Sinsheim. (cba) Schläge ins Gesicht, brutales Gerangel, bis das Opfer zu Boden geht - und dann nachtreten: Was wie das Drehbuch zu einem "Tatort" klingt, ist eine Szene, die sich in der Stadt zu häufen scheint, subjektiv betrachtet zumindest. Das Sinsheimer Amtsgericht verhandelte alleine am vergangenen Donnerstag drei Fälle von Körperverletzung, zwei davon der schweren Art. Was steckt dahinter? Wird der Umgang immer rauer, werden Dispute immer häufiger mit der Faust ausgetragen? Die RNZ machte sich bei Gericht ein Bild und fragte beim Polizeirevier Sinsheim nach.

Dessen kommissarischer Leiter Theo Härter räumt ein, dass es ab und an zu einer Häufung solcher Delikte komme. Von einem "klaren Trend" wolle er jedoch nicht sprechen. "Wir haben noch keine aktuellen Zahlen", betont der Polizeihauptkommissar.

Die Schilderungen vor Gericht klangen jedoch besorgniserregend: Von Schlägen ins Gesicht und Drohungen in einem Sinsheimer Café im November 2017 war die Rede. Die Situation eskalierte, der Angeklagte soll auf sein Opfer eingetreten haben, als dieses zu Boden ging. Bei einem Zusammentreffen der beiden Kontrahenten im März 2018 im gleichen Café soll jedoch alles friedlich geblieben sein, will sich ein Zeuge, ein Mitarbeiter des Cafés, erinnern: "Es hat nicht so ausgesehen, als hätte es eine Vorgeschichte gegeben", berichtete der Mitarbeiter. Eine medizinische Betreuungsakte soll Aufklärung darüber geben, ob dem Angreifer möglicherweise ein generelles impulsives Verhalten nachzuweisen ist. Der Prozess wird weiterverhandelt.

Drei Stunden später wurde ein Fall aufgerollt, der vor anderer Kulisse, aber mit ähnlicher Aggressionsentladung spielte: Richterin und Staatsanwaltschaft hatten sich erneut mit Schlägen ins Gesicht, mit Drohungen und mit gewaltsamer Auseinandersetzung zu befassen, diesmal geschehen auf dem Bahnhofsvorplatz und unter dem Einfluss von zwei Promille Blutalkohol.

Wie es am Donnerstag im Amtsgericht weiterging? Zwei Stunden danach kam es erneut zu einer Verhandlung wegen gefährlicher Körperverletzung. Tatort: eine Diskothek in der Neulandstraße. Vier Täter - nur einer davon saß auf der Anklagebank, die anderen konnten nicht ermittelt werden - hatten ihr Opfer zusammengeschlagen. Die Fäuste trafen zunächst das Gesicht. Als das Opfer fiel, folgten Tritte auf den ganzen Körper. Der Geschädigte musste sich wegen eines Nasenbeinbruchs in ärztliche Behandlung begeben.

Ist Brutalität solcher Intensität an der Tagesordnung? Polizeihauptkommissar Härter hütete sich auf Nachfrage vor Verallgemeinerungen. Zudem würde eine Tendenz erst bei der Auswertung der Polizeistatistik deutlich. Mitte bis Ende März 2019 könne mit der Veröffentlichung der Statistik 2018 des Polizeipräsidiums Mannheim gerechnet werden, die Polizeipräsident Thomas Köber vorlege. "Erst dann können wir verlässlich Auskunft geben", gab Theo Härter zu bedenken. Die Fallzahlen werden danach an die 17 Revierbereiche weitervermittelt, die diese dann den einzelnen Kommunen zuordnen.

Ob es zu einer Häufung von gefährlicher Körperverletzung mit dem Schema "Zu Boden schlagen und dann nach treten" gebe, könne man erst dann verlässlich feststellen, so Theo Härter. Er räumte aber ein: Im Bereich der Sinsheimer Diskothek komme es durchaus häufiger zu solchen Vorfällen. Diese - ebenso wie die Täter - seien jedoch ebenso schwer fassbar.