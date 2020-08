Klaus-Peter Reimold (vorne Mitte) erklärte den interessierten Besuchern, wie in seinem Steinbruch Muschelkalk gewonnen wird. Foto: Christian Laier

Gemmingen. (cla) "Ich wollte das schon immer mal sehen", freute sich Annemarie Deseyve aus Eppingen. Sie war eine der insgesamt 40 Auserwählten, die an der Besichtigung des Steinbruchs der Klaus Reimold GmbH teilnehmen durften. "Wir sind überrascht vom enormen Interesse gewesen und mussten leider einigen Interessenten absagen", sagten die Geschäftsführer Klaus-Peter und Matthias Reimold bei der Begrüßung. Die Veranstaltung fand im Rahmen der CDU-Sommerwochen auf Anregung der Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch statt. "An der frischen Luft sind Veranstaltungen zum Glück mit etwas Abstand möglich. Die Baubranche boomt und Steine werden immer gebraucht. Sie sind an Steinen reich und wir sind glücklich, dass wir Ihren Steinbruch besichtigen dürfen", dankte Gurr-Hirsch im Namen aller Teilnehmer für die Einladung.

Mit Schutzhelmen und Wanderschuhen wagten die Gäste den Abstieg über 80 Höhenmeter in den Steinbruch hinein. Sie lernten, dass der kleine See den tiefsten Punkt Gemmingens darstellt. Von der Felswand plätscherte Oberflächenwasser herunter, weil die Plattform am Fuße des Felses, die 135 Meter über dem Meeresspiegel liegt, sich unterhalb des Grundwasserspiegels befindet. Aus diesem Grund läuft auch eine Pumpe rund um die Uhr das ganze Jahr hindurch, um das Grundwasser aufzunehmen.

Aus der Felswand wird Muschelkalk herausgesprengt. Die Besucher konnten mit eigenen Augen sehen, wie die Steine mit schwerem Gerät aus dem Steinbruch gefördert werden. Über ein Förderband werden sie zum Schotterwerk transportiert. "Jeder Bürger in Deutschland verbraucht pro Stunde ein Kilo Steine", erklärte Klaus-Peter Reimold. Im Beton, in der Straße oder auch im Gleisbett der Eisenbahn werden diese Steine verbaut.

Die Brocken der Firma Reimold bleiben größtenteils in der Region und werden im Umkreis von bis zu 50 Kilometern verarbeitet. Stolz zeigten sich die Geschäftsführer, dass ihre Steine beim Ausbau der A 6 zwischen Sinsheim und Wiesloch verbaut wurden. Insgesamt produziert der Gemminger Steinbruch jährlich rund 500.000 Tonnen Fels. "Einmal selbst da unten im Steinbruch zu stehen, war total spannend. Normalerweise spazieren wir als Nachbarn immer oben vorbei und schauen runter. Wenn gesprengt wird, spüren wir zu Hause die Vibration. Auch aus diesem Grund war die Führung im Steinbruch für uns besonders spannend", sagten Katharina und Manuel Vorberger aus Gemmingen.

"Manchmal wackelt es in Gemmingen, wenn unsere drei Sprengmeister eine Sprengung durchführen. Dies und die Tatsache, dass wir bei der Steingewinnung Löcher in der Landschaft hinterlassen, führt bei Teilen der Bevölkerung zu Akzeptanzproblemen. Uns haftet gelegentlich ein ,Schmuddelimage‘ an", bedauerte Klaus-Peter Reimold. Die Gesellschaft könne aber auf den Rohstoff Stein nicht verzichten. Deshalb arbeite der Tief- und Straßenbaubetrieb mit insgesamt 200 Mitarbeitern kontinuierlich daran, die Staubentstehung zu reduzieren. Den firmeneigenen Steinbruch bezeichnete er als "Herzstück der Firma", in dem 15 Mitarbeiter tätig sind.

Gesprengt wird in der Regel einmal pro Woche, die Ausbeute beträgt dann rund 10.000 Tonnen Stein. Die Produktion im Schotterwerk, in dem der Stein in Gesteinsmühlen mindestens dreimal gebrochen wird, schafft rund 3000 Tonnen pro Tag. 300 Lkw werden im Schotterwerk pro Tag mit unterschiedlichsten Steinen beladen.

Dass Steinbrüche ein wertvolles Biotop für seltene Arten sind, erklärte Landtagskandidat Dr. Michael Preusch (CDU). So lernten die Teilnehmer der Wanderung durch den Steinbruch, dass hier Uhus und Wanderfalken heimisch geworden sind. "Die 110 Meter hohe Felswand bietet sehr günstige Brutmöglichkeiten. Im Rahmen des Rekultivierungskonzeptes bleiben offene Felsflächen bestehen", führte Preusch aus.

Beim schweißtreibenden Aufstieg aus dem Steinbruch heraus kämpften die tapferen Wanderer mit dem matschigen Untergrund. "Wenn es trocken ist, staubt es. Wenn es feucht ist, haben wir Matsch. So ist das Leben im Steinbruch", bemerkte Klaus-Peter Reimold. Begeistert und durch die Strapazen der Wanderung durch den Matsch ein wenig abgekämpft, stärkten sich die Teilnehmer nach der Führung bei kühlen Getränken und belegten Brötchen auf dem Firmengelände. Als Erinnerung schenkte Klaus-Peter Reimold jedem Gast einen kleinen Stein.