Sicherheit alles gut", glaubt Maruszczyk.