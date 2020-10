Gemmingen. (jubu) Zwei Verletzte und ein Totalschaden, das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagabend in Gemmingen. Rettungskräfte waren gegen 22.40 Uhr in den Bereich Bahnhofstraße/Industriestraße gerufen worden.

An der dortigen Bahnunterführung war eine Autofahrerin nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Brückenmauer geprallt. Die beiden Frauen im Wagen wurden verletzt und mussten nach rettungsdienstlicher Versorgung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Zunächst waren sie von Zeugen und der kurz darauf eintreffenden Feuerwehr aus Gemmingen erstversorgt worden.

Die Wehrleute aus Stebbach und Gemmingen waren mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst stellte zwei Rettungs- und einen Notarztwagen. Das Polizeirevier Eppingen hat die Ermittlungen aufgenommen. An dem historischen VW Golf entstand wirtschaftlicher Totalschaden, er musste abgeschleppt werden.