Gemmingen/Berlin. (guz) Bis ganz an die Spitze hat sich das "Mühlengärtle" in der Publikumsgunst zwar nicht vorarbeiten können, aber mit 866 Stimmen und Platz 24 gelang den drei Initiatorinnen dennoch ein klasse Ergebnis beim Deutschen Engagementpreis 2021. Das "Mühlengärtle" von Grete und Carlotta Zürn sowie Nina Waidler platzierte sich damit klar unter den ersten 50. Nominiert waren in diesem Jahr insgesamt 403 Projekte aus ganz Deutschland, darunter 24 aus Baden-Württemberg.

Den Publikumspreis – in dieser Kategorie war das "Mühlengärtle" nominiert – gewann das äußerst mitgliederstarke Berliner Projekt "Expedition Grundeinkommen", das 12.136 Stimmen erhielt. Die "Expedition" plant Modellversuche zum Grundeinkommen, an denen sich deutschlandweit Städte und Gemeinden beteiligen können. Die Idee: Mindestens 10.000 Menschen erhalten drei Jahre lang ein bedingungsloses Grundeinkommen. Eine wissenschaftliche Begleitstudie berichtet über die Wirkungen und liefert so neue Erkenntnisse zu dieser Zukunftsidee. Getragen wird die Bewegung von einem Kampagnenbüro, das mehr als 1000 Engagierte mobilisiert.

Das "Mühlengärtle" wurde, wie wiederholt berichtet, 2020 von Grete und Carlotta Zürn initiiert. Die Schwestern hatten während des Corona-Lockdowns selbstgezogene Gemüsepflanzen kontaktlos vor der Alten Mühle bei Burg Streichenberg verkauft und die Einnahmen an den Mukoviszidose-Verein gespendet. Sie zogen mehr als 1000 Pflanzensetzlinge auf – alte Tomatensorten, Kürbisse, Zucchini, aber auch verschiedene Gartenblumen – die reißenden Absatz fanden und am Ende fast 1200 Euro einbrachten. Außerdem klärten sie mittels Infoflyern und Plakaten am Verkaufsstand und über Soziale Medien über die Stoffwechselkrankheit Mukoviszidose auf. Im Winter beteiligte sich das "Mühlengärtle" dann mit selbstgebackenen Plätzchen an der "Schutzengel"-Backaktion des Mukoviszidose-Vereins und konnten danach weitere 1000 Euro spenden. Auch den Großteil ihres Preisgeldes aus dem Jugenddiakoniepreis Baden-Württemberg und dem Preis der Hertie-Stiftung reichten sie weiter, diesmal auch an die "Amsel", den baden-württembergischen Landesverband der Gesellschaft für Multiple Sklerose, denn inzwischen war aus dem Duo ein Trio geworden: Nina Waidler, deren Mutter an Multipler Sklerose gestorben ist, war dazugestoßen, sodass die Gesamteinnahmen letztlich zwei Selbsthilfegruppen zugutekommen.

"Es wird noch nicht das letzte Projekt gewesen sein", kündigen die drei jungen Frauen an, auch wenn sie derzeit noch keine konkreten Pläne haben. "Es war schön, zu sehen, dass wir so viel Zuspruch bekommen haben", blickt Carlotta Zürn auf verschieden Aktionen zurück, mit denen das Trio Stimmen für den Engagementpreis gesammelt haben. Nun aber freuen sich die jungen Frauen auf ein Weiterbildungsseminar, das die Ausrichter des Engagementpreises für die Initiatoren der besten Projekte ausgelobt haben – und das haben sich die drei Gemmingerinnen mit der klaren Platzierung ihres Projekts unter den ersten 50 Teilnehmern redlich verdient.

Zu einem "MS-Couchgespräch" beim "Amsel"-Verein war das Trio übrigens bereits eingeladen. "In dem Gespräch durften wir unser Projekt vorstellen und unter anderem über den Hertie-Preis berichten", erzählen die drei engagierten jungen Frauen. Das Preisgeld von 5000 Euro wollen sie an die "Junge Initiative" der "Amsel"-Kontaktgruppe Heilbronn spenden, die damit eine Reit-Therapie finanzieren wird.

Info: Der Deutsche Engagementpreis ist der Dachpreis für bürgerschaftliches Engagement in Deutschland. Nominiert werden können alljährlich Preisträger anderer Engagementpreise in Deutschland. Mit dem mit 10.000 Euro dotierten Preis sollen die Anerkennungskultur in Deutschland gestärkt und mehr Menschen für freiwilliges Engagement begeistert werden.