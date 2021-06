Von Ines Schmiedl

Gemmingen. Die im Oktober 2009 eingeweihte Kraichgauhalle hat nicht nur Risse in den Fassadenplatten. Wie Gutachter Klaus Richter festgestellt hat, ist der Schaden weitaus größer. Die Gemeinde hat den ortsansässigen freien Architekten Norbert Völkel damit beauftragt, Vorschläge zu erarbeiten, wie die Halle zu sanieren ist. Jetzt wurden die Pläne vorgestellt.

"Diese Kraichgauhalle treibt einem die Tränen in die Augen", sagt Völkel. "Es gibt Ausführungsfehler in allen Punkten." Daher halte er es für sehr wichtig, dass eine qualifizierte Firma mit der Sanierung der Fassade beauftragt werde. Wenn nur wie in einem vorliegenden Angebot die kaputten Platten ausgetauscht werden, könne die Ursache nicht beseitigt werden. Denn zwischen den roten Platten und dem Putz trete Regenwasser ein, weil die Überstände der Fassadenverkleidung zum Putz zu gering sind. Auch seien die Platten zu nah an den Hallenwänden, sodass die Luft nicht richtig zirkulieren kann. Deshalb müssten die Abstandshalter unter den Platten verlängert werden. Wenn zudem die Dämmung nass geworden ist, müsse auch die ausgetauscht werden.

Völkel empfahl den kompletten Austausch der Faserzementplatten. Besser geeignet seien Holzfaser-Pressstoffplatten mit einer besseren Biege- und Zugfestigkeit oder gleich Alu-Fassadenplatten, die sich bei Wärme besser ausdehnen. Die Lebensdauer beider Modelle sei annähernd gleich, doch die Alu-Fassade könne später vollständig recycled werden und liege auch bei den Kosten 12.000 Euro niedriger. Die Holzverkleidung wird mit 176.000 Euro beziffert.

Doch nicht nur die Platten machen Völkel Sorgen, auch am Putz mit seinem Wärmedämmverbundsystem gibt es Mängel, unter anderem Risse und Abplatzungen. Die Putzanschlüsse an Fenstern, Türen und anderen Konstruktionen sind undicht, weil der Putz ohne Anputzleisten an ein L-Profil herangeführt wurde. An den Fensterbänken fehlen die seitlichen Aufkantungen. Die Sockel sind feucht. Der Putz ist stellenweise hohl und wurde an anderen Stellen mit bis zu 35 Millimeter viel zu dick aufgetragen. Der Putz-Hersteller ist nicht bekannt, sodass die notwendige bauaufsichtliche Zulassung nicht vorliegt. Als Möglichkeit zur Beseitigung der Mängel sieht Völkel nur das Entfernen der alten Putzschicht und das Aufbringen eines neuen Grund- und Deckputzes. Der Sockel ums Gebäude herum sollte abgetragen, abgedichtet und wieder neu aufgebaut werden. Die Fenster, Türen und Pfosten benötigen neue Anschlusswinkel und seitliche Aufkantungen. Die alten Fensterbänke müssen vom Glaser gegen größere Fensterbänke ausgetauscht werden. Die Bleche am Dach müssen ebenfalls erneuert werden.

Am Vordach muss die Deckenverkleidung ausgetauscht werden. Auch an der Treppe am Eingangsbereich sehe man aufsteigende Feuchtigkeit. Die Maßnahme könne man aber verschieben, sagte Völkel. Allerdings müsse die Treppe bei der Sanierung abgedeckt werden.

An der Ostseite in Richtung Massenbachhausen gibt es einen 50 Zentimeter langen Riss in der Fassade. Diesen könne man ausbessern und diese Fassadenseite, die weder Fenster noch Türen habe, zu einem späteren Zeitpunkt sanieren. Für die komplette Fassadensanierung rechnet der Gutachter, je nachdem welche Plattenvariante genommen wird, mit maximalen Ausgaben von mehr als 336.000 Euro.

Ratsmitglied Klaus Weidelich schlug vor zu prüfen, ob die Fassaden nicht mit Fotovoltaikelementen versehen werden könnten – ähnlich einem Gebäude in Schwaigern. Das wäre eine Investition in die Zukunft. Kämmerin Julia Echle wies darauf hin, dass nicht nur Strom produziert, sondern auch verbraucht werden müsste. Gemeinderätin Gabriele Walch schlug vor, eine Klimaanlage für die Sporthalle anzuschaffen, denn in den Sommermonaten sei es sehr heiß in den Räumlichkeiten.

Das Gremium einigte sich darauf, dass sie in der Juli-Sitzung die Beschlüsse fassen. Zuvor werden noch die angesprochenen Zusatzinformationen eingeholt. Dass die Gemeinde von den bisherigen Handwerkern oder Planern Geld zurückholen kann, hat sie prüfen lassen. Nach dieser Zeit gibt es keine Möglichkeiten, den Bauleiter in die Pflicht zu nehmen. Im diesjährigen Haushalt sind nur Ausgaben von 120.000 Euro eingeplant. Der Rest muss nachträglich bewilligt werden.