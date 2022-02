Gemmingen. (isi) Der Naturkindergarten war Thema in der jüngsten Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend. Dort entschied das Gremium über die Kosten, die sich durch Wasser- und Stromanschluss erhöhen.

Oberhalb der Festhalle in Stebbach möchte die Gemeinde einen Naturkindergarten einrichten, in dem Kinder zwischen drei und sechs Jahren betreut werden können. Die Not ist groß, denn aufgrund der Kostenexplosion hat der Gemeinderat den geplanten Anbau an den Kindergarten in der Bahnhofstraße gestoppt. Ersatz sollen ein Interimskindergarten in der Stettener Straße und der Naturkindergarten in Stebbach bringen.

Im Dezember wurde bereits ein sogenannter Bauwagen für den Kindergarten, der aus einer Gruppe besteht, bestellt. Er kostet knapp 113.000 Euro. Nun wurde den Mehrkosten zugestimmt, die durch den Strom- und Wasseranschluss anfallen, beides zusammen kostet rund 30.000 Euro. Hinzu kommen Planungskosten von 10.000 Euro sowie zusätzliche Gelder für eine Außentoilette, die mit 3000 Euro zu Buche schlägt.

Auch für Spielgeräte, etwa einen Balancierbalken oder Sandkasten, wurden rund 1500 Euro bewilligt. Spielsachen, Geschirr und Malutensilien sind mit 1000 Euro angesetzt. Das Anlegen und Schönmachen des Außenbereichs, zum Beispiel mit Treppenstufen, weil das Gelände in Hanglage sonst schlecht nutzbar ist, kostet rund 3000 Euro. Darin enthalten sind Materialien für Pflanzen sowie Hochbeete, Insektenhotels oder eine Blühwiese, die die Kinder dann später selbst mit Hilfe ihrer Erzieherinnen anlegen sollen. Zu den 46.000 Euro kommt noch die Mehrwertsteuer, daher ergeben sich Mehrkosten von insgesamt 53.000 Euro, womit der Kindergarten dann 166.000 Euro kostet. Im Haushalt war so viel Geld nicht eingeplant, daher musste der Gemeinderat nun noch den außerplanmäßigen Kosten von 46.000 Euro zustimmen. Angeregt wurde zudem, einen Wasserspielbereich für die Kinder anzulegen.

Der Bauwagen soll Ende März beziehungsweise Anfang April geliefert werden. Dann könnte der neue Kindergarten theoretisch seinen Betrieb aufnehmen. Ein Problem gibt es allerdings noch: Die Personalsuche, die sich als nicht so einfach gestaltet. Derzeit sind die Stellen ausgeschrieben und die Gemeindeverwaltung hofft auf geeignete Bewerberinnen und Bewerber, damit der Naturkindergarten bald eröffnet werden kann.