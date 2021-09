Nina Waidler (l.) und Grete Zürn vor dem „Mühlengärtle“ nahe Burg Streichenberg. In diesem Jahr konnte das enorm fruchtbare Sozialprojekt bereits mehr als 6000 Euro an zwei Vereine überweisen. Der Gewinn des Deutschen Ehrenamtspreises wäre das i-Tüpfelchen. Foto: Armin Guzy

Von Armin Guzy

Gemmingen. Als Grete Zürn im Corona-Jahr die ersten Samenkörner in die Erde steckte und die Sämlinge dann gemeinsam mit ihrer Schwester Carlotta in ihrem "Mühlengärtle" für den guten Zweck verkaufte, ahnte sie wohl noch nicht, was sie mit dem scheinbar kleinen Projekt und ihrer Hartnäckigkeit auslösen kann: Das "Mühlengärtle" findet landesweit Beachtung, wurde bereits mehrfach mit Preisen ausgezeichnet und ist, wie berichtet, derzeit sogar für den Deutschen Ehrenamtspreis nominiert, der mit 10.000 Euro dotiert ist. Das Online-Votum dafür läuft noch bis 20. Oktober: Hier kann jeder, der unterstützen möchte, für das Benefizprojekt abstimmen.

Falls sie gewinnen, wollen Grete und Carlotta Zürn und ihre vor einigen Monaten hinzugestoßene Freundin Nina Waidler das Preisgeld an den Mukoviszidose-Verein und den Landesverband der "Amsel" spenden, versichern sie. "Amsel ist die Selbsthilfeorganisation von Menschen, die an Multipler Sklerose erkrankt sind. Trotz der verlockend hohen Summe, bestehen kein Grund zur Skepsis: Die drei Mühlengärtnerinnen haben beide Vereine schon jetzt mit mehr als 10.000 Euro unterstützt, die durch den Pflanzenverkauf, durch Spenden und Preisgelder zusammengekommen sind.

Erst vor wenigen Wochen wurde das "Mühlengärtle" mit einem der vier Hauptpreise der Hertie-Stiftung für "herausragendes Engagement und kreative Aktivitäten" ausgezeichnet – die 5000 Euro Preisgeld werden ebenso weitergegeben, in diesem Fall an die Kontaktgruppe "Junge Initiative" der "Amsel" Heilbronn, wie zuvor schon die 1000 Euro aus dem Jugenddiakoniepreis und der Verkaufserlös der selbstgebackenen Plätzchen und "Schutzengel" zu Weihnachten. Die Zürn-Schwestern und ihre Mitstreiterin scheuen offenkundig weder Erdkrümel noch Mehlstaub an den Fingern, wenn es um die gute Sache geht. Derzeit informieren sie beispielsweise in Schulen und werben um Online-Stimmen zur Unterstützung ihres Projekts.

Nina hat sich einerseits eingeklinkt, weil Carlotta zum Studium aus der Alten Mühle bei der Burg Streichenberg weggezogen ist und weniger Zeit für die Projektarbeit hat. Vor allem aber engagiert sich Nina in Gedenken an ihre Mutter, die an den Folgen von Multipler Sklerose gestorben ist. Nun will sie über den "Amsel"-Landesverband andere im Kampf gegen die Krankheit unterstützen. Auch der Einsatz für den Mukoviszidose-Verein hat einen persönlichen Hintergrund: An einer Freundin der Familie erlebten Grete und Carlotta jahrelang, was es bedeutet, an dieser Stoffwechselerkrankung zu leiden. Zu beiden Krankheiten hat das Trio an seinem Straßenladen auch Flyer ausgelegt und informiert auf Nachfrage auch persönlich.

Inzwischen hat sich auch Erdgas Südwest bei den jungen Frauen gemeldet. Der Energieversorger will pro 100 Euro Verkaufserlös einen Nistkasten spenden, der dann in der Umgebung aufgehängt wird. Damit gewinnt auch der von Beginn an vorhandene ökologische Aspekt des Projekts weiter an Gewicht.

Dabei war es anfangs durchaus unsicher, ob überhaupt jemand auf die Pflänzchen stößt und sie kauft, denn die Alte Mühle liegt ziemlich versteckt außerhalb von Gemmingen und Stebbach. Sie habe anfangs gedacht, dass schon 500 Euro kaum zu erreichen seien, räumt Carlotta ein. Eine Fehleinschätzung, wie sie längst weiß: "Das Ganze ist richtig groß geworden." Überraschend schnell hatte sich das Projekt und auch die Qualität der Pflanzen herumgesprochen, und bald schon kamen Spaziergänger und Radfahrer nicht mehr nur zufällig vorbei, sondern immer öfter ausdrücklich wegen des "Mühlengärtchens" und der Idee dahinter.

Eine große Anerkennung für das Trio ist auch die Nominierung für den Ehrenamtspreis, der eigentlich Deutscher Engagementpreis heißt, und für den nur solche Initiativen vorgeschlagen werden können, die zuvor schon einen anderen Preis erhalten haben. In diesem Jahr sind bundesweit 403 Nominierte von 141 Ausrichtern vorgeschlagen worden. Neben dem Votum der Bürger über den mit 10.000 Euro dotierten Publikumspreis entscheidet eine Jury über die Preisträger in den mit je 5000 Euro dotierten Kategorien "Chancen schaffen", "Leben bewahren", "Generationen verbinden", "Grenzen überwinden" und "Demokratie stärken". Bekannt gegeben werden die Gewinner am 2. Dezember in Berlin.

Auf dem Instagram-Account @muehlen_gaertle dokumentierten die drei "Mühlengärtnerinnen" das Wachstum der Pflänzchen und den aktuellen Spendenstand. Alternativ zur Online-Abstimmung kann man seine Stimme auch bei einem Spaziergang zur Alten Mühle auf einer Unterschriftenliste abgeben.