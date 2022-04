Gemmingen. (guz) Die Bundesstraße B293 zwischen Gemmingen und Leingarten soll saniert werden. Das teilen die beiden Landtagsabgeordneten Dr. Michael Preusch (CDU) und Erwin Köhler (Grüne) in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Nach der zweigeteilten Sanierung des Abschnitts zwischen der Landkreisgrenze in Eppingen und der Anschlussstelle Stebbach in den Jahren 2018 und 2019 ist es die dritte große Maßnahme auf der B293 in rascher Folge.

Noch sind weder Details noch Zeitplan bekannt, doch da auch die beiden anderen genannten Abschnitte jeweils unter Vollsperrung saniert worden sind, dürfte das auch beim sich anschließenden, fast neun Kilometern langen Abschnitt zwischen Gemmingen und Leingarten geplant sein – inklusive der dann nötigen, wochenlangen Umleitung über die Gemeinden und die Ortschaften – kein Pappenstiel, wird die B293 doch täglich von 10.000 bis 12.000 Fahrzeuge genutzt, darunter von vielen Lastwagen.

Um die Fahrbahn zwischen der Kreisgrenze bei Rohrbach (Eppingen West) und Stebbach zu erneuern, waren damals vier Bauabschnitte nötig. Das große Chaos in der Eppinger Innenstadt blieb damals zwar weitgehend aus, die Verkehrsbelastung erhöhte sich während der Umleitungsphasen aber enorm. Angesichts der Gartenschau, die von Mai bis Oktober in Eppingen stattfindet und zu der viele Besucher erwartet werden, die auch über die B293 anreisen, dürfte mit der Sanierung des Abschnitts zwischen Gemmingen und Leingarten nicht vor Ende der Gartenschau begonnen werden.

Von den rund 420 Millionen Euro, die die Landesregierung laut Köhler und Preusch trotz Corona "in den Erhalt und die Sanierung des Straßennetzes im Südwesten" investieren will, werden außer der B293-Sanierung weiter Maßnahmen im Landkreis Heilbronn finanziert. Unter anderem sollen die rund einen Kilometer lange Ortsdurchfahrt in Massenbachhausen erneuert und in Wollenberg außerdem das Stützbauwerk an der L530 auf rund 150 Metern instandgesetzt werden.

"Die grün-schwarz-geführte Landesregierung investiert seit Jahren in den Erhalt von Straßen und Brücken. Diese Linie wollen wir auch in Zeiten von Corona beibehalten", betonen die beiden Landtagsabgeordneten. "Großflächige Sanierungen wie die Fahrbahndeckenerneuerung auf fast neun Kilometern zwischen Gemmingen und Leingarten beugen durch eine frühzeitige Sanierung langwierige Arbeiten in einigen Jahren vor", sagt Preusch. Die Erhaltungsmaßnahmen sorgten dafür, dass die Verkehrssicherheit erhöht und die wirtschaftliche Infrastruktur gestärkt wird.