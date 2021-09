Gemmingen/Schwaigern. (pol/mare) Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Mittwochabend zwischen Schwaigern und Gemmingen schwer verletzt worden. Das berichtet die Polizei,

Gegen 17.15 Uhr fuhr eine Ford-Fahrerin auf der Landesstraße von Stetten am Heuchelberg kommend in Richtung Gemmingen. Da sie nach links in einen Feldweg abbiegen wollte, verringerte die 24-Jährige ihre Geschwindigkeit. Ein nachfolgender Motorradfahrer erkannte dies zu spät und fuhr diesem nahezu ungebremst hinten auf.

In der Folge wurde der 22-jährige Suzuki-Lenker über den Pkw geschleudert und stürzte auf die Fahrbahn. Er erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht werden. Die Auto-Fahrerin blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Neben der Polizei waren Rettungsdienst und Notarzt im Einsatz. Die Landesstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt werden. Das Polizeirevier Lauffen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Update: Mittwoch, 22. September 2021, 19.45 Uhr